Nissan, solo elettriche a partire da... adesso. È record?

In Europa, nuova X-Trail (2022) è stato l'ultimo nuovo modello Nissan "not electric". Dal 2024, solo nuove EV. Apre nuova Micra

C'è una news che non fa più notizia, ovvero quella secondo la quale Nissan, in Europa, entro il 2030 proporrà una gamma di soli veicoli 100% elettrici. Sai quale novità, lo fanno tutti. C'è invece un particolare, nell'annuncio fatto i giorni scorsi da Makoto Uchida, presidente e CEO globale Nissan, che forse è sfuggito. Ovvero che la transizione al full electric, sotto certi aspetti, Nissan in Europa l'ha già completata. Perché da adesso in avanti, Nissan non introdurrà in Europa più nessun modello termico, né ibrido. Solo nuovi modelli elettrici. È il primo marchio in assoluto ad aver rinunciato ai motori endotermici? Beh, quasi.

Nissan Ariya, il SUV elettrico avrà buona compagnia

ROADMAP Nell'ambito del piano Ambition 2030, Nissan ha annunciato il lancio a livello globale, entro il 2030, di 27 nuovi modelli elettrificati di cui 19 di natura full electric. Per l’Europa, due modelli elettrici sono stati già confermati. Aprirà le danze l'erede di Nissan Micra nel 2024 (vedere Concept 20-23 per farsi una prima idea di massima), seguirà una vettura di maggiori dimensioni, non meglio specificata, da realizzarsi presso lo stabilimento di Sunderland, nell'ambito del progetto da 1 miliardo di sterline EV36Zero. Nel frattempo, la Casa giapponese porta avanti lo sviluppo delle batterie allo stato solido (ASSB), che promettono costi inferiori del 65% e tempi di ricarica pari a un terzo rispetto alle batterie attuali. Le prime vetture Nissan con tecnologia ASSB arriveranno sul mercato nel 2028, con costo stimato delle batterie pari a 75 dollari per kWh, con l’obiettivo di ridurlo negli anni successivi a 65 dollari per kWh, per raggiungere la parità di costo tra veicoli elettrici e a benzina.

Nuova Nissan Micra EV (2024) aprirà il nuovo corso 100% elettrico

INGEGNERIA INVERSA Solo elettriche in Europa entro la data del 2030, solo elettriche in realtà a partire già da oggi. Anzi da... ieri. A conti fatti, l'ultimo nuovo modello non elettrico lanciato da Nissan nel Vecchio Continente risale infatti al 2022 e consiste in nuova Nissan X-Trail, equipaggiata di tecnologia ibrida e-Power. Nota bene: sia X-Trail, sia anche Qashqai, riceveranno aggiornamenti di metà carriera. Aggiornamenti ai quali il listino Nissan darà ospitalità ancora per qualche anno Le generazioni successive di Qashqai, X-Trail e Juke, tuttavia, escluderanno qualsivoglia motorizzazione ibrida: niente più ''elettriche senza spina'', solo elettriche alla spina.

Nissan X-Trail e-Power (2023): l'ultima elettrica Nissan senza spina

CASE HISTORY Tecnicamente, lo spartiacque della storia Nissan va insomma individuato nel 2024, l'anno in cui debutterà Micra nuova generazione. E il 2024 è l'anno battezzato per lo stop al lancio di nuovi modelli con motore a scoppio anche da DS Automobiles. Senza contare che pure altri brand tradizionali come Abarth e Smart (e limitamente ai mercati europei, anche Volvo), non lanceranno più modelli termici. Il caso Nissan, tuttavia, è diverso. Non è premium, non è brand di nicchia. È il primo brand generalista e dai grandi volumi. Quale direzione abbia imboccato l'industria dell'auto, ormai lo sanno pure i sassi. Realizzare che siamo già nel bel mezzo della transizione, tuttavia, fa un certo effetto.

Nissan Qashqai, futuro full electric

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/09/2023