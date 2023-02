Nissan X-Trail e-Power: nuovi accessori per il SUV full hybrid

Nissan X-Trail e-Power, i nuovi accessori per sfruttare meglio il vano bagagli, personalizzare il look ed esaltare la praticità

In occasione della prova su strada e in fuoristrada della nuova Nissan X-Trail e-Power (qui il video) facevo notare che la possibilità di completare gli allestimenti puntando sul menu degli accessori era un po' limitata. Ora la casa giapponese corre ai ripari e aggiunge al listino una trentina di nuovi extra per il suo SUV full hybrid, per esaltarne design e praticità.

Nissan X-Trail e-Power, il battitacco personalizzato

Le novità per esaltare lo stile della X-Trail, o per proteggerlo, comprendono:

finitura del paraurti anteriore

anteriore protezione della soglia di carico sopra il paraurti posteriore

calotte per specchietti retrovisori

retrovisori finiture per le prese d’aria anteriori

finiture per i parafanghi

finitura cromata del portellone posteriore

posteriore battitacco interno illuminato realizzato in alluminio spazzolato, con logo X-Trail

interno illuminato realizzato in alluminio spazzolato, con logo X-Trail deflettori per i finestrini

pellicola di protezione per le portiere.

Nissan X-Trail e-Power, la protezione per la parte bassa del paraurti

Chi sceglie X-Trail, facilmente, è appassionato di vita all'aria aperta. Ecco perché nel listino degli accessori entrano ora:

portabici da installare sul tetto per bici convenzionali;

da installare sul tetto per bici convenzionali; portabici da installare sul retro della vettura per bici elettriche;

barre portabagagli per il tetto , a cui è possibile collegare un portascì (capienza fino a 6 paia di sci) o un box portabagagli

, a cui è possibile collegare un portascì (capienza fino a 6 paia di sci) o un box portabagagli gancio di traino con alimentazione elettrica

Nissan X-Trail e-Power, l'organizer per il vano bagagli

E per ottimizzare il vano di carico:

pannello rigido per parzializzare il bagagliaio

il bagagliaio organizer con divisori per evitare che i bagagli si muovano durante il viaggio

con divisori per evitare che i bagagli si muovano durante il viaggio copertura antigraffio allungabile fino al paraurti posteriore con piano d’appoggio reversibile, con un lato rivestito in gomma e l’altro ricoperto di tessuto, che riduce lo scorrimento degli oggetti

luce LED rimovibile che si accende automaticamente all’apertura del portellone

rimovibile che si accende automaticamente all’apertura del portellone luci di benvenuto sotto le modanature laterali che illuminano il terreno e permettono di evitare fango e pozzanghere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/02/2023