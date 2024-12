Renault Symbioz ibrida, la prova: scopri perché è una compatta quasi perfetta

Lunga 4,41 m, la Renault Symbioz si colloca per dimensioni tra la ciginetta Captur (scopri qui come si confronta con gli altri urban SUV) e la Austral (leggi qui la prova su strada). Inoltre è proposta, per ora, con il validissimo motore E-Tech Full-Hybrid, a garanzia di una guida super fluida e consumi contenuti. Potrebbe essere la quadratura del cerchio, se non fosse per un difettuccio piccino picciò.

Renault Symbioz E-Tech full hybrid, 3/4 anteriore

Moderna e ben proporzionata, Renault Symbioz ha un frontale che gioca con spigoli e sfaccettature, mentre la fiancata ''tira dentro la pancia'' grazie al disegno curvo dei sottoporta a contrasto. La linea è armoniosa e filante, senza eccessi, anche se il tema delle sfaccettature torna in coda, con un terzo montante che gioca garbatamente con la luce per catturare l'attenzione. Apro la porta e la sento molto leggera: bene per l'efficienza del veicolo, meno bene per la qualità percepita. Dentro la Symbioz sembra proprio una Captur, con la stessa plancia e le stesse pregevoli finiture che, nel caso del mio allestimento Esprit Alpine, sono di tono sportiveggiante e perfettamente omogenee in tutto l'abitacolo. Che sollievo sedersi dietro e non trovare pannelli porta lasciati a nudo, che su molte auto di altri costruttori danno l'impressione di viaggiare in classe economy...

IL NAVIGATORE USA GOOGLE

Davanti, il colpo d'occhio cade sulla strumentazione digitale, con il bel display da 10 pollici dell'infotainment montato in verticale: una soluzione che lo fa apparire ancora più grande di quanto non sia davvero. Reattivo al tocco, ha menu articolati, ma intuitivi, e l'integrazione con Google porta a bordo la potenza dei suoi comandi vocali e la navigazione con le Google Maps, oltre a una cinquantina di app già disponibili sul Play Store. Non mancano comandi fisici per clima e audio, anche se i controlli per il volume sono piccoli tasti sulla sommità del display a centro plancia: non comodissimi da raggiungere. A sinistra trovo la strumentazione digitale e a destra una finitura della plancia che combina una piastra azzurro metallizzato con una finitura in morbido tessuto, e l'immancabile tricolore francese - qui impunturato - che fa capolino in vari punti dell'auto a sottolinearne orgogliosamente i suoi natali. La leva del cambio in vero alluminio, infine, esalta al tatto la qualità percepita.

Renault Symbioz E-Tech full hybrid, il bagagliaio

ABITABILITÀ

Dall'esame statico la Symbioz sembra un'auto piena di virtù, ma il ''difettuccio piccino picciò'' di cui parlavo prima si palesa all'atto di sedersi dietro, dove trovo un divanetto meno generoso che sulla Captur, per i passeggeri più alti. Il limite di statura per starci davvero comodi supera di poco il metro e ottanta, e di certo la Symbioz non è progettata per lunghi viaggi con cinque persone a bordo, visto che il quinto riesce a far stare davvero stretti i passeggeri della seconda fila.

RETROCAMERA E SENSORI DI PARCHEGGIO

La visuale posteriore, poi, è limitatissima per via del lunotto risicato, che viene quasi del tutto oscurato dai poggiatesta del divanetto. Per fortuna ci sono i sensori di parcheggio e la retrocamera (che però al buio restituisce immagini un po' granulose). Symbioz si riscatta per il bagagliaio molto capiente in rapporto ai 4,41 m di lunghezza da paraurti a paraurti. Il vano va da 492 a 624 litri prima ancora di rinunciare alle sedute posteriori, grazie alla praticissima e mai abbastanza lodata soluzione del divanetto scorrevole, che consente di modulare lo spazio secondo le esigenze. Renault è rimasta tra le pochissime case automobilistiche a crederci e la propone su molti suoi modelli. Chi non ce l'ha, non sa cosa si perde!

Renault Symbioz E-Tech full hybrid, il divanetto posteriore è scorrevole

Fin dai primi metri la Symbioz ti mette a tuo agio con la sua guida dal sapore elettrico. Le partenze avvengono sempre a batterie e il motore a benzina entra in scena solo quando serve, per ricaricare l'accumulatore o contribuire alla spinta grazie all'esclusivo cambio automatico Multimode escogitato da Renault. Nonostante la prontezza data dalla parte elettrica, che si combina con la parte termica a dare 250 Nm di coppia e 143 CV di potenza, la Symbioz E-Tech full hybrid non ti attacca al sedile, ma ha comunque una progressione gradevole e una ripresa che permette sorpassi sicuri in autostrada.

PERCHÉ SCEGLIERLA

È un'auto scorrevole e generalmente silenziosa, la Symbioz ibrida, anche quando il motore si mette in moto. Coi suoi 170 km/h di velocità e uno 0-100 km/h in 10,7 secondi - un tempo ragionevolmente rilassato - non è però il mezzo per chi cerca una sportività ostentata, anche perché il cambio automatico non offre la possibilità di cambiare le marce a mano e questo potrebbe lasciare certi smanettoni un po' insoddisfatti sulle strade di collina.

Renault Symbioz E-Tech full hybrid, la leva del cambio

ASSISTENZA ALLA GUIDA

Una certa sensazione di vivacità deriva dallo sterzo sensibile fin dai più piccoli angoli e comunque facile da gestire per la risposta progressiva e lineare. L'assetto è confortevole e offre un comportamento equilibrato, con reazioni rassicuranti alle repentine manovre di tiro e rilascio del gas in piena curva: con un controllo elettronico di stabilità che interviene al bisogno, ma con un garbo e una progressività rare, che denotano una messa a punto raffinata. Bene anche la guida autonoma di secondo livello, che ti fa sentire tranquillo e fiducioso per la precisione con cui pennella i curvoni autostradali. Anche in presenza di ombre dure sull'asfalto, che alle volte tendono a mandare in confusione la lettura dei sensori.

I CONSUMI NEL MONDO REALE

Bene, anzi benissimo, che Renault abbia previsto una configurazione personalizzabile degli aiuti alla guida, che si attiva premendo due volte il tasto sulla plancia a sinistra del volante: mi permette di spegnere in un attimo l'allarme per il superamento dei limiti di velocità e il mantenimento di corsia che tante volte risultano molesti. Lato consumi, il computer di bordo ha registrato l'eccezionale valore di 3,7 l/100 km in città con traffico scorrevole; 7,0 l/100 km in autostrada a 130 km/h costanti, mentre in extraurbano siamo attorno ai 4,5 l/100 km. La media d'uso quotidiana, però, risente dei primi istanti di funzionamento in cui motore e batteria si devono scaldare e l'auto consuma di più: ecco perché con tragitti brevi e lunghe soste al freddo di dicembre il computer di bordo ha registrato 6,5 l/100 km.

Motore 1,6 litri 4 cilindri benzina full hybrid Potenza 143 CV Coppia 250 Nm Cambio Automatico MultiMode Trazione Anteriore Velocità 170 km/h 0-100 km/h 10,6 secondi Consumo dichiarato 4,7 litri/100 km Misure 4,41 x 1,80 x 1,58 m Bagagliaio con 5 persone a bordo da 492-624 a 1.582 litri Prezzo da 33.500 euro

Renault Symbioz è per ora proposta esclusivamente con la motorizzazione provata: quella della versione E-Tech Full Hybrid 145. I prezzi partono da 33.500 euro e la gamma si articola su tre livelli di equipaggiamento. Il modello di ingresso è Symbioz Techno e ha già di serie il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato e display da 10,4'', la strumentazione digitale Driver Display da 10'' , i cerchi in lega da 18'' e l'adaptative cruise control. Esprit Alpine, da 35.000 euro, ha un look e finiture più sportive, con cerchi in lega da 19'', e soluzioni comfort come il volante riscaldato. Symbioz Iconic è il top di gamma e per 36.500 euro aggiunge sedili anteriori riscaldabili, portellone posteriore elettrico con apertura hands-free, parcheggio automatico e tanto altro. Nel corso dell’anno, la gamma sarà completata dalla versione Evolution.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/12/2024