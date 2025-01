Dacia Duster: nel 2025 l'elettrica no, l'Hybrid 4x4 a GPL sì

Entro fine anno, Duster in vendita anche in edizione integrale con asse posteriore elettrificato. Anche in formato bi-fuel

Integrale sì, ma solo di ingredienti ''bio'', che non vuoi mai che affiori qualche intolleranza. Dacia è pronta a lanciare una seconda Duster 4x4, ma con un sistema 4x4 differente, rispetto al 4x4 attuale. Cioè un sistema - hai indovinato - dotato di asse posteriore elettrificato. Come scadenza, si parla di fine del 2025.

È tutto? Beh, possiamo approfondire un pelo il tema. E spendere due righe su una eventuale Duster elettrica... Sì, però calma.



Duster Hybrid, parte 2

A dare l'annuncio dell'adozione di una nuova soluzione tecnologica per i modelli 4x4 del brand è il CEO di Dacia, Denis Le Vot, durante la conferenza stampa tenutasi in occasione della finale del premio Car of the Year 2025, concorso del quale Duster stessa è tra i modelli finalisti.

A dare l'annuncio dell'annuncio è invece la testata Autocar UK, fonte sempre prolifica di spunti interessanti. Leggi bene le dichiarazioni di Le Vot, che c'è un passaggio chiave.

Ibrida, integrale e a GPL

''Entro la fine del 2025 - afferma Le Vot - introdurremo una nuova soluzione ibrida per il nostro modello 4x4. Elettrificheremo l'asse posteriore con un motore elettrico dedicato. L'auto sarà automatica e ibrida, e offrirà anche una versione a GPL. Come sempre, il tutto sarà disponibile a un prezzo accessibile, in perfetto stile Dacia''.

Già, anche Duster Hybrid 4x4, o Duster 4x4 Hybrid che dir si vorrà, come Bigster ammetterà la duplice alimentazione benzina - GPL e la assocerà a una forma di trazione elettrificata. Ma a differenza del nuovo SUV di maggiori dimensioni, l'alimentazione bi-fuel coesisterà quasi certamente con uno schema full hybrid, piuttosto che mild hybrid 48 volt.

Esprimendo perciò una forma di propulsione che definire tri-fuel non è del tutto fuori luogo.

A proposito: quale full hybrid? Quello basato sul 4 cilindri 1,8 litri che equipaggia Bigster, o sul 1.6 in dotazione a Duster Hybrid 4x2? Non è dato sapere ancora.

Dacia Duster TCe 130 4x4

Duster Hybrid integrale a GPL: prezzo e posizionamento

In attesa di conoscere le specifiche tecniche, la nuova versione ibrida di Duster 4x4 si posizionerà al vertice di una gamma che al momento - repetita iuvant - comprende le seguenti motorizzazioni:

1.0 ECO-G da 101 CV ad alimentazione bifuel benzina/GPL;

da 101 CV ad alimentazione bifuel benzina/GPL; 1.2 TCe da 131 CV con motorizzazione benzina mild hybrid 48V;

da 131 CV con motorizzazione benzina mild hybrid 48V; 1.6 Hybrid da 141 CV, lo stesso propulsore full hybrid già di Dacia Jogger.



Attualmente, il listino prezzi di Duster raggiunge un massimo di 27.900 euro, optional esclusi, nelle configurazioni Extreme con motorizzazione 1.2 TCe e 1.6 Hybrid. Logico aspettarsi che la nuova versione ibrida a trazione integrale potrebbe avvicinarsi ancor di più, finanche superare, la soglia dei 30.000 euro, collocandosi come la variante in assoluto più costosa della gamma.

Con tanti saluti alla filosofia low cost, ma questa è un'espressione che lo stesso brand rumeno ha abbandonato già anni fa, in favore della formula value for money. Che con Duster Hybrid 4x4, andrebbe corretta in value for ''many'' money.

La nuova tecnologia 4x4 potrebbe essere estesa ad altri modelli. Della Casa, del Gruppo e dell'Alleanza.

È altamente probabile, infatti, che lo stesso sistema di propulsione venga adottato a poco a poco sia da Dacia Bigster, sia da altri colleghi di piattaforma CMF-B come Dacia Jogger, ma anche Nissan Juke, Nissan Qashqai e Renault Captur.

Dacia Bigster Hybrid 155

Per chiudere il cerchio, l'argomento Duster full electric. Durante l'incontro, Le Vot ha sì accennato a una futura versione completamente elettrica di Duster, ma ha anche precisato che il lancio di questa variante non avverrà prima della prossima generazione del modello, prevista per il 2030 o 2031.

Sandero EV apripista

Le Vot ha invece ribadito che il primo modello totalmente elettrico di Dacia sarà Sandero, il cui debutto è programmato per il 2027.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/01/2025