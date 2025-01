Dacia Bigster, via alle vendite. Per tutte le versioni, tranne una. I prezzi

Una promessa è una promessa e quando venne detto che, di Dacia Bigster, il listino prezzi sarebbe partito da una soglia sotto i 25.000 euro, venne detto il vero. Dal 9 gennaio Bigster è ordinabile presso la rete Dacia, il listino attacca a 24.800 euro. Scansioniamo insieme il configuratore?



Dacia Bigster, ordini aperti

Come annunciato in occasione della world premiere al Salone di Parigi 2024 (clicca qui per la nostra anteprima), Bigster offre una varietà di motorizzazioni, tutte quante elettrificate e un paio delle quali inedite.

Dacia Bigster, quattro motorizzazioni

Bigster TCE 140

La motorizzazione TCe 140, disponibile per la prima volta nella gamma Dacia con livello di potenza di 140 cv e cambio manuale a 6 rapporti, abbina un 3 cilindri 1,2 litri turbo benzina a un sistema mild hybrid 48 volt che coadiuva il motore in fase di avviamento e accelerazione: riduzione di consumi ed emissioni CO2, maggiore fluidità di guida.

Bigster ECO-G 140

Su Bigster, Dacia fa innovazione proponendo per la prima volta la motorizzazione che abbina 1.2 turbo benzina ad alimentazione bifuel benzina/GPL da 140 cv e sistema mild hybrid 48V. Si tratta della motorizzazione ECO-G 140 ed è quella che raggiunge il miglior equilibrio tra per efficienza, ecologia ed economie di esercizio. Sempre e solo manuale a 6 rapporti.

Bigster Hybrid 155

Dacia Bigster Hybrid 155, novità assoluta

Dacia Bigster è inoltre il primo modello del Gruppo Renault a poter contare sull’inedita motorizzazione Hybrid 155: un 4 cilindri turbo benzina da 1,8 litri è aiutato da un motore elettrico di trazione, per una potenza di sistema di 155 cv e il vantaggio della guida in città in modalità prevalentemente elettrica, in perfetto stile full hybrid alla Renault maniera.

Abbinata a cambio automatico, Bigster Hybrid 155 è disponibile dal livello di allestimento Expression.

Bigster TCE 130 4x4

La motorizzazione TCe 130 4x4, disponibile sugli allestimenti Expression ed Extreme, associa infine il 3 cilindri 1,2 litri turbo benzina (qui in configurazione 130 cv) alla rete elettrica mild hybrid 48 volt, alla trazione integrale con selettore delle modalità di guida e al cambio manuale a 6 rapporti. Introdotta con Duster, questa motorizzazione è particolarmente apprezzata per la disponibilità di coppia ai bassi regimi.

Nuova Dacia Bigster 4x4, leva del cambio manuale e drive mode

In coerenza con la filosofia del brand, Bigster propone una gamma semplice, ma che intercetta un'ampia gamma di esigenze.

Quattro livelli di allestimento, proprio come sorellina Duster. La entry level Essential, la cuore di gamma Expression, infine due allestimenti top con contenuti differenziati e complementari, proposti allo stesso prezzo di listino: Extreme, più outdoor, e Journey, più chic. Di ognuno, ecco gli equipaggiamenti principali.

Dacia Bigster, gli interni

Bigster Essential

Accensione automatica dei fari

Assistenza al mantenimento della corsia (LKA)

Avviso di cambio di corsia (LDWS)

Assistenza alla frenata di emergenza (AFU)

Eco Mode, Start and Stop e indicatore di cambiamento velocità

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Sensori di parcheggio posteriori con retrocamera

Riconoscimento dei segnali stradali con avviso del superamento del limite di velocità (ISA)

Hill descent control (su TCE130 4x4)

Climatizzatore manuale

Volante regolabile in altezza e profondità

Driver display da 7”

Media Display: sistema multimediale con touch screen da 10”, radio, replicazione dello smartphone via cavo USB o wireless, vivavoce Bluetooth, 4 altoparlanti, servizi connessi

Panchetta posteriore frazionabile e ribaltabile 1/3-2/



Design

Barre tetto fisse longitudinali Grigio megalite, sellerie in tessuto specifico, cerchi in lega da 17''.

Bigster Expression

Climatizzatore automatico bi-zona con bocchette diventilazione posteriori

Regolazione lombare del sedile di guida

Sedile passeggero regolabile in altezza

Fari fendinebbia

Freno di stazionamento elettrico

Sedili posteriori ripiegabili 40/20/40

Sensori di pioggia



Design

Sellerie in tessuto denim specifico, plancia centrale con motivo in tessuto denim, cerchi in lega da 17'' diamantati, protezioni porte in materiale Starkle.

Bigster Extreme

Dacia Bigster TCe 130 Extreme

Caricatore a induzione

Commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti

Cruise control adattivo (su Hybrid 155)

Driver Display da 10''

Keyless entry

Media Nav Live 10,1'' con 6 altoparlanti e impianto audio Arkamys 3D

Portellone posteriore elettrico

Sedile di guida regolabile elettricamente



Design

Cerchi in lega da 18” diamantati, selleria in tessuto e TEP MicroCloud, plancia centrale in grigio, vetri posteriori oscurati.

Bigster Journey

Caricatore a induzione

Commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti

Cruise control adattivo (su Hybrid 155)

Driver Display da 10'

Media Nav Live 10,1'' con 6 altoparlanti e impianto audio Arkamys 3D

YouClip 3 in 1

Tappetini reversibili in tessuto/gomma per il bagagliaio

Tetto elettrico panoramico apribile



Design

Barre tetto modulari Grigio Megalite, selleria specifica Extreme in TEP MicroCloud, retrovisori esterni in tinta rame, cerchi in lega da 18” semi-diamantati in nero con coprimozzo in rame, griglia della calandra, logo Dacia sul portellone posteriore in tinta rame, bocchette di ventilazione in tinta rame, vetri posteriori oscurati.

Dacia Bigster Hybrid 155 Journey

La nuova tinta metallizzata Indigo Blu è lanciata in esclusiva su Bigster, così come la carrozzeria Bi-Tono (con tetto nero, in opzione su Extreme e Journey).

Dacia Bigster dunque ordinabile dal 9 gennaio 2025, prime consegne nel corso della primavera. Va specificato che Bigster ibrida a GPL non è invece ancora ordinabile: si parla di aprile 2025.

Si parte dunque dai 24.800 euro di Bigster TCE 140, stesso prezzo per Bigster ECO-G 140. Per la TCE 130 4x4 servono invece almeno 26.800 euro, per Bigster Full Hybrid si parte infine da 29.300 euro.

Tabella prezzi

Sotto, tutti i prezzi versione per versione.

Allestimento Motore Prezzo Listino IVA Incl. Essential TCE 140 24.800,00 € Essential ECO-G 140* 24.800,00 € Essential TCE 130 4x4 26.800,00 € Expression TCE 140 25.800,00 € Expression ECO-G 140* 25.800,00 € Expression TCE 130 4x4 27.800,00 € Expression Hybrid 155 29.300,00 € Journey TCE 140 27.800,00 € Journey ECO-G 140* 27.800,00 € Journey Hybrid 155 31.300,00 € Extreme TCE 140 27.800,00 € Extreme ECO-G 140* 27.800,00 € Extreme TCE 130 4x4 29.800,00 € Extreme Hybrid 155 31.300,00 €

*da aprile 2025

Nuova Dacia Bigster, display touch da 10,1'' per l'infotainment

Se te la eri persa, questa è la nostra video anteprima live dal Salone di Parigi 2024.

