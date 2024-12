Skoda Elroq: al volante del SUV elettrico "più conveniente sul mercato"

Skoda assicura che la nuova Elroq è ''l'EV più conveniente del suo segmento, tenendo conto delle dimensioni della batteria e dell'ampia dotazione di serie''. I prezzi partono da 34.500 euro. Ma cosa offre, davvero? A quali compromessi scende? Le opinioni dopo la prova su strada.

Nuova Skoda Elroq: la vista di profilo

Moderna, senza strafare. La Elroq veste i suoi 4,49 m di lunghezza con una carrozzeria dalle forme rassicuranti, con volumi tradizionali. A darle un guizzo molto attuale è il frontale disegnato da fari sottili e dalle griglie... assenti, visto che dietro alla calandra non c'è alcun radiatore da raffreddare. Sui fianchetti anteriori, proprio dove si posa il cofano a conchiglia, c'è una finta griglia a contrasto, che ha più la funzione di fregio per alleggerire la silhouette, ma mi pare di notare una somiglianza con alcuni modelli della gamma Land Rover, a dirla tutta. Il design, comunque, è gradevole grazie anche a una linea tesa che attraversa tutta la fiancata, sotto la quale una seconda linea più sinuosa accentua visivamente i passaruota, donando alla Elroq un pizzico di sportività.

Skoda Elroq, la plancia

INFOTAINMENT E STRUMENTAZIONE L'interno è molto curato, con bei rivestimenti e la plancia morbida impreziosita da una gradevole alternanza di materiali. Spiccano la strumentazione digitale - dal display piccolo, va detto - e lo schermo solitario da 13 pollici per l'infotainment, che su tutti gli allestimenti ha di serie navigagore e connettività wireless per Android Auto e Apple Carplay. A richiesta è disponibile lo Head-Up Display che grazie alla Realtà Aumentata rende più chiare le indicazioni del navigatore. Bello il design a onda del mobiletto centrale, sotto al quale trovo una vaschetta portaoggetti a giorno: abbastanza ampia, ma non comodissima da raggiungere.

TOUCH E VOCE Promossa, ma senza lode, la soluzione touch per i comandi di bordo. Una serie di tasti nella parte bassa della plancia offre alcune scorciatoie, ma tutto o quasi passa per il display centrale, con icone piccole e ravvicinate alla base e una striscia sensibile allo scorrimento del dito alla radice dello schermo, preposta al controllo del volume: soluzione stilosa, ma meno precisa ed efficiente di un classico pomello. Integrano la dotazione tecnologica i comandi vocali che rispondono al comando ''OK Laura'' e l'intelligenza artificiale di ChatGPT.

Nuova Skoda Elroq: infotainment con assistente vocale e ChatGPT

SALIAMO A BORDO Piuttosto omogenea, almeno a colpo d'occhio, la finitura dell'abitacolo. I pannelli porta anteriori hanno in più dei posteriori le tasche foderate di moquette, con funzione fonoassorbente, ma un'ampio rivestimento morbido che li caratterizza tutti non dà a chi siede dietro la sensazione di viaggiare in seconda classe. I sedili anteriori sono, di serie, riscaldati e a richiesta possono anche prevedere la ventilazione per i mesi caldi. Bene il pavimento piatto davanti al divanetto, che migliora l'abitabilità per il quinto passeggero (e non solo). Del resto, l'architettura elettrica aiuta a trovare spazio a bordo delle auto e la Elroq non fa eccezione, con un'abbondanza di centimetri per le ginocchia e sopra la testa che ha pochi riscontri nel suo segmento. Non a caso, Skoda sostiene che possa rivaleggiare con la sorella maggiore Enyaq.

BAGAGLIAIO FURBO Il bagagliaio vanta 470 litri di capacità minima e prevede tanti accorgimenti per ottimizzare il carico. Di serie troviamo vaschette laterali e un preformato nel doppiofondo, che aiuta a riporre i cavi di ricarica e altre minuterie. Qui il colpo d'ala sono profili angolari a velcro, che si fissano sul piano di carico per fermare le valigie. A richiesta sono disponibili il rivestimento in gomma per il piano di carico e una rete portatutto da appendere sotto la cappelliera: collocazione furba per il cavo di ricarica, in previsione delle vacanze, visto che per accedere al doppiofondo sarebbe necessario sbarcare le valigie. Non mancano le solite ''skodate'' simply clever, come il vano per l'ombrello nelle due porte anteriori e il raschietto per il ghiaccio: qui riposizionato nel portellone posteriore, visto che nel consueto alloggiamento nello sportello per la ricarica - che rimane aperto durante i rifornimenti - sarebbe stato troppo esposto.

Skoda Elroq, il bagagliaio

Skoda Elroq debutta con due motorizzazioni, entrambe a trazione posteriore, differenziate dalla batteria e dalle prestazioni. Il modello d'attacco è la Elroq 50, con batteria da 55 kWh lordi (52 kWh netti), motore da 170 CV e 310 Nm. Raggiunge i 160 km/h e completa lo 0-100 km/h con un tempo di 9,0 secondi, che già denota una certa spigliatezza, e non di meno la ripresa nei sorpassi supera le aspettative: basta affondare l'acceleratore (anche con la modalità Eco per risparmiare energia) e la Elroq sfodera una progressione molto incisiva e appagante. Top dell'offerta attuale è la Elroq 85, con batteria da 82 kWh lordi e 77 kWh netti. Per lei ci sono 286 CV e la bellezza di 545 Nm di coppia, che alzano la velocità massima a 180 km/h e tagliano lo ''zerocento'' ad appena 6,6 secondi: uno sprint da auto sportiva.

AL VOLANTE Entrambe vantano doti di prontezza e progressività impeccabili, a cui si accompagna la caratteristica scorrevolezza delle motorizzazioni elettriche. Quanto alla silenziosità, un certo brusìo si sente in abitacolo già a velocità da tangenziale, forse dovuto al rotolamento degli pneumatici, ma non è mai necessario alzare il tono di voce per parlare con il passeggero: neanche aumentando la velocità ai 130 km/h autostradali. Entrambe le Elroq vantano una guida molto piacevole e facile, con una progressione regolare che aiuta a dosare bene la potenza. In città il diametro di sterzo contenuto in appena 9,3 metri agevola manovre e inversioni di marcia e il buon lavoro delle sospensioni assorbe efficacemente dossi e tombini. Fuori città, quando la strada lo permette, le Elroq ti accompagnano bene anche tra le curve affrontate con piglio vivace, con il contributo di uno sterzo mai nervoso, ma sempre progressivo e preciso.

Nuova Skoda Elroq: debutta il SUV elettrico boemo di 4,49 metri

AMA LA GUIDA ACCOMPAGNATA Il peso non penalizza la maneggevolezza, ma un po' si sente nelle manovre di tiro e rilascio dell'acceleratore in curva. Per minimizzarne gli effetti, sempre meglio adottare uno stile di guida fluido: Elroq è un'auto che ama essere accompagnata, non strapazzata nei cambi di direzione. Comodi e ben contenitivi i sedili dai profili abbastanza pronunciati: più largo lo schienale della Elroq standard, mentre quello dell'allestimento Sportline, che si renderà disponibile nel corso del 2025, è più fasciante, oltre ad avere il poggiatesta integrato. Dal punto di vista della guida, l'unica sorpresa può venire dalla frenata, che ha un attacco più dolce del normale, probabilmente per ottimizzare il recupero di energia, ma ci si fa presto l'abitudine. Certo, vedere che al posteriore sono stati montati freni a tamburo invece di quelli a disco è una piccola caduta di stile.

L'AUTONOMIA NELMONDO REALE Chiudo con il capitolo autonomia, che vede tra i due modelli una differenza decisamente marcata. La Elroq 50 dichiara un massimo di 375 km tra una ricarica e l'altra, mentre la sorella maggiore può arrivare a 580 km in condizioni ideali. Che non sono quelle della guida autostradale, dove il consumo a 130 km/h aumenta a circa 18 kWh/100 km. Risultato, con la Elroq 50 è necessaria una sosta di ricarica ogni 200 km circa, se si vuole rimanere tra il 10 e l'80% della carica, che consente la massima efficienza nei rifornimenti. Le pause si diradano ogni 300 km circa con la Elroq 85.

Nuova Skoda Elroq: arriverà anche con trazione integrale

Le prime consegne per il nuovo SUV elettrico sono previste per marzo 2025. Skoda Elroq 50 è il modello base, con un prezzo che parte da 34.500 euro e autonomia fino a 375 km. La dotazione di serie prevede già infotainment connesso con schermo da 13”, navigatore satellitare e collegamento wireless agli smartphone con Apple CarPlay e Android Auto. E ancora, clima bi-zona, avviamento keyless, sensori di parcheggio e retrocamera, frenata automatica con riconoscimento pedoni, riconoscimento della segnaletica stradale, assistente al mantenimento di corsia e monitoraggio laterale e posteriore. Per la guida autonoma di secondo livello bisogna puntare sulla Elroq 85 da 43.600 euro e autonomia fino a 580 km, che mette sul piatto anche sistema keyless completo, ricarica wireless per il cellulare, vetri posteriori oscurati e - ovviamente - prestazioni più elevate.

QUALE SCEGLIERE In mezzo si porrà, a inizio 2025, la variante Elroq 60 con batteria da 62 kWh e potenza di 204 CV, che punta a offrire il miglior equilibrio tra perfomance e autonomia, con la stessa dotazione di serie in fatto di comfort e sicurezza attiva della variante 85. Per ora, per un uso dell'auto a 360° che non escluda vacanze a lungo raggio sarebbe bene puntare sulla Elroq in versione top, ma 9.100 euro di differenza fa preferire la Elroq50, che offre comunque un buon grado di versatilità e una dotazione di tutto rispetto. Seguiranno Elroq 85x a trazione integrale e le versioni Sportline con estetica dedicata, interni sportivi e assetto dinamico. I cui prezzi, però, non sono ancora stati annunciati.

Modello Skoda Elroq 50 Skoda Elroq 85 Motore elettrico posteriore elettrico posteriore Potenza 170 CV 286 CV Coppia 310 Nm 545 Nm Cambio Monomarcia Monomarcia Trazione Posteriore Posteriore Velocità 160 km/h 180 km/h 0-100 km/h 9,0 secondi 6,6 secondi Autonomia 364 - 375 km 540 - 580 km Ricarica 10-80% 25 minuti a 175 kW CC 28 minuti a 175 kW CC Misure 4,49 x 1,88 x 1,63 m 4,49 x 1,88 x 1,63 m Bagagliaio da 470 a 1.580 litri da 470 a 1.580 litri Peso 1.949 kg 2.119 kg Prezzo da 34.500 euro da 43.600 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/12/2024