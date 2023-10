Ecco Nissan Hyper Tourer concept, l'MPV elettrico che ti calma se sei arrabbiato

L’onda lunga dell’elettrificazione coinvolge tutti i grandi e piccoli costruttori, nessuno escluso. E anche i giapponesi di Nissan sono nel bel mezzo della presentazione di una serie di concept car in vista del Motor Show di Tokyo che si terrà dal prossimo 25 ottobre. Quindi, la partita si gioca in casa e le proposte devono essere allettanti per pubblico e addetti ai lavori. L'ultima offerta di Nissan è una monovolume 100% elettrica chiamata Hyper Tourer. Come i concept Hyper Urban e Hyper Adventure svelati nelle ultime settimane, l'Hyper Tourer si presenta con un design decisamente spigoloso e molto originale, tecnologia futuristica e accenni di grande lusso a bordo. Secondo la Casa del Sol Levante l’Hyper Tourer “reinterpreta il viaggio su strada combinando il comfort di un lussuoso soggiorno con la comodità di un veicolo passeggeri”.

Nissan Hyper Tourer concept: intelligenza artificiale a bordo dell'MPV elettrico SOLUZIONI FUTURISTICHE IN ABITACOLO Gli interni seguono uno schema simile a quello degli altri concept, con particolare attenzione all’ottimizzazione dello spazio in abitacolo. Il cruscotto ha una forte impronta digitale, con un ampio display e senza interruttori o pulsanti fisici. Ovviamente, c’è la funzione di guida completamente autonoma, che consente ai due occupanti anteriori di ruotare i sedili per interagire con i passeggeri posteriori. La tecnologia di bordo è talmente avanzata che Nissan dichiara che l’Hyper Tourer è dotata di un sistema di intelligenza artificiale in grado di monitorare le onde cerebrali, la frequenza cardiaca, la respirazione e persino il sudore, regolando la musica e l’illuminazione in base all’umore dei passeggeri. Roba da fantascienza, ci viene da dire, ma chissà che un giorno non si possa davvero godersi musica e luci ambiente regolate sul nostro stato d’animo. Siete arrabbiati? Chopin potrebbe darvi una calmata. Siete giù di corda? Un valzer di Strauss potrebbe tirarvi su il morale. E non parliamo di musica moderna, quella va sempre bene…

Nissan Hyper Tourer concept: abitacolo spazioso, lussuoso e multifunzione ANCHE LA TRAZIONE INTEGRALE Detto della AI che potrà accompagnare i viaggi a bordo dell’MPV giapponese, nulla sappiamo del suo quadro tecnico. I dettagli sul propulsore dell'Hyper Tourer non sono stati ancora descritti, ma oltre all’alimentazione completamente elettrica sappiamo che sfrutta un sistema di trazione integrale che dà vita ad ''accelerazione e decelerazione fluide e uniformi''. Come l'Hyper Urban e l'Hyper Adventure, l'Hyper Tourer è dotato della tecnologia ''V2X'' che sta per ''Vehicle-to-Everything'', ciò vuol dire che, collegandosi a una rete predisposta, può cedere la sua energia residua a edifici ed elettrodomestici per supportare il fabbisogno giornaliero delle famiglie.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/10/2023