Renault Captur e Symbioz E-Tech 160, il Full Hybrid fa palestra

Dacia Bigster porta a scuola i SUV compatti di Renault: tutti i vantaggi del nuovo ibrido da 1,8 litri, già in vendita su Captur

Bigster docet, e così anche le cuginette ''nobili'' Renault Captur e Renault Symbioz si sbarazzano del vecchio 1.6 Full Hybrid, per sposare il nuovo ibrido di Renault Group da 1,8 litri.

Un ibrido più grande, ma anche un grande ibrido, a giudicare dai valori di accompagnamento.

Renault Captur E-Tech Full Hybrid 160 è già in vendita, mentre Symbioz resta ferma in camera di chiamata ancora per un po'.

Symbioz che, nel frattempo, si consola col ''mini'' mild hybrid da 12 volt.

Ma andiamo con ordine.

Renault Symbioz, presto anche full hybrid 160 e mild hybrid 140

RENAULT CAPTUR E SYMBIOZ E-TECH FULL HYBRID 160

L’architettura del nuovo motore full hybrid cosiddetto “serie-parallelo” (già da noi provato su Dacia Bigster) rispecchia quella del full hybrid di precedente generazione e comprende, rispettivamente:

motore benzina 4 cilindri 1,8 litri da 80 kW ( 109 CV );



da 80 kW ( ); due motori elettrici:

e-motor da 36 kW con funzione di trazione; motorino di avviamento / generatore (High-Voltage Starter Generator) da 15 kW ;

batteria da 1,4 kW ;



; trasmissione multimode intelligente con innesto a denti senza frizione.

La nuova motorizzazione Renault E-Tech Full Hybrid 160

Il nuovo motore da 1,8 litri

L’iniezione indiretta del 1.6 di generazione precedente è sostituita da un nuovo sistema di iniezione diretta. L'iniezione del carburante è, pertanto, più precisa, con una pressione di 350 bar che ottimizza la vaporizzazione del carburante, garantendo una combustione più efficiente e precisa.

Ciò migliora le prestazioni del motore, riduce le emissioni e contribuisce a contenere il consumo di carburante.

La potenza aumenta di 17 CV, la coppia aumenta del 25% (172 Nm per l’unico motore a combustione, ossia + 22 Nm) rispetto alla versione precedente. Questa miglioria consente di raggiungere prima la coppia massima nella gamma dei regimi del motore (verso i 2.000 giri/min.), offrendo così una maggiore reattività e prestazioni superiori, soprattutto in fase di accelerazione e ripresa.

Ora Captur passa da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi, rispetto ai 10,6 secondi precedenti. Per Symbioz, 9,1 secondi rispetto ai 10,6 secondi precedenti.

Nuova batteria più grande

Il nuovo motore ibrido è dotato anche di una batteria da 1,4 kWh (230 V), maggiore rispetto agli 1,2 kWh della versione precedente. L’aumento della capacità della batteria migliora l’autonomia in modalità elettrica e ottimizza l’efficienza energetica. Per entrambi i modelli:

consumi di 4,3 l/100 km , rispetto ai precedenti 4,7 l/100 km;

, rispetto ai precedenti 4,7 l/100 km; emissioni CO 2 di 98 g/km, anziché di 105 g/km.



Il nuovo 1.8 full hybrid in cifre

Cambiate fluide

Per la trasmissione viene dunque mantenuta la tecnologia con innesto a denti, che sostituisce il pignone e l’anello di sincronizzazione in un sistema privo di frizione, offrendo un miglirore rendimento grazie alla riduzione dei componenti che fanno attrito.

L'ultracollaudata trasmissione multimode è stata comunque sottoposta a una serie di modifiche di perfezionamento per consentire cambiate più rapide e fluide. Il risultato è un miglior comfort di guida, con cambi di marcia più discreti e reattivi che limitano le vibrazioni e il rumore del motore.

Progressi ulteriormente rafforzati dall’introduzione di una nuova leva del cambio elettronica (e-shifter), che offre una maggiore precisione ed un’ergonomia ottimizzata.

Ibrido ''da tiro''

La nuova motorizzazione Full Hybrid E-Tech 160 aumenta infine anche la capacità di traino, ora portata a 1.000 kg, rispetto ai precedenti 750 kg. Buono a sapersi, in caso di necessità di traino di rimorchi o roulotte.

Nuova Clio Full Hybrid 160 è già in vendita

Renault Captur Full Hybrid E-Tech 160: prezzi

Captur Full Hybrid 160 è in vendita dall'8 maggio. Prezzi così formulati:

Renault Captur E-Tech Full Hybrid 160 Techno 30.250 euro Renault Captur E-Tech Full Hybrid 160 Esprit Alpine 33.050 euro

Fanno appena 250 euro in più rispetto a prima: un upgrade qualità/prezzo vantaggioso.

RENAULT SYMBIOZ MILD HYBRID 140

Symbioz si dà all'ibrido leggero (leggero)

Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 entrerà a listino successivamente (giugno 2025), insieme alla nuova motorizzazione mild hybrid 140. Gli ingredienti:

motore turbo benzina 4 cilindri 1,3 litri a iniezione diretta;

a iniezione diretta; motorino elettrico di avviamento / alternatore;

batteria agli ioni di litio da 12 volt ;

; trasmissione manuale a 6 rapporti.



Consumo misto a partire da 5,9 l/100 km, emissioni di CO2 di 134 g/km.

Il mild hybrid 140 di Renault in cifre

Trattasi dello stesso powertrain che già equipaggia la stessa Captur, ma anche Arkana e Austral. Qui in configurazione ''leggera'' da 140 CV.

Tieni d'occhio il sito web di Renault Italia per conoscere la data esatta di apertura ordini.

