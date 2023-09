Nissan Ariya: è una versione Nismo, quella che si fa le ossa al 'Ring?

Le ultime foto spia che arrivano dal Nurburgring scatenano un'intrigante ipotesi: che il SUV elettrico Nissan Ariya (qui la nostra prova) stia per essere proposto anche in una nuova variante Nismo ad alte prestazioni, per fronteggiare la concorrenza della futura Hyundai IONIQ 5N e della Kia EV6 GT. Il prototipo di Ariya Nismo si distingue a colpo d'occhio dalla versione standard per un frontale più aggressivo, minigonne laterali più sportive e un paraurti posteriore diverso, almeno per quanto mostrato dal prototipo che vedete nelle immagini. Che stranamente si presenta senza la benché minima camuffatura. Da un lato, difficilmente la nuova Ariya vedrà modifiche importanti ai lamierati e quello che vediamo potrebbe essere un veicolo molto vicino alla produzione in serie. Dall'altro, che si mostri senza veli già al primo appuntamento pare decisamente anomalo.

Prototipo Nissan Ariya, stupisce la mancanza delle camuffature

LE FOTO SOTTO LA LENTE Da quello che mostrano le foto, non sembrano esserci aggiornamenti all'impianto frenante, se non l'adozione di cerchi che, pur mantenendo lo stesso diametro di 20'' delle versioni attuali, hanno però razze più sottili a vantaggio del raffreddamento di dischi e pastiglie (a fronte di un probabile quanto marginale peggioramento dell'aerodinamica). Va detto che, comunque, sulle auto elettriche l'impianto frenante è coadiuvato dalla frenata rigenerativa. Che qui dovrebbe avvenire su tutte e quattro le ruote, vista la scritta e-4orce sul portellone, che sta a indicare i modelli Nissan elettrificati a trazione integrale.

Prototipo Nissan Ariya, la scritta e-4orce sul portellone indica la trazione integrale

VEDI ANCHE

I NUMERI DA BATTERE Chiarito che stiamo facendo ipotesi da quello che le immagini mostrano, e che non necessariamente corrispondono all'auto definitiva, tutto sembera indicare che la Ariya Nismo (nome non ancora ufficiale) avrà una configurazione bimotore, evoluzione di quella già a listino. Va da sé che se non vorrà essere più che un semplice allestimento estetico, come GR Sport per Toyota, bensì una vera versione ad alte prestazioni, dovrà battere il top di gamma attuale: già accreditato di 306 CV e 600 Nm di coppia, per 200 km/h di velocità massima dopo uno 0-100 km/h in 5,6 secondi. Il tutto con un'autonomia dichiarata di 509 km, concessi dalla batteria da 87 kWh. Se dovesse davvero sfidare la Kia EV6 GT, l'asticella sarebbe molto più in alto, visti i 585 CV che consentono alla coreana 260 km/h di velocità e uno ''zerocento'' in 3,4 secondi.

Prototipo Nissan Ariya, i cerchi sono da 20 pollici, come gli attuali, ma più ventilati

QUANTO POTREBBE COSTARE Anche qui abbiamo due possibili strade: se l'ipotetica Nismo sarà solo un allestimento estetico, possiamo aspettarci che si collochi nella parte alta del listino, ma senza superare l'attuale top di gamma, che si ferma poco al disotto dei 75.000 euro. Viceversa, se dovesse esserci un concreto incremento delle prestazioni è scontato che tale barriera verrà infranta e non di poco, anche se mancano informazioni ufficiali a suffragare la nostra ipotesi. Staremo a vedere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/09/2023