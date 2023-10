Nissan Hyper Urban: concept car elettrica al Salone di Tokyo

Nissan ha presentato di recente la prima di una serie di concept car elettriche che svelerà in anteprima al Motor Show di Tokyo in programma fino al 5 novembre. Il prototipo in questione, soprannominato Nissan Hyper Urban, è un SUV dalle forme futuristiche e spigolose alimentato interamente a batteria. Hyper Urban è un manifesto stilistico e tecnologico che anticipa il design e le soluzioni ingegneristiche delle vetture elettriche Nissan di nuova generazione.

Nissan Hyper Urban: l'apertura delle portiere

FORME SPIGOLOSE All’esterno si nota uno stacco netto e profondo rispetto a quanto visto con Nissan Ariya (qui la nostra prova). Hyper Urban si contraddistingue per le linee tese e le superfici spigolose. All’anteriore una barra luminosa a LED a tutta larghezza e un cofano concavo decisamente imponente. Paraurti e passaruota sono in colorazione nero lucido a contrasto con la tinta giallo lime che cambia tonalità a seconda di come la luce la colpisce. Un massiccio SUV quattro porte dal look coupé e con portiere ad apertura verticale, con il posteriore dominato da striscia LED su tutto il portellone.

VEDI ANCHE

Nissan Hyper Urban: gli interni

AREA RELAX L'interno di Nissan Hyper Urban è sorprendente almeno quanto l'esterno (qui il prototipo di nuova Micra). L’abitacolo dispone infatti di comode poltrone stile chaise longue e di uno schermo interattivo per l’intrattenimento dei passeggeri. Da quanto si riesce a intuire, i sedili anteriori possono scorrere indietro andando ad occupare lo spazio riservato al divanetto posteriore, così da rendere l’abitacolo una vera e propria area relax anche quando si viaggia in 2.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/10/2023