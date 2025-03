Dacia Bigster, solo una Duster più grande o una Gran Duster? Video test

Bigster in concessionaria il 10-11 maggio. I consumi, il feeling, gli accessori: ecco che effetto fa alla guida in formato 1.8 Hybrid

Di Dacia Bigster si fa un ''gran'' parlare. Ad alcune domande, la risposta è già sotto gli occhi di tutti.

È bella? Girano le foto e i video factory dall'autunno scorso, ognuno maturi il suo giudizio. È cara? I prezzi sono noti (non è regalata, ma non è per nulla cara). È ibrida? Sì, è ibrida, e di due specie. Anzi tre (vedi l'inedita ibrida a GPL: coming soon).

È comoda? È gradevole alla guida? È sportiva? Ehm... Più in contesto: è parsimoniosa? Dulcis in fundo: è un'alternativa reale ai SUV di di taglia M che oggi vanno per la maggiore? Ecco, tutto questo era ancora da dimostrare.

Dacia Bigster, è il momento della prova

Siamo qui per rimediare. Ovvero, siamo qui a rendervi conto del primo test drive. Quindi, determinare se di Dacia Bigster si può scrivere che è qualcosa di più, di una semplice Duster Big.

Porte aperte Dacia Bigster il weekend del 10-11 maggio 2025. Così ci arriviamo preparati.

Vai di panoramica, anche in video (è nascosto nel testo: cercalo!).

Dacia Bigster, il frontale è molto Duster

Prima di salire a bordo, sistemarmi il comodo sedile, premere il pulsante Start e avventurarmi alla scoperta della Provenza al volante di Dacia Bigster (scritto Bigster, non Bixster, come molti di voi digitano con la tastiera dello smartphone), confronto le impressioni trasmessevi da Emanuele, che conobbe Bigster al Salone di Parigi dello scorso ottobre, con le sensazioni a caldo che questa macchinona mi fa vivere non appena la incontro di persona.

Zigomi da SUV roccioso: sottoscrivo.

Fiancata alleggerita dagli sbalzi lunghi, quindi da station wagon sollevata, tipo all terrain, più che da vero e proprio SUV: confermo.

Identità 100% Dacia: mi trova 100% d'accordo.



Bigster vista da dietro

Insomma, condivido ogni singola sillaba di quelle pronunciate da Emanuele. Tranne quando la chiama Duster, la stanchezza gioca brutti scherzi (ciao Ema!).

A proposito di Duster (intendo proprio Duster): una lunghezza di 4 metri e 57 significa che tra Duster e sua sorella maggiore corrono la bellezza di quasi 23 cm, ma solo 5 cm dei quali si ricavano nella distanza che separa l'asse anteriore dall'asse posteriore.

Un passo di 2 metri e 70 è comunque molto dignitoso, anche se circoscriviamo il discorso ai SUV di segmento C.

Dacia Bigster, la fiancata slanciata

Il maxi bagagliaio

Il vantaggio di uno sviluppo orizzontale superiore esprime tuttavia i suoi massimi vantaggi nella capacità di carico. Questa sì, da record di categoria: 667 litri, ovvero 150 litri in più di Duster, un bagagliaio che non finisce più, anche con gli schienali posteriori (ripiegabili 40:20:40) e la cappelliera in posizione. E sì, ci sono i geniali ganci YouClip.

Dacia Bigster Hybrid

Attenzione, il dato si riferisce alla versione benzina mild hybrid 4x2: in caso di trazione integrale, di alimentazione bi-fuel benzina-GPL o di propulsione full hybrid, il dato cala, in quanto manca il doppio fondo. Ma non si scende sotto i 546 litri.

Bigster vs Duster: misure a confronto

Dacia Bigster Dacia Duster Bigster vs Duster Lunghezza 4.570 mm 4.343 mm +227 mm Larghezza 1.810 mm 1.810 mm +0 mm Altezza 1.710 mm 1.656 mm +54 mm Passo 2.700 mm 2.657 mm +43 mm Altezza da terra 220 mm 220 mm +0 mm Bagagliaio (min.) 667 litri 517 litri +150 litri Bagagliaio (max.) 1.937 litri 1.548 litri +389 litri

Dacia Bigster, bagagliaio ampio e funzionale

Geometrie a parte, il gap con Duster è soprattutto di natura sensoriale. Analogie e differenze.

Innanzitutto galleggio alla stessa identica altitudine di Duster, dal momento che anche il pavimento di Bigster dista da terra proprio 22 cm.

Dacia Bigster, il posto guida

Anche l'arredamento del soggiorno è pressapoco uguale, quindi è una collezione di buone notizie:

la plancia a sviluppo verticale, che libera spazio;



il quadro strumenti digitale da 7 o 10 pollici a seconda dell'allestimento;



da 7 o 10 pollici a seconda dell'allestimento; il display centrale touch da 10,1 pollici, scorniciato e incernierato a sbalzo;



da 10,1 pollici, scorniciato e incernierato a sbalzo; le graziose bocche di ventilazione col classico disegno a forma di Y;



i sedili comodi e contenitivi, nonostante lo spessore dello schienale abbastanza sottile;



il volante multifunzione, coi rassicuranti satelliti per volume, ricerca stazioni radio, etc.



Dacia Bigster, cockpit digitale di serie

Un ricco allestimento base

Da sottolineare che, a differenza della gamma Duster, Bigster entry level, cioè la Essential, è già provvista sia di strumentazione virtuale, sia di schermo centrale. Ecco perché il divario non è solo nelle dimensioni, bensì è anche di ordine classista.

L'unico sforzo richiesto, sulla Essential, è quello di azionare manualmente la leva del freno di stazionamento, che dalla Expression in su è di tipo elettrico. Ah, sulla base il clima è manuale, ma pazienza.

Ecco, se proprio devo trovare il pelo nell'uovo, le plastiche che rivestono pannelli porta e bordo superiore del cruscotto sono - come Duster - un po' al dente. Amen, l'importate è che quando apro e chiudo la portiera avverto un bel rumore sordo, segno di una qualità di assemblaggio che di low cost non ha quasi più nulla.

Dacia Bigster, alcune plastiche un po' economiche

L'esemplare sotto le mie grinfie (Journey) è equipaggiato di bracciolo rialzato (c'è anche basso, o medio) con vano portaoggetti refrigerato, un altro dettaglio che in caso di lunghi viaggi, beh, fa la sua parte.

Dacia Bigster, comodo il tunnel-bracciolo

Dopo un lungo viaggio, a scendere dalla vettura belli riposati saranno soprattutto i passeggeri posteriori, ai quali è dedicato non solo uno spazio vitale adatto a tutte le taglie, ma anche il comfort del bracciolo con porta-bevande, del clima-bizona, del tetto apribile, di ganci appendi-tutto, etc.

Dacia Bigster, i sedili posteriori

Veniamo al dunque: guida la versione Hybrid 155, cioè quella spinta dall'inedita motorizzazione 1.8 full hybrid, nonché la più cara (ma anche la più interessante, a onor del vero).

Dacia Bigster Hybrid 155: novità assoluta

Non mi è invece dato mettere le mani sulla versione più interessante in assoluto, almeno a mio giudizio. Ovvero la variante ibrida soft a GPL, nome commerciale ECO-G 140 (o Mild Hybrid-G 140, secondo la nuova denominazione), che al 3 cilindri 1,2 litri turbo benzina con assistenza mild hybrid 48 volt associa la duplice alimentazione benzina-GPL. Ti avrò, presto o tardi...

Quattro motorizzazioni

Già che ci siamo, ripassiamo la gamam motori.

Bigster Mild Hybrid 140 (ex TCE 140)

Disponibile per la prima volta nella gamma Dacia con potenza di 140 cv e cambio manuale a 6 rapporti, abbina un 3 cilindri 1,2 litri turbo benzina a un sistema mild hybrid 48 volt che coadiuva il motore in fase di avviamento e accelerazione: riduzione di consumi ed emissioni CO2, maggiore fluidità di guida.



Dacia Bigster Mild Hybrid 140 con cambio manuale

Bigster Mild Hybrid-G 140 (ex ECO-G 140)

Abbina il 1.2 turbo benzina all'alimentazione bifuel benzina/GPL da 140 cv e al sistema mild hybrid 48V ed è quella che raggiunge il miglior equilibrio tra efficienza, ecologia ed economie di esercizio. Sempre e solo manuale a 6 rapporti.



Abbina il 1.2 turbo benzina all'alimentazione bifuel benzina/GPL da 140 cv e al sistema mild hybrid 48V ed è quella che raggiunge il miglior equilibrio tra efficienza, ecologia ed economie di esercizio. Sempre e solo manuale a 6 rapporti. Bigster Hybrid 155

Un 4 cilindri benzina aspirato di 1,8 litri da 109 cv è aiutato da un motore elettrico di trazione da 49 cv, per una potenza di sistema di 155 cv, una coppia massima di 205 Nm e il vantaggio della guida in città in modalità prevalentemente elettrica (fino all'80%), in perfetto stile full hybrid alla Renault maniera. Abbinata a cambio automatico multi-mode a 4+2 rapporti, Bigster Hybrid 155 è disponibile dal livello di allestimento Expression.



Dacia Bigster Hybrid 155, cambio automatico multi-mode

Bigster Mild Hybrid 130 4x4 (ex TCE 130 4x4)

Disponibile sugli allestimenti Expression ed Extreme, associa il 3 cilindri 1,2 litri turbo benzina (qui in configurazione 130 cv) alla rete elettrica mild hybrid 48 volt, alla trazione integrale con selettore delle modalità di guida e al cambio manuale a 6 rapporti. Introdotta con Duster, questa motorizzazione viene particolarmente apprezzata per la disponibilità di coppia ai bassi regimi.



Dacia Bigster Mild Hybrid 140 4x4

Il feeling di guida

Torniamo al nostro 1.8 Hybrid. Quanto a oscillazioni verticali e laterali, riassaporo innanzitutto sensazioni molto simili a quanto sperimentato alla guida di Duster.

L'assetto è registrato su frequenze comfort, quindi buon assorbimento degli ostacoli negativi (buche) e positivi (dossi), a fronte di un rollio inevitabilmente lontano da standard sportivi, alimentato anche da un peso leggermente superiore a Duster: circa 50 kg, limitatamente alle rispettive full hybrid.

Al volante di Dacia Bigster Hybrid 155

Da sottolineare inoltre come Bigster monti cerchi di misura minima di 17 pollici, anziché 16 pollici come sorella Duster: smorzamento asperità un pelo più limitato, ma anche maggior precisione in curva.

Dacia Bigster, cerchi fino a 19 pollici

E a proposito del motore ibrido ''vero'': il tran tran è simile al 1.6 Hybrid che equipaggia Duster, e del quale il 1.8 Hybrid è una sorta di upgrade. Coi suoi pro, e i suoi contro.

Pro : ripartenze e lunghi tratti a basse andature in modalità EV , purché si pesti adagio sul pedale destro, transizioni tra EV mode e marcia in parallelo elettrico-benzina dolci sia sotto un profilo acustico, sia sensoriale, coi processi di accoppiamento/disaccoppiamento dell'unità a 4 cilindri sempre ben interpretati dalla speciale trasmissione multimodale priva di frizione vera e propria. È un passeggiare più che mai sereno.



: ripartenze e lunghi tratti a basse andature in , purché si pesti adagio sul pedale destro, transizioni tra EV mode e marcia in parallelo elettrico-benzina dolci sia sotto un profilo acustico, sia sensoriale, coi processi di accoppiamento/disaccoppiamento dell'unità a 4 cilindri sempre ben interpretati dalla speciale trasmissione multimodale priva di frizione vera e propria. È un passeggiare più che mai sereno. Contro: della coppia di 207 Nm, in caso di necessità non avanza nemmeno un micro-newton. In sorpasso o in percorrenza di rampe di accelerazione autostradali, meglio affondare decisi sul gas e portare subito il milleotto ad alte rotazioni, sopportando quel vago effetto discrepanza tra il regime del motore e la progressione della velocità. Un minimo di apprendistato, e andrete d'amore e d'accordo.



Dacia Bigster Hybrid 155: un feeling simile a Duster Hybrid

Complessivamente, salvo possedere la sensibilità del collaudatore professionista, l'esperienza è del tutto paragonabile a quella restituita da Duster Hybrid. In fase di parcheggio, ricordarsi dei maggiori ingombri longitudinali, tutti concentrati in coda: ma sensori e retrocamera (di serie) neutralizzano almeno in parte il problema.

Dacia Bigster, retrocamera di serie

I consumi

Al termine della nostra tournée tra i saliscendi e i graziosi centri abitati del Sud della Francia, registro una media di 5,0 l/100 km. Quindi di un paio di decimali superiore al valore dichiarato. Niente male, come biglietto da visita.

Avessi deviato dal percorso consigliato e imboccato l'autostrada, probabilmente il trip computer avrebbe calcolato consumi più alti. Lo appureremo sul Motor Ring, nei mesi prossimi.

DACIA BIGSTER IN VIDEO

Dacia Bigster a partire da 24.800 euro. IVA inclusa e sconti esclusi: Dacia non fa sconti. Ma se isoliamo il discorso al mild hybrid due ruote motrici, fanno appena 1.900 euro in più di Duster ''basic''.

Ordini aperti da gennaio 2025, consegne da maggio 2025. Per tutte, tranne la variante a GPL, ordinabile da aprile-maggio e in consegna entro l'estate.

Dacia Bigster Hybrid 155 da 29.300 euro

Riporto i prezzi in forma semplificata: per maggiori dettagli su versioni e allestimenti, vi rimando al contenuto dedicato (vedi prime righe dell'articolo).

Motorizzazione Prezzo Dacia Bigster Mild Hybrid 140 da 24.800 euro Dacia Bigster Mild Hybrid-G 140* da 24.800 euro Dacia Bigster Mild Hybrid 130 4x4 da 26.800 euro Dacia Bigster Hybrid 155 da 29.300 euro

* da maggio 2025

Tieni d'occhio il configuratore online sul sito web di Dacia.

Dacia Bigster GPL, ordini da maggio

Bigster a confronto con le concorrenti

Oltre ai prezzi in sé e per sè, interessante può risultare un rapido confronto con le concorrenti di settore. Senza scendere troppo in dettaglio, è solo per farsi un'idea.

Dacia Bigster 1.2 Mild Hybrid Ford Kuga 1.5 EcoBoost Hyundai Tucson 1.6 Turbo Kia Sportage 1.6 T-GDI Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Peugeot 3008 Hybrid Prezzo di partenza 24.800 euro 35.000 euro 33.350 euro 33.500 euro 31.570 euro 39.450 euro

Quasi impossibile avventurarsi in una comparativa vera e propria, viste le differenze in termini di potenza motore, equipaggiamento, cura costruttiva, etc. Al netto delle intrinseche discrepanze, l'unico commento che sorge spontaneo è un lapidario...

no comment

Dacia Bigster, un SUV di segmento C come non c'era

Dacia Bigster si prefigge di coniugare gli storici valori di semplicità, robustezza e rapporto qualità prezzo conveniente, con un look brillante, un grado di tecnologia digitale e motoristica sempre più in linea coi tempi, un catalogo accessori ormai in grado di accontentare anche clienti viziatelli.

I 7 posti e il cambio automatico sul mild hybrid sarebbero stati due ciliegine sulla torta: non si può avere tutto nella vita.

Resta che il prezzo è pressoché imbattibile, mentre il successo di Duster terza generazione fa pensare che a breve le strade delle nostre città si intaseranno anche di tante ''super Duster''. Già: Bigster non è solo una Duster sotto steroidi. La crescita è sia fisica, sia anche caratteriale. ''Grand Duster'', sotto ogni punto di vista.

Finché il modello industriale e commerciale Renault-Dacia regge come ha fatto negli ultimi anni, l'ex marchio dei ''poveri'' resta il marchio da battere.

Sfoglia anche la gallery in fondo alla pagina!

