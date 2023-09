La nuova guida autonoma Nissan per strade più... pulite

Quella che potete vedere nel video qui sotto potrebbe assomigliare, in definitiva, a una gara tra Roomba. Invece è la fantasiosa demo che Nissan ha escogitato per il suo sistema di guida autonoma (che come tutti sarebbe meglio chiamare ''guida assistita'', per la verità) Nissan ProPilot 2.0. Che cosa mostra il video qui sotto, tratto dal canale Instagram della Casa giapponese? Mostra la pulizia del campo alla Coppa del Mondo femminile di pallavolo 2023. A portarla a termine non sono addetti in carne e ossa, ma scope robot luminose, guidate da luci proiettate sul pavimento a fare da corsie. Le scope non si accontentano di procedere in colonna, ma effettuano autonomamente anche inversioni di marcia e sorpassi: sulla destra, naturalmente, visto che in Giappone si guida dalla parte opposta alla nostra, come in Inghilterra.

QUANTI SENSORI! Per l'occasione, il sistema di guida Nissan è stato ribattezzato Nissan ProPilot Mop, dove mop è la parola inglese per indicare le scope tipo ''mocio''. La tecnologia di guida autonoma ProPilot 2.0 è dotata di sette telecamere, cinque sensori radar e 12 sensori sonar, che consentono la guida a mani libere. Il sistema utilizza anche una tecnologia GPS ad alta precisione, che potrebbe non essere stata installata sulle scope robot.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/09/2023