Hyper Punk Concept: la show car per influencer sbarca sul pianeta Nissan

Ultimamente Nissan sta presentando concept a un ritmo vertiginoso e gliene siamo grati. Poiché da una show car deriva quasi sempre una macchina di produzione o, almeno, degli spunti per un modello inedito. E questo è il quarto esemplare che la casa giapponese porterà al Japan Mobility Show la prossima settimana e, come gli altri tre, ha un design deciso e radicale ed è stato progettato per soddisfare una nicchia di pubblico molto specifica. Si chiama Hyper Punk e secondo i giapponesi il nuovo concept è stato realizzato per creatori di contenuti, influencer, artisti e coloro che abbracciano stile e innovazione.

Nissan Hyper Punk: il concept 100% elettrico dedicato agli influencer UN DESIGN DI ROTTURA Come si addice a un veicolo rivolto a questo tipo di acquirenti, l'Hyper Punk ha una forma fuori dagli schemi stilistici cui siamo abituati, dominata da superfici poligonali e con una verniciatura argento capace di cambiare colore. L'Hyper Punk Concept è un veicolo 100% elettrico e ha uno stile piuttosto espressivo grazie alle complesse luci di marcia diurna a LED, composte da dozzine di piccoli triangoli posizionate agli angoli del paraurti. Ci sono, poi, luci a LED che corrono verticalmente sopra i passaruota anteriori e un cofano rivestito di nero. Ma troviamo anche cerchi ruota da ben 23 pollici con elementi triangolari illuminati, che si aggiungono al look super audace.

Nissan Hyper Punk: biosensori nei poggiatesta per regolare luci e musicaIL FUTURO ANCHE IN ABITACOLO L'interno è altrettanto intrigante agli esterni. L’abitacolo presenta una serie di elementi in stile origami e incorpora telecamere che catturano lo scenario intorno all'auto e utilizzano l'intelligenza artificiale per convertirlo in ambienti in stile manga e motivi grafici sul mega display con tre schermi che arricchisce la plancia. Nissan aggiunge che l'abitacolo è stato progettato come uno studio creativo mobile che fornisce anche connettività Internet senza soluzione di continuità e biosensori nei poggiatesta per rilevare l'umore del conducente. Il concept può quindi regolare la musica e l'illuminazione per aumentare l'energia e la creatività del guidatore. Come gli altri concept che Nissan porterà al Salone dell’Auto di Tokyo, l'Hyper Punk è costruito attorno a un'architettura elettrica che include un sistema Vehicle-to-Everything (V2X). Anche questa creazione si unirà alle altre tre e sarà disponibile sulla famosissima piattaforma gaming Fortnite dal 25 ottobre.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/10/2023