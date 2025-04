Nuova Renault Austral: vedi nuova Espace. Tutte le novità 2025. Video

Anche Austral riceve il restyling di metà carriera. Interventi analoghi a quelli per il SUV 7 posti, invariati i propulsori ibridi

Nuova Renault Austral è la teoria dei neuroni specchio fatta SUV. A due settimane di distanza dal facelift di Renault Espace, anche il fratello a 5 posti si rinnova. E di Espace, assume la medesima mimica facciale.

Il nuovo frontale, ma anche altri interventi. Senza esagerare. Per esempio, i propulsori ibridi non vengono toccati (o quasi).

Breve video introduttivo, prima di passare ad elencare le modifiche.

Si scrive nuova Renault Austral, si legge Renault Austral MY25. L'auto in sé e per sé non cambia, ad aggiornarsi sono solo alcune componenti del suo ''guscio''.

Renault Austral 2025, il nuovo frontale

Vista di fronte

Il design del nuovo cofano, del paraurti e della calandra a nido d'ape, con tante piccole celle 3D a forma di Losanga, è ora allineato a quello di Rafale e Espace 2025.

Griglia di colore Grigio Gun Metal nell’allestimento Techno e Ice Black (nero metallizzato lucido) in veste Esprit Alpine.

I fari anteriori perdono la caratteristica forma a ''C'' e si spezzano in due parti:

sopra, i fari anabbaglianti orizzontali;

sotto, luci diurne a ''boomerang'' a inclinazione verticale.



I fari stessi sono dotati di serie di tecnologia LED Adaptive Vision, cioè a matrice di LED. L’attivazione selettiva di un maggior numero di segmenti di LED restituisce sia una migliore illuminazione generale, sia l'eslusione dal cono di luce abbagliante dei veicoli che seguono, o che giungono in senso opposto.

Vista da dietro

Al posteriore, la parte superiore e centrale del portellone adotta un design più elegante.

Quando accesi, i nuovi gruppi ottici a forma di quadrato suddiviso in 7 pezzi si ispirano al tangram, giochi grafici cinesi. Se spenti, i fari generaono un modernissimo effetto “cubetti di ghiaccio galleggianti”.

Austral 2025 cambia un po' anche dietro

Vista di lato

Nella parte inferiore delle fiancate compaiono lame orizzontali in nero lucido che fungono da protezione dalla ghiaia per i parafanghi posteriori: in questo modo, di profilo Austral è anche più sportiva.

Sempre disponibile nei colori Grigio Scisto lucido, Nero Étoilé, Bianco Nacré e Rosso Passion, nuovo Renault Austral aggiunge altre due tinte di carrozzeria:

Blu Oltremare

Bianco Nacré satinato



Renault Austral 2025: il tetto bi-tono

L’offerta bi-tono con tetto color Nero Etoilé è ora disponibile a partire dall’allestimento Techno.

Renault Austral 2025: gli interni

Abitacolo più accogliente

Oltre all’estetica più gradevole, nuovi sedili anteriori offrono un miglior supporto laterale e sostegno alle spalle. Disponibili nuove sellerie, tra cui le cosiddette Egée, riciclate al 98% (allestimenti Evolution e Techno).

L’isolamento acustico è stato ottimizzato grazie a numerosi accorgimenti:

nuove guarnizioni delle porte

nuovo design della base dei retrovisori per ridurre i rumori aerodinamici

vetri stratificati delle porte anteriori (Esprit Alpine)

nuovi supporti per il motore



Infotainment

Il doppio display del sistema multimediale OpenR abbina sempre il quadro strumenti digitale da 12” con il display multimediale da 9” o 12,3”, in funzione delle versioni, più l’Head-up Display da 9,3” opzionale.

Oltre a connettività Bluetooth e a protocolli Apple Carplay e Android Auto ottimizzati, il sistema multimediale adotta una nuova veste grafica.

Una telecamera speciale

Nuovo Renault Austral è dotato di un inedito sistema di riconoscimento del conducente reso possibile dalla telecamera integrata nel montante sinistro.

Creando un profilo utente, basta salire a bordo per attivare le seguenti impostazioni personalizzate:

menu iniziale

stazioni radio e media preferiti

regolazioni della posizione di guida

applicazioni Google preferite



Renault Austral 2025: nuova telecamera di riconoscimento conducente

La telecamera avvia il riconoscimento ogniqualvolta si apre la porta del conducente. Per poterlo utilizzare, è necessario creare un profilo utente tramite il display multimediale e registrare un’impronta facciale con la telecamera di bordo.

I dati, sottolinea Renault, non vengono inviati al server: vengono memorizzati esclusivamente nell’auto.

Cresce il piacere di guida

Renault sostiene che nuovi ammortizzatori offrono un miglior filtraggio e una migliore tenuta di strada.

Oltre ai cerchi diamantati disponibili da 19” e 20”, la dimensione degli pneumatici di serie è ora di 18” nell’allestimento Evolution.

Inoltre, il sistema Extended Grip è ora compatibile con pneumatici da 18” e 20”.

I nuovi pneumatici 4 stagioni sono ora disponibili da 18” e 20”.

Come si accennava, nessuna novità per quanto riguarda la gamma dei motori ibridi. O meglio: una novità c'è, ed è la scomparsa (così sembra) dell'unità Mild Hybrid 130.

Austral Mild Hybrid 160

Il gruppo motopropulsore è composto da un motore turbo benzina 4 cilindri da 1,3 litri a iniezione diretta da 160 cv, assistito da un alternatore/ motorino di avviamento e una batteria agli ioni di litio da 12V, con trasmissione CVT.

Consumo misto di 6,2 l/100 km, per 140 g/km di emissioni di CO2.

Austral Full Hybrid E-Tech 200

Il gruppo motopropulsore Full Hybrid E-Tech 200 cv è composto da un motore termico turbo 3 cilindri benzina da 1,2 litri, con una potenza di 130 cv e una coppia di 205 Nm, e due motori elettrici:

motore elettrico principale da 50 kW, ossia 70 cv, con una coppia di 205 Nm, alimentato da batteria agli ioni di litio da 2 kWh/400V . Consente la guida in modalità elettrica.



. Consente la guida in modalità elettrica. Motore elettrico secondario o starter ad alta tensione (anche noto come High-voltage Starter Generator – HSG) con potenza di 25 cv e coppia di 50 Nm. Permette di avviare il motore termico e cambiare i rapporti.



Renault Austral 2025: sempre anche Full Hybrid 200 cv

Austral Full Hybrid E-Tech 200 (qui la nostra prova) è abbinata sempre a una trasmissione automatica smart multimode con innesto a denti (senza frizione). Sostiene Renault che il nuovo software del cambio garantisce ''reattività costante'' ed ''elimina le sensazioni di inerzia'', soprattutto quando si scalano le marce (kick-down sul pedale di accelerazione) e in fase di ripresa.

Consumo nel ciclo misto WLTP di 4,7 l/100 km, per 106 g/km di CO2.

Come noto, la normativa europea GSR2 (General Safety Regulation II) rende obbligatoria l’attivazione per default di alcuni dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) all’accensione del veicolo.

In questo contesto, anche su Austral 2025 è stato previsto il pulsante My Safety Switch, situato a sinistra del volante, che consente al conducente di attivare con un solo gesto le impostazioni preferite di cinque ADAS contemporaneamente. Comodo.

Renault Austral 2025 con pulsante My Safety Switch

Dai modelli più recenti della gamma, Austral mutua anche altre due funzioni.

Il Safety Score analizza la velocità, la traiettoria e le distanze di sicurezza durante gli spostamenti. Alla fine di ogni viaggio, il conducente riceverà una valutazione della guida sotto forma di punteggio da 0 a 100 e consigli personalizzati per migliorare la sua guida.



analizza la velocità, la traiettoria e le distanze di sicurezza durante gli spostamenti. Alla fine di ogni viaggio, il conducente riceverà una valutazione della guida sotto forma di punteggio da 0 a 100 e consigli personalizzati per migliorare la sua guida. Il Safety Coach si basa sui dati dei sensori del veicolo per valutare in tempo reale i rischi connessi ad eccessi di velocità, distanze di sicurezza, gestione delle traiettorie e cambi di corsia.



Il restyling di Renault Austral sarà in vendita entro l'estate. Sempre tre allestimenti:

Evolution

Techno

Esprit Alpine



Nuova Renault Austral in vendita entro l'estate 2025

In contemporanea dell'apertura ordini, conosceremo anche il nuovo listino prezzi, che oggi parte da 34.100 euro.

A parità di motorizzazione, non si prevedono variazioni significative: al massimo, un ritocco al rialzo di qualche centinaio di euro.

Resta informato, consultando periodicamente il sito web di Renault Italia.

