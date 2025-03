Micra, Leaf, e-Power: scopri tutte le novità Nissan del 2026

Torna la Nissan Micra, che diventa elettrica, debutta la Leaf di terza generazione, Juke si trasforma in un Urban SUV a batterie e il sistema ibrido e-Power riceve un aggiornamento che debutterà presto su Qashqai (qui la prova del modello corrente).

Periodo intenso il biennio 2025-2026 per la casa giapponese, che rilancia su modelli e tecnologie chiave per il mercato europeo, con l’obiettivo di una mobilità a zero emissioni.

Nuova Nissan Micra, un teaser del 2022

Il ritorno della Nissan Micra in Europa avviene in versione completamente elettrica. Progettata da Nissan Design Europe a Londra e prodotta nello stabilimento Renault Ampere ElectriCity di Douai, in Francia, la nuova Micra EV mantiene dimensioni compatte e un design rinnovato.

Batterie disponibili : 40 kWh e 52 kWh

Autonomia : fino a 400 km WLTP

Lancio sul mercato: fine 2025

La city car elettrica punta su un’estetica moderna e su tecnologie di bordo avanzate, posizionandosi come rivale diretta di modelli come la Renault 5 E-Tech, che adotta la medesima piattaforma.

Lanciata nel 2010 come prima elettrica di massa, la Nissan Leaf raggiunge la sua terza generazione nel 2025. Il nuovo modello, basato sulla piattaforma CMF-EV condivisa con Nissan Ariya, assume la forma di un crossover elettrico.

Novità della Nissan Leaf 2025:

Design aggiornato, con linee aerodinamiche

Tetto panoramico e cerchi in lega da 19 pollici

Produzione a Sunderland (UK), parte del progetto EV36Zero

EV36Zero rappresenta un ecosistema di produzione che integra veicoli elettrici, batterie ed energie rinnovabili, con l’obiettivo di ridurre l’impronta di carbonio e sostenere la transizione elettrica.

La nuova Nissan Leaf

Nissan aggiorna poi la tecnologia full hybrid e-Power, che giunge alla terza generazione. Il sistema è un ibrido di tipo ''serie'' e combina un motore elettrico, che muove le ruote, con un generatore termico che si limita a produrre energia.

Miglioramenti della nuova generazione e-Power:

Minori consumi (-15%) e riduzione delle emissioni

Maggiore silenziosità e minori vibrazioni rispetto alla versione attuale, grazie al nuovo motore termico da 1,5 litri e a una parte elettrica 5 in 1 che accorpa motore elettrico, inverter, riduttore un generatore e un moltiplicatore

Esperienza di guida ancora più simile a un EV

Con oltre 250.000 unità vendute in Europa, l'ibrido Nissan si posiziona come alternativa ai full-hybrid tradizionali, combinando efficienza e praticità visto che offre l'esperienza di guidare un'auto elettrica ma non ha bisogno di ricarica alla spina.

Debutterà nel 2025 in Europa su Qashqai.

Entro il 2026, Nissan introdurrà la terza generazione del Juke, il crossover compatto ora in versione 100% elettrica. Il modello si ispirerà alla concept car Hyper Punk, presentata al Japan Mobility Show 2023.

Nissan Hyper Punk: il concept giapponese sarà svelato al Tokyo Motor Show

Quando uscirà la Nissan Micra elettrica?

La nuova Nissan Micra EV sarà disponibile in Europa entro la fine del 2025.

Quali sono le novità della Nissan Leaf 2025?

La terza generazione della Leaf si trasforma in un crossover elettrico con design aerodinamico, tetto panoramico e cerchi da 19 pollici.

Cos’è la tecnologia Nissan e-Power?

Si tratta di un sistema ibrido avanzato in cui un motore elettrico muove le ruote, mentre un motore termico genera energia, eliminando la necessità di ricarica esterna.

Nissan Juke 2026 sarà solo elettrico?

Sì, la nuova generazione del Juke sarà esclusivamente a batteria, con design ispirato alla concept car Hyper Punk.

