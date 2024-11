Skoda Kodiaq 1.5 mild hybrid a benzina al gioco dei like: cosa mi piace e cosa no

In occasione del mio primo contatto l'avevo provata con l'ottimo motore Diesel e mi aveva convinto al 100%, ma si sa che l'alimentazione a gasolio è malvista da alcune amministrazioni e qualcuno potrebbe chiedersi come vada la nuova Skoda Kodiaq 2024 nella versione mild-hybrid a benzina, che è anche la più conveniente del listino. Ebbene, eccone pregi, difetti e opinioni dopo il long test, che mi ha permesso di scoprire molte più sfumature sul nuovo SUV boemo e mi ha riservato più di una sorpresa.

Skoda Kodiaq 1.5 mHEV 150CV Style DSG, un momento del test

Apro la porta e l'abbinamento dei colori e dei materiali mi conquista al primo sguardo. Certo, i gusti sono un fatto personale, ma quanto mi piace la selleria in tessuto scamosciato grigio chiaro, che veste con la sua morbidezza anche plancia e pannelli porta, nel mio allestimento Style. E quanto si abbinano bene le cuciture e i cadenini arancioni a contrasto. Il tutto con plancia e sedili dal bel disegno, né troppo né poco, con la giusta quantità di comandi fisici da un lato e dall'altro un sostegno convincente, ma non costrittivo nelle curve. Sempre gradevole la moquette anti-rumore nelle tasche dei pannelli porta, un'attenzione in più. ''La qualità percepita è molto alta'', scrivevo nella mia prima presa di contatto con la Diesel: impossibile non accorgersi che la Kodiaq 2024 ha studiato da premium e supera l'esame a pieni voti.

Nuova Skoda Kodiaq 2024, il tunnel centrale

Per fare posto al cambio al volante - che trovo comodissimo - il satellite di sinistra è diventato affollato: comanda le frecce, le luci e il tergicristallo, e ci ho messo un po' per famigliarizzare con le sue molte funzioni. Più in basso, un altro satellite comanda la guida assistita e bisogna imparare bene a usarlo ad auto ferma, perché in movimento è nascosto dalla razza del volante. Poco intuitivi anche alcuni menu dell'infotainment. Per esempio, per cancellare lo smartphone dall'elenco dei dispositivi accoppiati non si passa dal menu telefono ma dal menu del veicolo, imboccando un percorso del tutto diverso. Inoltre, l'assistente virtuale Laura non tiene il passo di Google Assistant quanto a comandi vocali: specie nella selezione dei contatti della rubrica e nell'impostare la destinazione nel navigatore. Colpa delle mappe, si direbbe: meno aggiornate e meno ricche di punti di interesse. Mi consolo con comandi fisici per le regolazioni del clima e per i geniali Smart Dials, le tre ghiere rotanti nella parte bassa della plancia, che hanno display OLED rotondi al loro interno e sono multifunzione: le uso per comandare di volta in volta il clima, la ventilazione, il volume dell'audio e molte altre funzioni.

Skoda Kodiaq 2024, i tre comandi rotanti Smart Dials

Le parole della moglie valgono più di qualunque dato tecnico: ''È l'auto più spaziosa su cui mi hai mai portato'', dice lei, dopo un viaggio da Milano a Trento seduta sul divanetto posteriore, con il cane accucciato sul pavimento. E pure il cane sta comodo, per il moderato rialzo al centro, una volta rimossa la vaschetta portaoggetti opzionale che collega il mobiletto centrale alla seduta del divanetto. A bordo si sta divinamente, con un comfort acustico e di sospensioni davvero invidiabile. Il mondo rimane fuori dai finestrini: uno spettacolo lontano e rilassante, mentre a bordo si conversa senza difficoltà e senza bisogno di alzare la voce. Pavé e ondulazioni dell'asfalto non fanno paura, visto l'ottimo molleggio delle sospensioni: sia viaggiando da soli, sia a pieno carico. E pure i sedili fanno il loro, con un'imbottitura sostenuta il giusto per prevenire l'affaticamento nei lunghi viaggi. Il divanetto è scorrevole, una dotazione che amo in modo particolare perché permette di gestire i centimetri in modo flessibile. Qui però il mega-bagagliaio che va da 910 a 2.105 litri di capacità non lo rende essenziale. A richiesta, la Kodiaq è disponibile anche a 7 posti, offerti senza sovrapprezzo a partire dal secondo livello di allestimento, e con 7 persone a bordo la capacità di carico si riduce a 340 litri.

Nuova Skoda Kodiaq 2024, i sedili della terza fila

O tutto o niente. Mi spiego... la guida autonoma di secondo livello sulla nuova Kodiaq funziona bene e alleggerisce l'impegno del guidatore nei lunghi viaggi, tanto più che legge i cartelli stradali e adegua la velocità al limite, nonché a eventuali curve sul percorso, se l'ho prima impostato sul navigatore. Ma quando sono io alla guida l'elettronica è troppo petulante. Gli avvisi per il superamento dei limiti di velocità sono obbligatori, e va bene, ma il mantenimento di corsia interviene anche con l'indicatore di direzione attivato al rientro dai sorpassi: richiede una distanza di sicurezza eccessiva rispetto al veicolo che ho sorpassato. Quando si tratta di aprire e richiudere il cancello del cortile trovo scomodo che il cambio non innesti la marcia se prima non mi sono messo la cintura, ma la cosa più fastidiosa è quella frenata automatica in retromarcia che più volte ha bloccato di colpo l'auto senza motivo, facendomi spaventare tutte le volte. Di fatto, sulla Kodiaq mi sono trovato a spegnere alcuni dispositivi di assistenza alla guida più spesso che su altre auto. Ma forse questo dipende dal fatto che, quanto ad aiuti, ha una dotazione di serie da prima della classe fin dal livello base: se la rete di sicurezza elettronica vi fa stare più tranquilli, la Kodiaq è l'auto per voi.

Nuova Skoda Kodiaq 2024, l'infotainment

Al volante della nuova Kodiaq provo subito una sensazione di leggerezza inattesa: l'impressione è di essere alla guida di un'auto più compatta. Me la sento subito addosso, agile, facile e precisa tra le curve, con in più un raggio di sterzo contenuto che mi aiuta nelle manovre. Sul bagnato, va detto, il sottosterzo emerge un po' prima di quanto mi aspettassi, ma non è esagerato. Ma la sorpresa più grande è il motore. Il millecinque a benzina mild-hybrid supera ogni aspettativa in termini di vivacità in ripresa e consumi contenuti. Mai e poi mai avrei pensato di poter godere di una spinta corposa con una cilindrata ridotta su un SUV di queste dimensioni. E i consumi nel mondo reale sono sorprendenti, se in autostrada ho registrato una media di 6,5 l/100 km. In città siamo attorno ai 7,5 l/100 km, mentre in extraurbano ci si avvicina ai 6 l/100 km, con una media complessiva che alla fine della mia prova era di 7,0 l/100 km spaccati.

Skoda Kodiaq 1.5 mHEV 150CV Style DSG, la prova su strada

Motore e cambio non si capiscono al volo come accade con la Kodiaq Diesel. Se affondo l'acceleratore perché ho bisogno di sgattaiolare via o immettermi agilmente nel traffico, devo mettere in conto un paio di secondi d'attesa prima che la spinta arrivi davvero: tempo in cui la trasmissione decide quante marce scalare, prima che il turbo cominci a rispondere e, infine, il propulsore a spingere. Le cose, va detto, migliorano se passo dal drive mode normale a quello sportivo del cambio, con una rotazione supplementare del comando al volante. Ma così i consumi aumentano per la tendenza a mantenere il motore un po' più su di giri e la guida risulta in generale meno scorrevole. Tra l'altro, il cambio DSG a doppia frizione, che con la sua tecnologia potrebbe offrirmi passaggi di marcia fulminei, è lento in scalata se adoperato con le palette dietro al volante. Scusate se insisto, ma se non avete un sindaco che fa le bizze, puntate sul Diesel.

Nuova Skoda Kodiaq 2024, il cambio è accanto al volante

Il listino della nuova Kodiaq attacca ai 40.700 euro della versione mild-hybrid a benzina da 150 CV in allestimento Selection. Fin dal livello base ha di serie il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti e plancia digitale con due display da 10 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, nonché il clima tri-zona, la ricarica wireless per lo smartphone con piastra ventilata e l'avviamento keyless; sedili anteriori riscaldabili, sensori di parcheggio e retrocamera. Rispondono presente anche tutte le funzioni di sicurezza e la guida autonoma di secondo livello, con frenata automatica anche nelle manovre di parcheggio e sistema di arresto automatico del veicolo in caso di malore del conducente. E i sette posti sono disponibili senza sovrapprezzo. A voler fare un acquisto razionale, la Kodiaq Selection è la prima proposta da valutare. Altrimenti, per 600 euro in più, il livello Executive aggiunge al pacchetto l'infotainment con display da 13 pollici e la vernice metallizzata: un buon affare.

Nuova Skoda Kodiaq 2024, il clima è tri-zona

PER I PIÙ ESIGENTI Il top di gamma Style costa altri 2.550 euro in più e porta in dote luci LED Matrix, calandra illuminata, sistema keyless completo, allarme, sedili con memoria e portellone elettrico, oltre ad alcune caratterizzazioni estetiche. Poi, chi volesse avventurarsi con il lungo listino degli optional, a richiesta si può avere di tutto e di più. Solo per citare le dotazioni principali, parcheggio autonomo e telecamere Area View a 360° sono compresi nel pacchetto Assisted Drive Plus (680 euro); lo Head-Up Display vale 500 euro, mentre l'impianto audio Canton e l'apertura senza mani del portellone posteriore fanno parte del pacchetto Convenience Pack Plus, che vale 1.270 euro sulla Kodiaq Style e 2.430 euro per gli allestimenti inferiori. Il Performance Pack da 890 euro aggiunge i drive mode, lo sterzo progressivo e l'assetto regolabile, mentre il tetto panoramico apribile vale 1.400 euro.

Motore 4 cilindri, 1,5 litri, turbo, benzina, mild hybrid Potenza 150 CV da 5.000 a 6.000 giri Coppia 250 Nm da 1.500 a 3.500 giri Velocità 207 km/h 0-100 km/h 9,7 secondi Cambio Automatico a doppia frizione, 7 rapporti Trazione Anteriore Dimensioni 4,76 x 1,86 x 1,66 m Bagagliaio da 910 a 2.105 litri Peso 1.661 kg Prezzo da 43.850 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/11/2024