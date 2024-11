Cambio di passo per la Jogger, Dacia aggiorna la sua wagon di successo

Uno dei modelli più popolari di Dacia, la Jogger, sta per arrivare forte di un bell’aggiornamento stilistico ma non solo. Queste prime immagini che stanno girando sui canali web ci mostrano un prototipo impegnato in alcuni test su strada che permetterà a questa generazione della famigliare di successo di affrontare il suo rimanente ciclo di vita prima del cambio di modello. Ricordiamo che la Jogger è stata lanciata in occasione del Salone dell’Automobile di Monaco di Baviera a settembre 2021 e ha subito suscitato interesse per il suo ottimo rapporto qualità/praticità/prezzo. Un modello che ha fatto irruzione sulla scena con l'obiettivo di occupare lo spazio lasciato nella gamma Dacia da due veicoli, la Logan MCV e la Lodgy.

Nuova Dacia Jogger: cambia il look e potrebbe arrivare entro la seconda metà del 2025SERVE UN AGGIORNAMENTO Il debutto commerciale è avvenuto a inizio 2022 e da lì è stato un bel crescendo di successo. Tuttavia, l’inesorabile passare del tempo, unito al debutto di nuovi concorrenti, ha reso inevitabile un cambiamento e lo sviluppo di qualcosa di più attuale. Esattamente ciò a cui sta lavorando Dacia da un po’ di tempo a questa parte per proporre un’auto più moderna e al passo coi tempi. Il costruttore rumeno, che gravita nella galassia del Gruppo Renault, si è messo al lavoro per aggiornare la sua wagon. Ecco, quindi, che la futura Jogger è stata fotografata con addosso una mimetica che, come si può vedere nelle immagini, è limitata alla parte anteriore e posteriore, poiché è qui che si concentreranno le modifiche al design.

Nuova Dacia Jogger: arriverà con tecnologia di bordo evoluta e più motori ibridiCOME E DOVE CAMBIA La Jogger, dopo aver adottato il nuovo family feeling della casa rumena nel 2022, deve ora adattarsi alla filosofia di design che il marchio sta applicando a tutti i suoi inediti modelli. Per esempio, possiamo vedere che entrambi i gruppi ottici, davanti e dietro, saranno aggiornati con la più sofisticata tecnologia LED. Il paraurti anteriore è coperto dalle pellicole colorate, il che suggerisce che anche questa zona sarà rivista dai designer Dacia. Allo stesso modo, la griglia riceverà alcune piccole modifiche. Per l’occasione, la Casa rumena metterà mano anche all’equipaggiamento tecnologico di bordo per espandere e migliorare la dotazione di quello che è uno dei suoi modelli più venduti.

Nuova Dacia Jogger: i prototipi mimetizzati durante i collaudi su stradaNUOVI MOTORI PER LA WAGON Lato motori, sotto il cofano ci saranno altre importanti novità, con l'elettrificazione che interesserà buona parte della gamma. La nuova generazione di unità bi-fuel che ha debuttato sulla Dacia Bigster sarà disponibile anche sulla Jogger. In precedenza, la station wagon era disponibile esclusivamente con motori a benzina, oppure GPL e una variante full-hybrid (HEV). La nuova Jogger sarà equipaggiata con tecnologia mild hybrid (MHEV) per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Non si può escludere che i motori a benzina non elettrificati spariscano dal listino e, pertanto, tutte le versioni della nuova Jogger porteranno il logo ECO, come già avviene con la Dacia Duster e la più grande Bigster. L’inedita famigliare rumena potrebbe essere presentata al pubblico l'anno prossimo, con il lancio commerciale previsto nella seconda metà del 2025 e di conseguenza arriverà nelle concessionarie come modello 2026, se non ci saranno imprevisti durante le ultime fasi di sviluppo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/11/2024