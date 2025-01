Renault Symbioz, come la compro? Gamma, prezzi, soluzioni finanziarie

Nomen, omen. Vedi Renault Symbioz e affiora spontaneo un moto di attrazione. Guidi Renault Symbioz e un'associazione di ordine quasi biologico tra uomo e macchina esce rafforzata. Symbioz di nome e di feeling.

Renault Symbioz

Cominciamo dalla motorizzazione, la scelta più facile. Perché la scelta, al posto tuo, la fa Renault. Un solo motore.

Ibrido autoricaricabile

Renault Symbioz è proposta solo con motore Full Hybrid

In attesa dell'ingresso successivo di una versione termica a benzina e di una versione Plug-in Hybrid, previste nel corso del 2025, al momento di scrivere Symbioz è in vendita esclusivamente in edizione E-Tech Full Hybrid 145.

Ovvero equipaggiata di quel sistema composto da:

4 cilindri 1,6 litri turbo benzina;

turbo benzina; motore elettrico di trazione;

motogeneratore elettrico;

batteria a ioni di litio da 1,2 kWh ;

; cambio automatico multi-mode senza frizione.



Renault Symbioz, la leva del cambio automatico multi-mode

Con 145 cv di potenza di sistema, consumi omologati a 4,7 l/100 km ed emissioni CO2 di 105 g/km, la motorizzzazione E-Tech Full Hybrid 145 è l'ideale per un mix di guida urbana e peri-urbana, ma è anche adatto all'uso autostradale.

Renault Symbioz un SUV compatto ''multiruolo''

Detto che la scelta della motorizzazione è una scelta obbligata, la seconda voce alla quale rivolgere la propria attenzione è il livello di equipaggiamento. E in questo caso, l'offerta è oltremodo diversificata.

Renault Symbioz, gli interni

Complessivamente, quattro allestimenti progressivi:

Evolution

Techno

Iconic

Esprit Alpine



Passiamo in rassegna uno step dopo l'altro: in gallery, in fondo all'articolo, le immagini aiutano a confrontare le differenze in termini di look esterno e di accessori di bordo.

Symbioz Evolution, la entry level

Renault Symbioz Evolution

La versione di ingresso è già completa di tutte le funzioni indispensabili a un grado di comfort di ottimo livello. Tra le caratteristiche principali:

design cerchi in acciaio da 17'' flexwheel nymphea;

sistema multimediale openR link 10.4'' con smartphone replication;

climatizzatore automatico;

parking camera.



Al cuore della gamma: Symbioz Techno

La Techno aggiunge tecnologie digitali più complete e un tocco di design. Di serie, tra tanti altri accessori:

sistema multimediale openR link 10.4'' con Google integrato;

driver display 10'';

design cerchi in lega da 18'' diamantati gravity;

adaptative cruise control.



Renault Symbioz Techno con OpenR Link e display da 10,4'' verticale

Esprit Alpine, Symbioz veste sportivo

Come suggerisce il nome, è l'allestimento che evoca l'eredità racing della Losanga, coniugando accenti sportivi con la massima attenzione al comfort e al design. Da segnalare:

design esterno specifico esprit Alpine;

design cerchi in lega da 19'' diamantati elixir;

volante riscaldato.



Renault Symbioz E-Tech full hybrid, il fregio dell'allestimento Esprit Alpine

Symbioz Iconic: stile e alta tecnologia

La top di gamma è il non plus ultra sia in termini di immagine, sia di funzioni di guida e di intrattenimento:

design cerchi in lega da 19'' diamantati pulsar;

sedili anteriori riscaldabili;

portellone posteriore automatico con apertura hands-free;

hands-free parking.



Renault Symbioz Iconic con cerchi da 19''

Andiamo con ordine. Prima, i prezzi ''interi''. Poi le promozioni, in abbinamento ai piani finanziari.

Listino prezzi

Motorizzazione Allestimento Prezzo Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 Evolution 32.100 euro Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 Techno 33.600 euro Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 Esprit Alpine 35.100 euro Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 Iconic 36.600 euro

Sconti e finanziamenti

Renault Symbioz da 32.100 euro. Di listino

Sull'acquisto di Symbioz Evolution viene applicato un incentivo Renault di 2.500 euro. A due condizioni:

su vetture in pronta consegna

in caso di permuta o rottamazione di un usato



In associazione a finanziamento Renault, lo sconto complessivo ammonta a 3.300 euro. Il prezzo di Symbioz Evolution cala così a quota 28.800 euro.

Un esempio di finanziamento?

Anticipo 6.840 euro

36 rate da 139 euro al mese

Maxirata finale 21.507 euro

Libero di restituirla o sostituirla



L'offerta è valida fino al 3 marzo 2025.

Per maggiori dettagli su cifre e scadenze, visita il sito web di Renault Italia

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/01/2025