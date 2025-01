Per Dacia ottimi risultati 2024 in Italia e il nuovo C-SUV Bigster è in arrivo...

Quasi 100.000 unità totali vendute nel 2024 e leadership tra i privati per Dacia, che celebra gli ottimi risultati con il nuovo sport utility Bigster in vendita dalla primavera

Il 2024 si è rivelato un ottimo anno per Dacia in Italia, che ha chiuso con un nuovo record di immatricolazioni pari a 99.371 unità totali (+13,1% rispetto al 2023), con una quota di mercato del 5,65%, migliore anno di sempre dal suo debutto in Italia nel 2006. La casa automobilistica ha consolidato anche la sua leadership tra i clienti privati, con una quota di mercato record del 10,1%.

Insomma, Dacia è il marchio automobilistico più scelto dai clienti. Una primato che Guido Tocci, Managing Director di Dacia Italia, ha sintetizzato così: “… siamo molto soddisfatti della traiettoria che ha preso il marchio…”.

Risultati Dacia 2024: ottima performance per la casa rumena in attesa del SUV Bigster

E lo fa sottolineando uno dei capisaldi di Dacia, ovvero il Best Value for Money dei suoi modelli, ovvero il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Il prezzo competitivo lo leggiamo nei listini vantaggiosi di tutta la gamma, la qualità è nei numeri che ci dicono come negli ultimi tre anni le officine autorizzate hanno effettuato il 25% in meno di interventi in garanzia.

Il successo di Dacia si basa su una gamma ben strutturata di modelli:

Dacia Sandero , leader nel segmento B come auto estera più venduta in Italia

Dacia Duster , al quarto posto tra i B-SUV più apprezzati

Dacia Jogger , regina del segmento C per le wagon-MPV

Dacia Spring , leader nel segmento A e B 100% elettrico

Risultati Dacia 2024: Rosa Sangiovanni, Marketing Director di Dacia Italia

Con il 2025, Dacia è pronta a entrare nel segmento C-SUV con il nuovo Dacia Bigster, che ha il compito di aprire una nuova era per il costruttore. Una sfida stimolante per la casa rumena in orbita nella galassia Renault, che vuole ritagliarsi il suo spazio in un segmento che vale il 18% del mercato italiano con un potenziale di oltre 320.000 veicoli.

Questo sport utility di 4,57 metri si posiziona come una scelta competitiva, con prezzi che partono da meno di 25.000 euro per la versione base e rimangono sotto i 30.000 euro per la versione ibrida. Gli allestimenti di punta, Extreme e Journey, con motore da 155 CV, offriranno un mix di comfort, design e tecnologia, pur mantenendo un prezzo accessibile di 31.300 euro, ben al di sotto della media dei C-SUV di oggi, che in Italia è di circa 38.000 euro. Qui, la nostra guida all'acquisto di Dacia Bigster.

Risultati Dacia 2024: il SUV Bigster in vendita in Italia dalla primavera in 4 allestimenti

Design e tecnologia: essenziale ma innovativo

Il Dacia Bigster esprime la filosofia del brand con i suoi tre concetti cardine:

Essential but Cool : un design essenziale ma moderno, con colorazioni bi-tono e cerchi in lega fino a 19''

Robust & Outdoor : robustezza e funzionalità ideali per il tempo libero

Eco-Smart: materiali eco-sostenibili come lo Starkle, con fino al 20% di polipropilene riciclato

Tra le caratteristiche tecnologiche troviamo:

Cruscotto digitale e touchscreen per l’infotainment da 10,1”

Tunnel centrale con vano refrigerato e appoggiabraccia

Divanetto posteriore frazionabile 40/20/40

Bagagliaio da 667 litri

Portellone posteriore elettrico (di serie su versione Jouney)

Tetto panoramico elettrico (di serie su versione Extreme)

Cruise control adattivo per una guida più sicura e confortevole

Gamma motori ibrida

Cambio manuale o automatico, 2WD o 4WD

Risultati Dacia 2024: l'abitacolo del nuovo C-SUV Dacia Bigster

Dacia Bigster: un modello molto importante

Insomma, un SUV accessibile e versatile, che non rischia di cannibalizzare clienti dal segmento inferiore, dove il più compatto Duster è un best seller, ma che vuole veicolare nuovi consumatori, perché no, anche da altri marchi grazie alle sue numerose qualità.

Risultati Dacia 2024: per nuovo Bigster motori con potenza fino a 155 CV

Grazie a una gamma che include modelli iconici come Dacia Sandero, Dacia Duster, Dacia Jogger e Dacia Spring, il marchio continua a essere tra i più gettonati del mercato italiano. Con l’arrivo di Dacia Bigster nel corso della primavera, anticipato dal Bigster Experience Tour (quattro date a Milano, Bologna, Roma e Bari) per far conoscere al pubblico il nuovo arrivato, la casa rumena si prepara a conquistare nuovi segmenti e attrarre consumatori da altri brand. Dacia non solo consolida la sua leadership, ma apre nuove prospettive di crescita, offrendo veicoli eclettici e in linea con le esigenze del pubblico moderno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/01/2025