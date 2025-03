Nuova Dacia Sandero: le foto spia svelano il facelift 2026. Ecco come e dove cambia

Design più moderno, tecnologia evoluta per infotainment e sicurezza e motori elettrificati sono gli aggiornamenti per la Dacia Sandero che debutterà nel 2026

La nuova Dacia Sandero (qui, tutto su Dacia Sandero attuale) si prepara a un aggiornamento di design significativo, come dimostrano le recenti foto spia. Il restyling consentirà alla berlina compatta di affrontare la seconda parte della sua vita commerciale con un look rinnovato e nuove tecnologie. Le immagini rivelano un prototipo avvistato in una struttura di collaudo in Germania, parzialmente avvolto dalle pellicole camouflage tipiche del Gruppo Renault.

Nuova Dacia Sandero: i prototipi camuffati anticipano il nuovo modello

Anteriore e posteriore ridisegnati

Il leggero restyling della berlina compatta a due volumi di casa Dacia si concentrerà principalmente sulla parte anteriore e posteriore. Tra le novità più evidenti che si possono notare sotto la pellicola mimetica che copre parte dei prototipi:

Gruppi ottici aggiornati con tecnologia LED

Nuova calandra con un design rivisitato

Paraurti anteriore ridisegnato

Modifiche leggere alla silhouette per un look più moderno

Questi aggiornamenti porteranno la Sandero in linea con la nuova filosofia stilistica del marchio, già adottata su modelli come Dacia Duster (leggi la nostra prova di Dacia Duster Hybrid 140) e Dacia Bigster.

Nuova Dacia Sandero: cambia il frontale con gruppi ottici e paraurti ridisegnati

Dacia sta lavorando per migliorare l'equipaggiamento tecnologico della Sandero. Il nuovo modello offrirà un sistema di infotainment più avanzato e dispositivi di sicurezza aggiornati. Tra le possibili novità potrebbe esserci una evoluzione delle funzioni di guida semi-autonoma di livello 2, disponibili di serie o come optional.

Nuova Dacia Sandero: porterà al debutto motorizzazioni mild-hybrid

L'aggiornamento della gamma motori segna un passo avanti verso l'elettrificazione. Oltre ai classici propulsori a benzina e GPL, la nuova Dacia Sandero adotterà tecnologie ibride:

Sistema mild-hybrid (MHEV) per ridurre consumi ed emissioni

Possibile eliminazione dei motori a benzina non elettrificati

Introduzione di unità bi-fuel già viste su Dacia Duster e Dacia Bigster

Tutte le versioni della nuova Sandero potrebbero ottenere il badge ECO, seguendo la linea adottata per altri modelli della gamma Dacia.

Nuova Dacia Sandero: potrebbe arrivare la guida semi-autonoma di livello 2

La presentazione della nuova Dacia Sandero è prevista per la seconda metà del 2025. Il lancio commerciale seguirà poco dopo, con l'arrivo nelle concessionarie previsto per il 2026. Salvo imprevisti nelle fasi finali di sviluppo e collaudo, il restyling della Sandero segnerà un'importante evoluzione per la popolare berlina compatta.

Le novità di design e tecnologia saranno sufficienti per convincere i potenziali acquirenti? Resta da vedere come il mercato accoglierà questa evoluzione del popolare modello. Voi cosa ne pensate della berlina di casa Dacia? Fatecelo sapere!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/03/2025