Compri una Nissan elettrica? I primi 10.000 km sono gratis!

Si chiama 10.000 km free EV Nissan l’offerta della casa per chi acquista entro marzo 2024 una elettrica Ariya o una Leaf. Ecco come funziona

Il costo della corrente elettrica non è tra le primarie preoccupazioni di chi acquista un’auto a batteria, ma resta comunque una voce di spesa “viva” di cui non si può non tener conto. Nissan ha lanciato oggi l’iniziativa 10.000 km free EV Nissan, per incentivare all’acquisto dei suoi modelli elettrici. Vediamo di che si tratta.

10.000 km free EV Nissan, la piccola Leaf

L’OFFERTA Tutti coloro che entro il 31 marzo 2024 acquistano una Nissan Ariya, una più piccola Nissan Leaf o un LCV e-Townstar possono godere di ricariche gratuite per i primi 12 mesi successivi all’immatricolazione, per un massimo di 10.000 km di percorrenza (a seconda di quale delle due condizioni si verifica prima).

10.000 km free EV Nissan, il LCV e-Townstar

VEDI ANCHE

IL BONUS In concreto, quello che i clienti ricevono è un voucher di credito di 160 kWh da utilizzare presso le colonnine Enel X utilizzando l’app Enel X Way, da cui poter anche prenotare una “presa” e tenere sotto controllo lo stato della ricarica. Il vantaggio cliente stimato, in base a un consumo medio di 19,2 kWh/100 km, è di circa 1.000 euro.

10.000 km free EV Nissan, una Nissan Ariya

BUT WAIT! THERE’S MORE! Non è finita qui, comunque: oltre al voucher Enel X, nel prezzo d’acquisto dell’auto è compresa anche la wallbox Pulsar Plus, che permette - tramite una app dedicata - di programmare le ricariche e gestire i consumi. Su richiesta la wallbox può montare anche il Powerboost, per modulare in tempo reale la potenza erogata in base ai consumi della casa.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/09/2023