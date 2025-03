Renault Rafale E-Tech 4x4 300 CV Atelier Alpine: recensione completa del SUV ibrido plug-in

Renault Rafale E-Tech Atelier Alpine: 300 cavalli per il SUV Coupè ibrido plug-in. Sotto quale cofano infilare il massimo della tecnologia ibrido di Renault, se non sotto quello del SUV coupé di famiglia? A rendere tutto ancora più esclusivo e sportivo ci mette le mani anche Alpine, con un allestimento speciale: Atelier Alpine.

Ma sarà davvero in grado di distinguersi nel mercato affollato dei SUV elettrificati? Ecco la mia recensione approfondita per scoprirlo.



Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine

A prima vista, Renault Rafale (qui il nostro primo contatto di maggio 2024) richiama lo stile moderno dei SUV coupé con dettagli che catturano l'attenzione, come:

Forme scolpite e taglienti

Grandi loghi a forma di diamante

Cerchi da 21 pollici Chicane

Dettagli neri per alleggerire visivamente il volume

Lunotto molto inclinato con spoiler nero lucido pronunciato



Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: silhouette da SUV coupé

Tutti elementi forti, ma che potrebbero risultare ormai comuni, forme scolpite condivise nello stile in parte con le sorelle meno sportive, come Austral o Espace, dettagli e forme che forse non riescono a dare alla Rafale una personalità così distintiva.

Ciò che distingue realmente Renault Rafale E-Tech 300 è il suo allestimento Atelier Alpine, non un mero trucco e parrucco estetico, ma un pacchetto che prevede, oltre ai piacevoli dettagli estetici distintivi degli allestimenti Alpine, anche una dotazione tecnica e un lavoro di messa a punto realizzato in collaborazione con gli ingegneri Alpine.

Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: non solo design



Prima di parlare dell’allestimento Atelier Alpine, è doveroso parlare del cuore, del motore o, meglio, del suo complesso di motori: la Renault Rafale E-Tech 300 (CV) è equipaggiata con un sistema ibrido plug-in che combina ben quattro fonti di potenza:

Motore a combustione : 1.2 litri turbo, 150 CV

Motore elettrico anteriore : 70 CV

Motore elettrico posteriore : 136 CV

Starter generator : 34 CV



Alla base c’è il sistema da 200 cavalli della Rafale full hybrid (qui la nostra prova). Per ottenere i 100 cavalli in più e i 230 Nm di coppia massima del sistema E-Tech 300 CV, gli ingegneri del Technocentre di Renault hanno:

aumentato le dimensioni della turbina del tre cilindri 1.2, per 30 cavalli in più;

aggiunto un motore elettrico al posteriore;

aumentato la capacità della batteria da 2 kWh a 22 kWh;

trasformato il sistema ibrido in un ibrido plug-in.



Lo starter generator da 34 cavalli è un motore elettrico ad alto voltaggio HSG che avvia il motore termico come un normale motorino di avviamento, favorisce le cambiate del cambio automatico Multimode e contribuisce alla ricarica della batteria.

Per riassumere, ecco una utile animazione.



Prestazioni da sportiva

La potenza totale di 300 CV consente al SUV coupé di Renault di accelerare da0 a 100 km/h in 6,4 secondi, da 80 a 120 km/h in 4 secondi e con una velocità massima di 179 km/h. La coppia di 434 Nm è disponibile da 1.750 giri/min, offrendo una risposta rapida e fluida nell’uso quotidiano.

Rafale E-Tech 300 scatta veloce e agile al semaforo, con una progressione forte ma non brutale, confortevole per i passeggeri e gestibile da qualunque pilota, anche selezionando la modalità di guida Sport.

Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: 0-100 km/h in 6,4 secondi

Una batteria grande e hi-tech

La carica della batteria di questo SUV sportivo PHEV consente, nel ciclo WLTP, 106 km di autonomia nella marcia 100% EV, e almeno 60 chilometri si riescono a percorrere nella vita reale. Alla massima potenza di carica accettata, ossia 7,4 kW (32A), per la ricarica completa della batteria sono necessarie 2 ore e 10 minuti per passare da 0 all’80% e 2 ore e 55 minuti per passare da 0 al 100%.

La batteria, oltre ad aumentare la capacità, adotta la chimica NMC, nichel-manganese-cobalto, con una coperta termica in alluminio capace di aumentare la temperatura di 2 gradi al minuto per avere il massimo delle prestazioni anche nella stagione più fredda.

Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: ricarica batterie in poco più di 2 ore

Quattro motori per contenere i consumi

È forse per questa ragione, con la coperta termica a prendersi cura delle celle delle batterie, che negli spostamenti brevi e brevissimi nel freddo milanese di febbraio, ho registrato consumi a batteria scarica non proprio da utilitaria, anche superiori a 20 l/100 km, per poi, però, riuscire ad abbassare la media nel traffico cittadino fino a 10,8 l/100 km e 26 kWh/100 km.

Un consumo di benzina nel traffico apprezzabile per un SUV coupé elettrificato lungo 471 cm e che pesa poco meno di due tonnellate. Ottenuto grazie al buon lavoro di squadra dei 4 motori che, appena è possibile, si scollegano completamente lasciando la Rafale veleggiare a consumi pari a zero, sia in marcia 100% elettrica, sia in modalità ibrida, per contenere consumi ed emissioni.

Questo confortevole veleggiare silenzioso e l’accelerazione pronta e fluida sono disturbati quando il sistema ha necessità di energia elettrica e accende il tre cilindri turbo 1.2, lievemente accelerato anche quando sono fermo al semaforo. Non è un rumore piacevole: il tre cilindri è abbastanza ruvido e rievoca, seppur sommesso, il rumore dei generatori elettrici a scoppio. Per me, è il vero difetto della Rafale plug-in hybrid, un rumore che a me spegne un poco il piacere di guida.

Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: un po' rumorosa?



Per il SUV coupé PHEV di Renault il 4 è il numero perfetto: 4 motori, 4 ruote motrici, 4 ruote sterzanti. Ma non bastava mettere insieme gli ingredienti, per ottenere la ricetta perfetta hanno contribuito anche gli ingegneri con la ''A'' blu di Alpine per ottimizzare il funzionamento di tutti i sistemi.

Trazione integrale elettrica

Abbiamo già visto i quattro motori, dove il quarto rende possibile la trazione integrale. Con il quarto motore elettrico sulle posteriori, anche il collegamento alla trazione posteriore è elettrico e, quindi, istantaneo: in pochi istanti il sistema può trasferire il 100% della trazione dalle ruote anteriori alle posteriori e viceversa.

In condizioni normali, fino a 70 km/h, il sistema predilige la trazione anteriore, oltre i 70 km/h privilegia la più sportiva trazione posteriore, ottimizzando la distribuzione della potenza sui due assi in funzione delle condizioni stradali, dal fondo alla presenza di curve, dello stile di guida e della modalità di guida selezionata.

Quattro ruote sterzanti 4Control Advanced

Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: asse posteriore sterzante di serie

Le quattro ruote sterzanti sono, in genere, una prerogativa delle auto molto lunghe: con le ruote posteriori che sterzano fino a 5 gradi in senso opposto rispetto alle anteriori, è come se la carrozzeria si accorciasse, per un diametro di sterzata di 10,4 metri, poco più di una utilitaria. Per manovre veloci anche in spazi molto ristretti e grande maneggevolezza.

È anche una prerogativa sportiva: oltre i 50 km/h le ruote posteriori sterzano fino a 1 grado nello stesso senso delle anteriori, per migliorare la stabilità e la tenuta di strada.

Sospensioni attive: leggono la strada e prevedono il futuro

Alla triade dei quattro, Renault Rafale plug-in hybrid aggiunge anche le sospensioni attive. Sono sospensioni predittive, in grado di prevedere il futuro immediato grazie a una telecamera che legge la strada e informa il sistema delle condizioni stradali che troverà nei metri successivi, adattando così la risposta delle sospensioni.

Alla guida di questo SUV Renault elettrificato, le sospensioni predittive lavorano bene di concerto con le quattro ruote sterzanti 4Control Advanced e con la trazione integrale, oltre a poter contare su un ottimo telaio con scocca rigida e sospensioni posteriori multilink.

Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: lunga ma agile

Rafale E-Tech 4x4 300 è molto agile e veloce nell’impostare la curva e si infila con grande precisione nella traiettoria che ho scelto, rimanendo sempre ben piatta, senza rollio, e sempre ben ancorata alla linea che ho deciso di seguire.

Abbinata alle sospensioni attive e disponibile, quindi, soltanto con l’allestimento Atelier Alpine, è la funzione Dynamic Chassis, con tre regolazioni della risposta delle sospensioni: Comfort, Dynamic e Sport.

Anche senza selezionare la modalità Sport, Rafale PHEV ha un carattere in curva davvero sportivo e divertente, ma senza penalizzare il comfort, anche se monta cerchi da 21” con gomme ribassate taglia 245/40. Nemmeno il pavé cittadino riesce a turbare troppo il comfort, che è sempre di ottimo livello. Rafale è un’auto che sa come accogliere i suoi ospiti.

Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: gli interni

Materiali e qualità dello stile Alpine

Trovo la formula dell’allestimento Alpine davvero azzeccata, con rivestimenti che trasmettono una piacevole idea di qualità e i dettagli in blu Alpine che rendono l’ambiente molto personale ed elegante.

Questo vale già per tutte le Renault con l’allestimento Esprit Alpine, che è sostanzialmente uguale ad Atelier Alpine e include:

Battitacco con griffe esprit Alpine

Bracciolo porta in Alcantara con impunture blu, bianche e rosse e bracciolo centrale in finta pelle TEP

Cruscotto con inserto in Alcantara davanti al passeggero

Parti decorative in ardesia naturale

Pedaliera sportiva in alluminio

Sedili anteriori con firma luminosa in TEP/Alcantara

Sequenza di benvenuto evocativa del marchio Alpine

Volante sportivo con impunture blu, bianche e rosse e finitura in Alcantara

Moquette blu Alpine



Un interno accogliente e dal sapore pregiato: soltanto alcune plastiche economiche nelle zone basse tradiscono il prezzo premium di questo SUV Renault elettrificato.

Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: sedili dedicati

Abitacolo in stile aeronautico

I sedili sportivi di Rafale Atelier Alpine sono accoglienti, ben profilati per trattenere in curva, ma senza esagerazioni. Il posto guida è comodo, sufficientemente sportivo se abbasso al massimo il sedile.

Il volante multifunzione Alpine si impugna e si manovra bene, con un rapporto piuttosto diretto che mi consente di tenere le mani nella canonica posizione delle 9 e un quarto nella maggior parte delle situazioni.

Un pulsante appeso alla razza destra mi consente di scegliere al volo tra le modalità di guida Multisense e non manca anche il classico satellite Renault, nascosto dalla stessa razza destra, per accedere facilmente a tutti i comandi dell’impianto audio, dal volume alla selezione delle stazioni. Tutto a portata di dito.

Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: volante ergonomico

Il tunnel centrale è ben organizzato, dominato dal maniglione che ricorda le manette degli aerei. Spingendolo in avanti si apre un grande vano, fino a quel momento nascosto, in cui riporre anche oggetti abbastanza voluminosi. Fa il paio con un altro vano ampio che rimane scoperto se il maniglione è spinto all’indietro e attrezzato con due porta lattine/bottiglie, due prese USB-C e una presa 12 Volt. Un altro grande vano si trova sotto al bracciolo centrale.

Sotto al maniglione trovo lo spazio per la ricarica wireless del telefono, dove trova posto anche il mio smartphone taglia XL con tanto di cover.

Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: pratico il tunnel centrale

Comoda anche per chi siede dietro, con ingegno

I posti posteriori sono comodi, anche quello centrale è abbastanza accogliente malgrado i posti laterali siano piuttosto profilati. Lo spazio per le gambe non manca, grazie al passo lungo (273 cm).

Se si viaggia in due, si può apprezzare il bracciolo centrale Ingenius, all’apparenza un normale bracciolo quando è chiuso, ma che svela un sacco di sorprese quando viene aperto. Al suo interno trovo due prese USB-C, due vaschette e due portabottiglie con una estensione con supporto per tablet e smartphone.

Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: i sedili posteriori

SUV coupé con portellone e bagagliaio spazioso

Lo spazio non manca anche per i bagagli, con 530 litri a disposizione che diventano 1.600 abbassando gli schienali posteriori ma, in questo caso, gli schienali abbassati creano un gradino nel piano di carico.

Schienali che sono divisi 40:20:40, con la parte centrale che si abbassa completamente per poter viaggiare comodamente in quattro con un oggetto lungo e ingombrante al centro.

Sotto al piano di carico trovo qualche piccolo vano dove riporre, per esempio, il cavo di ricarica.

Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: il bagagliaio

Infotainment e Funzionalità

Alla guida di Rafale PHEV, davanti a me trovo due grandi schermi, con quello centrale rivolto verso il posto di guida. Da questo schermo da 12 pollici in alta risoluzione ho accesso al sistema di infotainment OpenR Link basato su Android e ben personalizzato da Renault.

Il sistema è veloce e fluido, e mi risulta piuttosto facile utilizzarlo e accedere a tutte le funzioni principali come alle 11 app precaricate, tra cui Waze, e alle altre che posso installare. Funziona bene anche il comando vocale.

Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: il display centrale

Anche se è facile trovare le funzioni sullo schermo, il SUV sportivo di Renault mantiene una tastiera fisica alla base dello schermo per i comandi che si utilizzano con più frequenza, come i comandi della climatizzazione: nella parte bassa dello schermo trovo riscontro immediato, per esempio cambiando la temperatura del climatizzatore bizona, ma trovo anche tasti virtuali, per esempio, per riscaldare sedili e volante. Un bel mix tra fisico e virtuale che utilizzo senza quasi accorgermi della differenza.

L’infotainment delle ultime Renault, da Megane in poi, rimane uno dei miei preferiti.

Tetto panoramico Solarbay

Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: il maxi tetto panoramico

Sono un amante dei tetti apribili o, quanto meno, trasparenti. Renault Rafale propone una soluzione tecnologica, il tetto Solarbay (1.500€), con il vetro che si polarizza in più stadi in sequenza per riparare dai raggi del sole. Un bel trick hi tech, che elimina la classica tendina e libera spazio per la testa, se ce ne fosse bisogno per i più alti.

Ma, oltre al fatto che non è apribile, non mi soddisfa appieno perché quando è oscurato non è mai del tutto buio e quando non è oscurato non è trasparente al 100%.

In allestimento Atelier Alpine la Renault Rafale PHEV costa 57.300 euro. Se valuto il prezzo in rapporto all’allestimento alternativo Esprit Alpine, la differenza pari a 4.500 euro è più che giustificata dalla dotazione tecnica e tecnologica supplementare che l’Atelier aggiunge:

fari LED adattivi full Matrix

sospensioni predittive

telecamera Multiview 3D a 360°

guida autonoma di livello 2 Highway and Traffic Jam Companion

portellone con apertura hands free

retrovisori elettrici riscaldabili e ripiegabili con memoria

cerchi da 21”

sedili anteriori regolabili elettricamente con massaggio lombare lato guida

sistema di parcheggio automatico

volante riscaldabile



Se valuto il prezzo in termini assoluti rispetto alla concorrenza, la Rafale E-Tech 4x4 300cv Atelier Alpine offre ottime qualità dinamiche e un abitacolo accogliente e ben rifinito, oltre a una dotazione a cui davvero manca il tetto Solarbay, l’head-up display (500€) e, per gli audiofili, l’impianto hi-fi Harman Kardon (950€). Un prezzo che merita un posto nella shopping list di un SUV sportivo.

Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: cerchi in lega da 21''

Pro e Contro della Renault Rafale E-Tech 4x4 300cv

Tra i ''Pro'', possiamo nominare almeno cinque voci.

Telaio agile e confortevole grazie anche alle sospensioni predittive

Sistema ibrido sofisticato e ben calibrato

Autonomia elettrica utile per il commuting e consumi efficienti

Dettagli Alpine che migliorano l’esperienza di guida

Infotainment facile e con schermo grande



Fanno da contraltare almeno due difetti.

Materiali interni in alcuni dettagli non all’altezza del prezzo

Il motore a tre cilindri è rumoroso quando carica la batteria e sotto sforzo



Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: più pregi che difetti



Come spesso mi capita di pensare a bordo di una Renault di ultima generazione, sono belle macchine. Non tanto nello stile, che in questo trovo troppo scolpito ed esagerato, ma quanto per le sensazioni che offrono.

La Renault Rafale E-Tech 300 Atelier Alpine non fa eccezione, è un SUV coupé ibrido plug-in che, grazie alla dotazione tecnologica, offre anche un piacere di guida, anche sportivo, di grande soddisfazione e comfort. Mi piacciono anche gli interni in stile Alpine e l’infotainment, e gli spazi a bordo, incluso il bagagliaio, offrono quanto serve. Unica nota stonata, il sound del tre cilindri, specie quando si è fermi e ricarica la batteria.

Se sei alla ricerca di un SUV ibrido plug-in che combini personalità, comfort e prestazioni, la Rafale merita sicuramente un posto nella tua lista di auto da considerare nel 2025.

Renault Rafale E-Tech Plug-in 4x4 Atelier Alpine: da 57.300 euro

