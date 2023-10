Nuova Nissan X-Trail: arriva il restyling sul mercato USA, poi toccherà all'Europa

Nissan è pronta a lanciare la nuova X-Trail, alias Rogue sul mercato americano, che dopo circa tre anni arriverà con un bell’aggiornamento nel look e nei contenuti. Di fatto, si tratta dello stesso SUV, ma declinato per i due continenti e, dunque, è praticamente certo che le modifiche apportate alla Rogue saranno riprese anche sulla X-Trail europea. Ma veniamo alle novità che troveremo sul nuovo modello e che riguardano sia il design sia gli interni, mentre quasi certamente rimarrà invariato il motore, che in Italia conta su un 3 cilindri 1.5 turbo-benzina full-hyrid, che eroga una potenza di 204 o 213 CV complessivi, abbinato al cambio automatico CVT e alla trazione anteriore o integrale.

Nuova Nissan X-Trail: debutto a stelle e strisce nel 2024 per la gemella RogueCOME CAMBIA IL LOOK Le modifiche stilistiche più evidenti sono riservate al frontale, dove troviamo una mascherina V-Motion più grande con finiture cromate, affiancata da prese d'aria ridisegnate sul paraurti. Il profilo dei fari a LED rimane lo stesso e presenta la medesima configurazione sdoppiata, mentre i fanali posteriori beneficiano di un nuovo disegno delle luci interne. Niente modifiche alla carrozzeria, ma il restyling porta in dote una nuova gamma di sfumature. Novità anche per l’allestimento top Platinum che beneficia di finiture in nero lucido visibili su parafanghi, minigonne laterali, fascione posteriore e di nuovi cerchi in lega leggera da 19 pollici.

Nuova Nissan X-Trail: ambiente lussuoso e con ampio spazio in abitacoloSISTEMA MULTIMEDIALE AGGIORNATO Ma arrivano aggiornamenti anche in abitacolo, dove fa bella mostra di sé un nuovo infotainment con sistema operativo Android Auto e display da 12,3”, che integra applicazioni come Google Maps, Google Assistant e Google Play. Infine, non manca l’ormai consueta connettività wireless per le piattaforme Apple e Android e la relativa piastra di ricarica a induzione per gli smartphone. Il nuovo SUV Nissan è atteso sul mercato americano per l’inizio del 2024, a seguire di pochi mesi sarà la volta del Vecchio Continente.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/10/2023