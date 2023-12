Nissan lavora alla prossima Leaf: il concept Chill-Out potrebbe ispirarla?

La Nissan Leaf di terza generazione è in piena fase di sviluppo e anche se le informazioni sulla prossima EV giapponese sono ridotte all’osso, sappiamo che arriverà forte di cambiamenti significativi rispetto al modello attuale. Infatti, quando verrà lanciata alla fine del prossimo anno, con ogni probabilità si trasformerà in un crossover e sarà prodotta nello stesso stabilimento britannico che gestirà la Qashqai e la Juke elettriche.

Nuova Nissan Leaf: il design potrebbe ispirarsi al concept Chill-OutUN MODELLO DALLO STILE RAFFINATO Secondo voci di corridoio, la Leaf next gen avrà un profilo più basso e più elegante rispetto a Qashqai e Juke. Trarrà ispirazione dal design dell’Ariya e presenterà alcuni tratti stilistici che abbiamo visto sul concept Chill-Out svelato nel 2021. Questa è una buona notizia poiché oggi pochi descriverebbero le prime due generazioni della Leaf come particolarmente attraenti, ma è scontato che il nuovo modello avrà un aspetto molto più piacevole. La stampa britannica ha approfondito l’argomento del design scoprendo che i progettisti Nissan sono determinati nell’evitare la replica delle ''proporzioni scomode'' della Leaf di prima e seconda generazione. Questo obiettivo sarà facilitato dal fatto che l’auto condividerà la stessa piattaforma CMF-EV di Ariya e Renault Megane E-Tech, piuttosto che essere costruita sull’adattamento di un’architettura per auto a combustione come il modello uscente.

Nuova Nissan Leaf: uno stile che mette al bando gli spigoli e predilige forme smussateABBASSO GLI SPIGOLI, VIVA LE CURVE Il concept Chill-Out è caratterizzato da pannelli della carrozzeria eleganti, da superfici lisce, le pieghe o gli spigoli sembrano superflui, cosa che non si può dire di molte auto attualmente in vendita. Ha anche un frontale dove spiccano fari a LED, una barra luminosa, sempre a LED, e il logo Nissan illuminato. Se la nuova Leaf dovesse apparire raffinata anche solo il 50% rispetto al concept che vediamo nelle immagini, siamo certi che si tratterebbe di un notevole miglioramento rispetto all’auto attuale, voi che dite?

Nuova Nissan Leaf: i fari a LED dal design esclusivo che compaiono in codaBATTERIE AD ALTA DENSITÀ E PIÙ AUTNOMIA A fornire energia alla nuova Leaf saranno le batterie all'avanguardia prodotte dai cinesi di Envision in un impianto in fase di costruzione adiacente allo stabilimento Nissan di Sunderland nel Regno Unito. Questi accumulatori molto avanzati offrono un aumento del 30% della densità di energia rispetto alle batterie del modello di oggi, il che aumenterà significativamente l'autonomia.

