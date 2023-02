La transizione per Nissan prosegue con Juke, Qashqai e X-Trail EV dal 2025

UNA VIA VERSO LA TRANSIZIONE Con il motore e-Power, Nissan ha dato una sua interpretazione al concetto di full-hybrid grazie a una soluzione molto furba, cioè con il motore endotermico che non dà la motricità, ma funziona da generatore per la batteria che alimenta il motore elettrico connesso alle ruote. Oggi, la Casa giapponese fa un passo avanti verso la completa elettrificazione e mette in agenda l’arrivo di nuovi modelli BEV, tra i quali la Juke, Qashqai e X-Trail, che potrebbero entrare nei listini già dal 2025. Il CEO di Nissan Europe, Guillaume Cartier, ha dichiarato alla stampa inglese che questo passo verso l'elettrificazione dei modelli esistenti si basa sulla popolarità del motore ibrido e-Power.

Transizione Nissan: nel 2025 si amplia la gamma con nuovi modelli elettriciUN MOTORE DA VALORIZZARE Questa configurazione è la più logica da adottare rispetto alla tradizionale configurazione elettrica a batteria, e qui sta il segreto. Secondo il CEO di Nissan Europe il propulsore ibrido e-Power aiuterà la spinta verso i veicoli elettrici. “Il punto è che andiamo in un modo di transizione, in modo intelligente, con e-Power, poi a BEV”, ha detto Cartier. “Stiamo solo lanciando e-Power. Dobbiamo trarne vantaggio su Qashqai. Ci siamo evoluti, quindi è qualcosa a cui è naturale guardare, che sarebbe il futuro”. “Nissan farà affidamento anche sull'elettrificazione per rendere più interessante anche la X-Trail”. Juke e X-Trail EV probabilmente viaggeranno sulla piattaforma Common Module Family (CMF) progettata dalla partnership Renault-Nissan-Mitsubishi. Nissan utilizza attualmente questa piattaforma per la Ariya.

Transizione Nissan: il funzionamento del motore full-hybrid e-PowerDAL 2030 IL PASSAGGIO ALL’EV SI COMPLETERÀ Il marchio giapponese prevede che i veicoli elettrici rappresentino più della metà delle sue vendite entro il 2030 fino a quando non diventerà completamente elettrico in quel decennio. Questa nuova strategia corrisponde anche a quanto dichiarato da Alfonso Albaisa, vicepresidente senior del design globale di Nissan, al Motor Show di New York del 2022. Il quale ha dichiarato che era favorevole ad abbandonare la costruzione di veicoli elettrici come Leaf e Ariya per passare ad altri modelli come il grande SUV Pathfinder, ma persino la sportiva Z.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/02/2023