La tecnologia di Renault Symbioz: scopri come OpenR Link, Multi-Sense e Solarbay definiscono l’esperienza di guida

Renault Symbioz, gli interni

Cosa aggiunge Android alle funzioni di OpenR Link

Il sistema OpenR Link della Renault Symbioz è un infotainment all’avanguardia, progettato per offrire un’esperienza connessa e personalizzata. Grazie all’integrazione con Google, OpenR Link utilizza Android Automotive 12 per offrire servizi come Google Maps e Google Assistant, oltre a più di 50 app già disponibili su Google Play.

L'offerta di app varia in base al Paese e alla versione, ma alcune di esse sono state appositamente progettate o adattate per gli utenti di Renault. Per esempio, solo per citarne alcune:

Waze

Amazon Music

Easypark

Radio Player per Renault

Questo sistema intelligente apprende le abitudini del conducente per fornire suggerimenti di navigazione e configurazioni ottimizzate, oltre a essere imbattibile nella ricerca dei point of interest, visto che qualunque cosa tu cerchi, lui la trova sul Web.

L’esperienza d'uso è simile a quella di uno smartphone, con aggiornamenti costanti per garantire sempre le ultime funzionalità. E naturalmente non manca la compatibilità con Android Auto e Apple Carplay: via cavo oppure wireless.

Renault Symbioz E-Tech, OpenR Link ha il display da 10,4'' verticale

OpenR Link: un infotainment fatto a modo suo e comodo da usare

L'infotainment OpenR Link si distingue anche per il bel display da 10,4 pollici montato in verticale: una soluzione vantaggiosa quando usi il navigatore, perché ti permette di guardare più lontano lungo la strada virtuale, così da anticipare meglio le svolte. Inoltre dà l'impressione che lo schermo sia ancora più grande di quanto non sia davvero.

Reattivo al tocco, e rapido nel passaggio da una funzione all'altra, l'infotainment della Symbioz (e di molte altre Renault, tra cui la cugina Renault Captur) ha menu articolati, ma intuitivi: trovi le voci che cerchi proprio dove ti aspetti che siano.

Apprezzo pure che non pretenda di fare tutto lui. Infatti non mancano sulla Symbioz comandi fisici per clima e audio, anche se i tasti per la regolazione del volune sono piccoli e un po' fuori vista sulla sommità del display a centro plancia: se non sai che sono lì, potresti non accorgerti di loro.

Renault Symbioz E-Tech, l'infotainment OpenR Link con Google integrato

All'insegna della connettività: l'auto in palmo di... app

Grazie alla tecnologia di connettività integrata nell'auto, Symbioz è sempre a portata di dito. In che senso? Per esempio, basta avere nel proprio smartphone l’app My Renault per poter comandare da remoto il download di nuove app sul sistema OpenR Link.

My Renault permette poi di attivare a distanza il segnalatore acustico e gli indicatori di direzione, per ritrovare più facilmente il veicolo nei parcheggi affollati.

Altra funzione di My Renault è farti controllare in tempo reale il chilometraggio, l’autonomia residua e le scadenze della manutenzione programmata, con la possibilità di fissare gli appuntamenti in officina all'interno dell'app stessa.

Su quali versioni di Symbioz trovo OpenR Link

OpenR Link è di serie a partire dal secondo livello di allestimento Techno, disponibile a partire da 33.600 euro. Per l’allestimento base Evolution, OpenR Link è un optional che costa 800 euro.

Renault Symbioz E-Tech, uno dei profili Multi-Sense

Renault Multi-Sense trasforma l’esperienza di guida della Symbioz, offrendo la possibilità di personalizzare parametri tecnici e ambientali. Grazie a questa tecnologia, puoi regolare sterzo, risposta del motore e illuminazione interna, scegliendo tra quattro modalità di guida e ben 48 colori per le luci di bordo a LED.

Su quali versioni di Symbioz trovo Multi-Sense

Anche la tecnologia Multi-Sense, come l'infotainment OpenR Link, è di serie su Symbioz a partire dal livello di allestimento Techno, il cui prezzo di listino attacca a 33.600 euuro.

Cristalli liquidi al posto della tendina elettrica

Solarbay è l’innovativo tetto panoramico a cristalli liquidi della Renault Symbioz (ma anche di Rafale e Scenic), che sostituisce le tradizionali tendine parasole con la tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal). Con un semplice comando, il vetro può diventare trasparente o opaco, garantendo protezione dal sole e comfort termico ottimale.

Come funziona? Grazie alla tecnologia “AmpliSky”, il vetro del tetto si opacizza a segmenti, in modo sequenziale, creando un effetto visivo sorprendente. Il controllo può essere effettuato tramite il pulsante dedicato o con un comando vocale tramite Google Assistant.

Che effetto fa il tetto in vetro a cristalli liquidi

Il tetto Solarbay offre un ambiente luminoso e personalizzabile, migliorando il comfort interno sia in estate sia in inverno. La funzione automatica opacizza il tetto quando il veicolo è spento - per ridurre il riscaldamento dell'abitacolo - e ripristina l’ultima impostazione all’accensione.

Non diventa mai completamente scuro, ma filtra a dovere i raggi di sole troppo impertinenti e mantiene un ambiente arioso. Inoltre, elimina l’effetto serra e rialza l'interno dell'abitacolo di 3 cm rispetto a una normale tendina, migliorando anche l'abitabilità.

Su quali versioni di Symbioz trovo Solarbay

Il tetto panoramico Solarbay è disponibile come optional al costo di 1.500 euro sugli allestimenti Techno, Esprit Alpine e Iconic. Scopri di più sulla Renault Symbioz - come prezzi, versioni e impressioni di guida - leggendo la nostra prova su strada, che trovi a questo link. E guarda qui il video della comparativa tra gli urban SUV che vede protagonista la Renault Captur, stretta parente della Symbioz.

