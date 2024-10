Sì, nuova Nissan Leaf diventa un crossover coupé. Prime foto dai test

Durante il decennio scorso si è a lungo fregiata del primato di auto elettrica, in fatto di vendite, numero uno al mondo. Ma allora la concorrenza era piuttosto debole: col tempo, l'offerta si è moltiplicata per mille e Nissan Leaf ha perso posizioni. Mettici che Leaf di seconda generazione (2017) è ormai prossima alla pensione: è tempo di un ricambio radicale, è tempo di Leaf atto terzo. E a giudicare dalle nostre foto del muletto, nuova Nissan Leaf 2025 è un'auto totalmente differente. Infatti è un SUV. Facciamo un ''quasi'' SUV. Sarai contento, immaginiamo.

Nuova Nissan Leaf, trasformazioni in corso

FASHION VICTIM Come dopotutto si ventilava da anni, Leaf terza edizione abbandona dunque le tradizionali forme da compatta a due volumi, per sposare le linee più audaci del crossover con accenti di coupé. Della berlina fastback, per essere ancora più precisi. Dovrebbe basarsi sulla piattaforma Renault-Nissan AmpR Medium (ex CMF-EV), la stessa che si trova su Nissan Ariya, ma anche su Renault Scenic E-Tech e su Megane E-Tech. Gli osservatori più attenti riconosceranno alcuni elementi di stile presi dalla concept car Chill-Out: dettagli come la linea del tetto (in stile coupé, per l'appunto), la parte posteriore squadrata, l'altezza di marcia rialzata. Rispetto a Chill-Out concept, differisce semmai il design del gruppo fari: il musetto della versione di produzione della ''Foglia'' giapponese sembra più appuntito. E benché la caratteristica griglia nera V-motion e le luci ''a boomerang'' somiglieranno con buone probabilità a quelle di Ariya, l'intenzione dichiarata della Casa è quella di vendere un'auto che non assomigli a nessun'altra Nissan. Soprattutto, che non assomigli a ''vecchia'' Leaf, a quanto pare.

Nissan Leaf 2025, prime foto spia

A FOGLIA VERDE Se la pianta meccanica AmpR Medium è la stessa di altri modelli dell'Alleanza, possiamo allora farci un'idea di propulsori e batterie. La parentela più stretta, nuova Leaf dovrebbe manifestarla con Renault Megane E-Tech: quindi motore elettrico da 218 CV (anziché i 150 CV della versione oggi in vendita in Italia), batteria da 60 kWh (anziché 40 kWh) e fino a 480 km di autonomia (anziché gli attuali, miseri, 270 km). Anche se la forma apparentemente molto aerodinamica ed elegante del prototipo autorizza a immaginare un'efficienza superiore, quindi - forse - anche ben oltre i 500 km di percorrenza con singola carica.

Nuova Leaf, unveiling prima della fine del 2024?

TIMELINE All'interno, scommettiamo che degusteremo il nuovo sistema di infotainment Nissan presente anche su Qashqai 2024, basato sul sistema operativo Android Automotive, quindi di origine Google. Degli interni, tuttavia, non abbiamo ancora scattato foto spia. Nissan deve ancora confermare quando la prossima generazione di Leaf sarà svelata o arriverà negli showroom, ma circolano sono voci secondo le quali l'auto potrebbe entrare in produzione (nel sito britannico di Sunderland) a inizio 2025. Se così fosse, la classica world premiere potrebbe avere luogo entro fine 2024. Keep in touch.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/10/2024