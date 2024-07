Acquistare nuova Duster dallo smartphone: tutto sul nuovo servizio Dacia

Comprare online qualunque cosa: esperienze, prodotti, servizi. Alzi la mano chi non sa di cosa stiamo parlando. L'e-commerce è oggi un'abitudine quotidiana di gran parte dei consumatori e anche l'e-commerce auto, benché in misura minore, non fa eccezione. Se non proprio l'intero processo di acquisto, almeno la prima fase. Acquistare online è semplice, è veloce, è (sempre più) sicuro. È molto Dacia. Infatti Dacia ora rafforza i suoi canali commerciali digitali e inventa DOBA. E per comprare nuova Duster, bastano una manciata di click. Spieghiamoci un po' meglio.

DIGITAL PHYSICAL DOBA è l'acronimo di Dacia Omnichannel Business Acceleration ed è una piattaforma online che nasce con lo scopo di ''intercettare e soddisfare le aspettative dei consumatori, offrendo loro una multicanalità di contatto con il brand'', spiega Dacia. Approccio phygital, cioè una fusione di fisico e digitale: il canale online per rompere il ghiaccio, ma la rete Dacia sempre al centro del processo di vendita. Più concretamente?

Nuova Dacia Duster, prova a comprarla con DOBA

ISTRUZIONI PER L'USO Il percorso è semplice semplice. Accedi a www.dacia.it, selezioni il modello di interesse e decidi se configurare completamente il veicolo o scegliere tra alcune configurazioni precaricate, soluzione questa che ha il vantaggio della garanzia di una consegna prioritaria. Per procedere alla prenotazione vera e propria, in realtà dovrai prima creare un account in My Dacia che ti permetterà, in seguito, anche di monitorare lo stato di avanzamento dell'ordine stesso. Fatto ciò, scegli la concessionaria presso cui desideri effettuare l’ordine di acquisto: il perfezionamento del contratto avverrà infatti fisicamente, sempre presso il dealer. Per complare la prenotazione, dovrai infine versare un mini anticipo di 150 euro, importo da pagarsi attraverso la piattaforma Stripe, con carta di credito o Google Pay. Verrai quindi contattato da un Dacia Guide, figura che potrà fornirti eventuali ulteriori delucidazioni sulla modalità di acquisto e sul modello selezionato. Solo successivamente, il concessionario ti contatterà per fissare un appuntamento in salone ed effettuare l’ordine di persona. Momento in cui i 150 euro del servizio di prenotazione ti verranno restituiti.

Nuova Dacia Spring 2024

PERCHÈ CONVIENE I primi modelli a poter essere ordinati online sono le due novità 2024, ovvero nuova Dacia Duster e nuova Dacia Spring 100% elettrica. Uno dei vantaggi della piattaforma DOBA consiste nel fatto che la prenotazione garantisce all’utente il diritto ad avere, al momento dell’ordine ''dal vivo'', le stesse condizioni di acquisto presenti al momento della configurazione online. Nel caso di nuovo Duster, inoltre, DOBA garantisce la priorità di consegna rispetto ad un ordine fatto in fabbrica. Questo, almeno, se il cliente sceglie tra una delle pre-configurazioni presenti sul sito (vedi sopra). Attendiamo con curiosità di ricevere le testimonianze dei primi clienti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/07/2024