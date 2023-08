Nuova Qashqai: in arrivo il facelift di metà carriera per il SUV compatto di Nissan

La terza generazione di Nissan Qashqai ha debuttato ufficialmente nel febbraio 2021. Ritardi dovuti a pandemia e crisi dei microchip ne hanno posticipato l’arrivo, ma il successo ottenuto dal nuovo modello è sotto gli occhi di tutti. Ora, circa due anni e mezzo dopo il suo arrivo, ecco in anteprima le immagini di quello che sarà il restyling di metà carriera del SUV compatto giapponese.

Nuova Nissan Qashqai: in agenda il facelift della terza generazioneCAMBIA LO STILE, MA DENTRO RESTA UGUALE Quasi certamente non ci saranno modifiche in abitacolo a parte i normali aggiornamenti software per tutti i servizi di bordo. Lato carrozzeria, la pesante mimetizzazione cela molto bene i suoi tratti, ma riusciamo a sbirciare sotto le pellicole per farci un’idea dei cambiamenti. Per esempio, nella parte anteriore sono visibili una nuova griglia e un paraurti dal profilo diverso, mentre dietro sembrano esserci nuove luci a LED e un, anche qui, un paraurti modificato.

VEDI ANCHE

Nuova Nissan Qashqai: cambia un po' il design e forse dal 2025 anche 100% elettricaMOTORI IBRIDI E NIENTE DIESEL Come per il modello attuale, non sarà disponibile una motorizzazione diesel, sacrificata sull’altare dell’elettricità in nome dell’ambiente, ma alcune voci vicine ai piani alti di Nissan, lasciano intendere che anche il 1.3 DIG-T mild-hybrid potrebbe essere pensionato, con l’innovativo ed efficiente 1.5 full-hybrid da 190 CV cavallo di battaglia della gamma. Una scelta che non è per niente confermata, anche perché lascerebbe a questa sola motorizzazione la responsabilità di sostenere tutte le vendite. Tuttavia, è quasi certo l’arrivo di una variante completamente elettrica, che potrebbe essere lanciata nel 2025. Dopotutto, la stampa inglese ha pubblicato le dichiarazioni del capo di Nissan Europa, Guillaume Cartier, che ha promesso versioni puramente elettriche di Qashqai, Juke e X-Trail entro il 2025. Probabilmente dopo l’estate ne sapremo di più, restate connessi!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/08/2023