Le anticipazioni sulla Renault Clio di prossima generazione

Ecco le prime immagini della nuova Renault Clio di sesta generazione, che potrebbe arrivare sul mercato tra la fine del 2025 e il 2026, con un design più audace, tecnologie più evolute e un'occhio di riguardo al contenimento dei costi, per mantenersi ai più alti livelli di gradimento in un segmento di mercato combattutissimo. Tuttavia, la necessità di ridurre le emissioni probabilmente porterà Renault a eliminare la variante più economica a benzina pura, dicono alcune fonti. Tutte le opzioni in gamma dovrebbero quindi essere elettrificate, anche se l'unica che al momento viene data per certa è una versione evoluta del propulsore ibrido E-Tech a benzina utilizzato nell'auto attuale (qui la prova su strada).

Un muletto della Nuova Renault Clio di sesta generazione

L'ELETTRICA PUÒ ATTENDERE La combinazione del motore a quattro cilindri aspirato a benzina con uno elettrico, un generatore di avviamento e una batteria di piccola capacità tramite il noto cambio automatico MultiMode taglia consumi ed emissioni, e consente alla variante full hybrid un'esperienza di guida quasi elettrica (qui la prova in video). Va detto che la piattaforma CMF-BEV di Renault per le piccole auto elettriche è così strettamente correlata all'architettura CMF-B della Clio che in futuro potrebbe pure esserci margine per una Clio BEV, anche se l'attuale scarso gradimento del mercato verso questo tipo di soluzione non giustifica, per il momento, la sua messa in produzione. Gli insider affermano infatti che una simile variante non è ancora stata pianificata, tanto più che, per chi punta all'elettrificazione totale, è imminente l' arrivo delle Renault 4 e Renault 5 BEV nel 2024.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/11/2024