Nissan Ariya, i prezzi scalano una marcia. Nuovo listino da 42.600 euro

Nissan ristruttura la sua offerta commerciale per l'intera gamma del crossover coupé 100% elettrico Ariya. Il costruttore giapponese ha annunciato che da ottobre 2023 il veicolo è disponibile in Italia a partire da 42.600 euro, rendendola una delle automobili elettriche più accessibili nel suo segmento. Grazie agli incentivi governativi e al contributo Nissan, la versione base dell'Ariya può essere acquistata al prezzo di 34.900 euro. Si inizia a ragionare. Senza contare che la gamma Nissan Ariya è piuttosto diversificata e progettata per soddisfare una vasta gamma di esigenze dei clienti in termini di autonomia, potenza, tipo di trazione (2WD o 4WD) e contenuti tecnologici.

La nuova versione di Ariya è disponibile da 42.600 euro

QUATTRO ALLESTIMENTI La gamma si compone ora di quattro allestimenti distinti:

ENGAGE : la versione di ingresso che vanta già una ricca dotazione tecnologica.

: la versione di ingresso che vanta già una ricca dotazione tecnologica. ADVANCE : con trazione integrale e-4ORCE e sistema di assistenza alla guida ProPILOT.

: con trazione integrale e-4ORCE e sistema di assistenza alla guida ProPILOT. EVOLVE : rivolta ai clienti più esigenti in cerca di stile, comfort e prestazioni straordinarie.

: rivolta ai clienti più esigenti in cerca di stile, comfort e prestazioni straordinarie. EVOLVE+: potenza di 290 kW e una coppia di 600 Nm.

Inoltre, le concessionarie Nissan offrono un pacchetto ''senza pensieri'' per la ricarica domestica. Questo comprende una Wallbox Pulsar Plus con installazione eseguita da personale certificato. Grazie al Bonus colonnine domestiche fornito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è possibile ottenere un rimborso incentivato pari all'80% del costo totale del pacchetto, riducendo i costi iniziali da 1.800 euro a 1.440 euro. Per quanto riguarda le ricariche pubbliche, i clienti possono sfruttare l'app gratuita Nissan Charge per localizzare e raggiungere comodamente le stazioni di ricarica distribuite sul territorio nazionale.

L'offerta speciale prevede anche la possibilità di ricevere 10 mila chilometri di ricarica gratis

RICARICHE GRATIS PER UN ANNO Infine, una nuova offerta è disponibile per coloro che acquistano un Nissan Ariya entro il 31 marzo 2024. Questi riceveranno ricariche gratuite per un intero anno, per un totale di 10.000 km di percorrenza. Questa offerta è valida non solo per l'Ariya, ma anche per il Nissan LEAF e il Townstar, entrambi al 100% elettrici. I clienti che ne approfitteranno, riceveranno un voucher con un credito di 160 kWh al mese, utilizzabile presso le infrastrutture di ricarica pubblica di Enel X. Questo servizio è reso ancora più comodo grazie all'app Enel X Way, che consente di prenotare gratuitamente le stazioni di ricarica e monitorarne lo stato direttamente dallo smartphone.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 18/10/2023