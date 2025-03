Nuova Renault Espace 2025: cambio faccia, nessun voltafaccia. Video

Dire SUV a 7 posti (veri), nel 2025, è uguale a dire Renault Espace.

A due anni dal lancio (2023), l'ex monovolume per definizione si rinnova adottando un design più moderno, tecnologie più avanzate, un livello di comfort superiore.

Il motore, quello no, rimane identico.

Guarda la video anteprima, poi ritorna a leggere per comprendere quali novità esprime Renault Espace 2025, un po' più di preciso.

A catturare l'attenzione è innanzitutto il nuovo frontale, che ora rispecchia il corso stilistico inaugurato da Renault nel 2024 con Rafale. Il volto, ma non solo.

Renault Espace 2025, il nuovo frontale

Per praticità, ecco un elenco degli aggiornamenti esterni.

, che si affianca a Midnight Blue, Pearl White e Starry Black. Nuova calandra , di colore differente in base all’allestimento: Techno: Metal Grey Esprit Alpine & Iconic: Ice Black lucido

, di colore differente in base all’allestimento: Fari ridisegnati con una firma luminosa esclusiva: DRL a mezzo diamante nel paraurti Fari a LED adattivi di serie e Matrix LED (opzionale) per una visibilità ottimale.

Renault Espace 2025: ecco come cambia dietro

Renault sostiene come oltre un terzo della carrozzeria sia stato ridisegnato. Le forme non cambiano, l'immagine migliora.



In abitacolo, la maggiore novità consiste nell'adozione (su richiesta) di un tetto panoramico di maggiore superficie (quasi 2 mq). Ma c'è pure altro. In ordine sparso:

tetto panoramico Solarbay opacizzabile (1,7m x 1,13m), il più grande della gamma Renault:

Renault Espace 2025: super tetto panoramico

sistema di riconoscimento del conducente (novità assoluta per Renault) con fotocamera nel montante A che identifica il guidatore e attiva le impostazioni personalizzate:

radio posizione sedile specchietti

(novità assoluta per Renault) con fotocamera nel montante A che identifica il guidatore e attiva le impostazioni personalizzate: nuovi sedili anteriori ergonomici, con supporto migliorato e rivestimenti aggiornati, a seconda degli allestimenti:

Techno: tessuto Egée riciclato al 98% Esprit Alpine: Alcantara con cuciture blu Iconic: opzione in Titan Black o Light Sand Grey con inserti in vero legno

Renault Espace 2025, il posto guida

Renault Espace 2025: le misure chiave

Scontato, ma a scanso di equivoci: anche in seguito al restyling, Renault Espace disponibile in configurazione a 5 o 7 posti. A seconda che si privilegi lo spazio per i bagagli, o per i passeggeri.

5 posti 7 posti Lunghezza totale 4,74 metri 4,74 metri Lunghezza interna (fino alla 3ª fila) 2,78 metri 2,78 metri Volume bagagliaio min-max 692 - 2.224 litri 520 - 2.054 litri Spazio per le ginocchia (2ª fila) 321 mm 321 mm Spazio per le ginocchia (3ª fila) - 128 mm



I sedili della seconda fila scorrono in avanti di 22 cm e si possono inclinare su 4 angolazioni (da 25° a 31°). L'accesso alla terza fila di sedili è infine facilitato dal meccanismo Easy Access. Per ogni passeggero:

luce touch

cintura di sicurezza con pretensionatore

porta USB-C



Renault Espace 2025: a 5 o a 7 posti

Renault Espace sempre e solo full hybrid, nel 2025 viene tuttavia perfezionata la trasmissione automatica multi-mode:

cambiate più fluide

minori ritardi in accelerazione



Renault Espace 2025: motore full hybrid 200 CV

Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200

Motore termico 1.2 turbo benzina (130 CV, 205 Nm) Motore elettrico principale 50 kW (70 CV, 205 Nm) Secondo motore elettrico 25 CV (50 Nm) – per avviamento e cambio marcia Potenza totale sistema 200 CV Consumo carburante 4,8 l/100 km Emissioni CO₂ 108 g/km Autonomia fino a 1.100 km (senza ricarica) Trasmissione automatica multimodale Trazione anteriore

Renault Espace 2025: aggiornato anche l'infotainment OpenR Link

Connettività

Circoscritti, ma utili, gli interventi all'ecosistema digitale di bordo.

Programma Multi-Sense aggiornato , con 4 modalità di guida personalizzabili (Eco, Sport, Comfort, MySense)



, con 4 modalità di guida personalizzabili (Eco, Sport, Comfort, MySense) Infotainment OpenR Link con Google integrato e doppio schermo da 24” complessivi (più head-up display opzionale da 9,3”) con nuove app disponibili, tra cui:

“Take a Break!” : monitora i segni di affaticamento del conducente tramite la fotocamera nel montante A. “Google Send to Car” : permette di pianificare viaggi da remoto.

con integrato e doppio schermo da 24” complessivi (più head-up display opzionale da 9,3”) con nuove app disponibili, tra cui:

ADAS e sicurezza avanzata

Di serie anche su Espace 2025 l'asse posteriore sterzante 4Control Advanced. Almeno tre i vantaggi:

a basse velocità: le ruote posteriori girano in senso opposto a quelle anteriori (fino a 5°) per una manovrabilità superiore.

a velocità elevate: sterzata in sincronia per maggiore stabilità.

Raggio di sterzata ridotto: 10,4 metri (contro 11,6 m senza 4Control).



Renault Espace 2025: anche con 4 ruote sterzanti

L'equipaggiamento tecnologico rivolto alla sicurezza include infine 32 sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Tra i quali:

Active Driver Assist (guida autonoma livello 2)

frenata d’emergenza avanzata (AEBS) con rilevamento incroci

riconoscimento della segnaletica con allarme superamento velocità

sistema My Safety Switch, per personalizzare le impostazioni degli ADAS con un solo tasto

Parking Assist con visuale 360° e sensori avanzati

Nuove funzioni per una guida più responsabile: Safety Score : analizza la guida e suggerisce miglioramenti Safety Coach : valuta in tempo reale i rischi su strada





Manutenzione più intelligente

Espace 2025 è compatibile con gli aggiornamenti OTA(Over-the-Air), grazie alla connettività cloud di OpenR Link. Tra i servizi relativi alla gestione del veicolo, anche altre due utili funzioni:

manutenzione predittiva con notifiche personalizzate su usura freni e batteria;

con notifiche personalizzate su usura freni e batteria; prenotazione interventi semplificata tramite l’app My Renault (disponibile inizialmente in Francia, Italia e Paesi Bassi dal 2025).



Renault Espace: la top di gamma è la Esprit Alpine

Gli ordini di Renault Espace 2025 aprono prima dell'estate 2025.

Non si conoscono ancora i prezzi di listino, che oggi partono da 42.300 euro.

Sempre tre allestimenti:

Techno

Esprit Alpine

Iconic



Che ne pensi (così, a occhio) di Renault Espace aggiornata? Faccelo sapere nei commenti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 20/03/2025