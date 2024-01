Come combinare il DNA racing con un SUV elettrico? Lo spiega Nissan Ariya Nismo

Quando associamo i nomi Nissan e Nismo, sapete fin da subito che si parla di automobili dal DNA racing , modelli della Casa giapponese che sottolineano il piacere di guidare un'auto (o un SUV…) che già hanno un'anima sportiva. La divisione motorsport di Nissan costruisce dalla fine degli anni Ottanta macchine veloci, che occupa tante nicchie, dalla muscolosa GT-R, all'agile Z. Ma ora si è spinta oltre, mettendo mano a un SUV da famiglia, per di più completamente elettrico, la Ariya, nel tentativo di creare la risposta giapponese alla coreana Kia EV6 GT e alla tedesca Volkswagen ID.4 GTX.

Nissan Ariya Nismo: il SUV elettrico punta forte sulla sportivitàPOTENZA ELEVATA, MA ALCUNE RIVALI… Nissan e Nismo hanno creato due versioni della Ariya, entrambe dotate di configurazione a doppio motore e trazione integrale Nissan e-4ORCE. Nell'entry-level, chiamata ''B6'', i due motori elettrici erogano una potenza combinata di 362 CV per 560 Nm di coppia: molta più potenza della l'ID.4 e della gemella Skoda Eniaq vRS. La variante di punta ''B9'' alza ulteriormente l'asticella, arrivando fino a 429 CV e ben 600 Nm di coppia. Detto questo, la Ariya Nismo non riesce a eguagliare i 462 CV offerti dalla Tesla Model Y Performance, oi 585 CV della Kia EV6 GT. Anzi, il SUV a batterie di Nissan viene mortificato anche dalla Hyundai Ioniq 5 N, con i suoi 650 CV di coppia.

Nissan Ariya Nismo: fino a quasi 430 CV di potenza con doppio motore EVNON SOLO MOTORE, ANCHE AUTOTELAIO tuttavia, Nismo non ha passato tutto il suo tempo a cercare più potenza dai motori. Infatti, ha dichiarato che ogni componente del telaio è stato messo a punto appositamente dagli ingegneri del suo reparto sportivo e anche i nuovi cerchi in lega leggera da 20 pollici montano in un set di esclusivi pneumatici Michelin Pilot Sport EV 255/45. In combinazione con la configurazione a quattro ruote motrici, Nissan afferma che gli aggiornamenti di Nismo offrono stabilità e capacità di sterzata superiori e il SUV elettrico migliora decisamente la sua guidabilità in curva ad alta velocità.

Nissan Ariya Nismo: l'abitacolo sportivo con finiture rosse del SUV elettricoDESIGN E INTERNI ESCLUSIVI La divisione performance ha inoltre creato una modalità di guida Nismo su misura per massimizzare la reattività della Ariya più sportiva mai costruita e con una colonna sonora artificiale progettata per evocare i suoni di un'auto da corsa di Formula E. Ma se ciò non bastasse, in fase di progettazione si è lavorato anche per ridurre la resistenza aerodinamica e fornire maggiore deportanza a velocità più elevata attraverso alcuni nuovi elementi esterni . Ad esempio, c'è un inedito paraurti anteriore con uno splitter più pronunciato e prese d'aria più grandi, mentre la parte posteriore presenta uno spoiler a labbro sul portellone, oltre a un nuovo paraurti che incorpora un diffusore e una luce posteriore in stile Formula 1. La ciliegina sulla torta del nuovo look aggressivo dell'Ariya Nismo sono gli accenti rossi che avvolgono la carrozzeria grigia: una firma Nismo. All'interno si trovano molti altri accenti rossi, dal cruscotto e il bracciolo centrale fino alla tacca alle ore 12 sul volante. Sono inoltre presenti sedili sportivi Nismo appositamente progettati con rivestimento in pelle scamosciata.

Nissan Ariya Nismo: tra 400 e 480 km circa di autonomia e batterie da 66 o 91 kWhSULLA CARTA PRESTAZIONI DA VERA SPORTIVA Nissan non ha ancora dichiarato alcun tempo da 0 a 100 km/h, ma la più performante B9 dovrebbe facilmente migliorare la Ariya e-4ORCE standard da 393 CV, che impiega 5,1 secondi . Non ci aspettiamo che la variante B6 rimanga molto indietro. Anche i dati sull'autonomia rimangono nascosti per ora, ma è possibile che la batteria da 66 kWh della B6 sarà sufficiente per circa 400 km di autonomia, mentre la B9 dovrebbe coprire più di 480 km con una singola carica della sua batteria da 91 kWh . L'Ariya Nismo sarà in vendita in Giappone con l'arrivo della primavera; tuttavia, non è stata ancora presa alcuna decisione sul suo lancio in altri mercati, anche se è possibile che la vedremo in Europa considerando l'abbondanza di SUV elettrici già offerti qui.

