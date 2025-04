Renault Megane E-Tech Electric 2025: le novità e la tecnologia evoluta dell'elettrica francese

La Renault Megane E-Tech Electric (leggi la prova di Renault Megane elettrica) combina la compattezza di una berlina con la praticità di un crossover e lo spirito dinamico della Casa francese.

Renault Megane E-Tech Electric 2025: il nuovo allestimento sportivo Esprit Alpine

Per il 2025 Renault (qui, listini e configuratore Renault) allarga la famiglia della sua BEV media con l’arrivo dall'allestimento Esprit Alpine, che presenta un design elegante e dinamico e aggiunge alla gamma un pacchetto tecnologico avanzato che include la funzione di guida One-Pedal e il caricatore bidirezionale AC.

L’allestimento Esprit Alpine introduce elementi estetici distintivi, tra cui:

Tinta carrozzeria Grigio Scisto Satinato

Paraurti anteriori e posteriori nella stessa sfumatura

Cerchi in lega leggera da 20” neri

Badge Esprit Alpine sul parafango anteriore sinistro

Profili dei finestrini laterali nero lucido

Sedili sportivi e rivestimenti ecosostenibili

Gli interni mantengono un’impronta sportiva con sedili avvolgenti in tessuto nero goffrato impreziositi da cuciture blu. Il tessuto è realizzato con fibre riciclate, come bottiglie di plastica e cinture di sicurezza. L’intero abitacolo presenta finiture nelle tonalità nero e blu.

Renault Megane E-Tech Electric 2025: il ponte di comando digitale della BEV francese

La Megane elettrica 2025 introduce una quinta modalità di rigenerazione con la funzione One-Pedal, che permette di controllare accelerazione e frenata con un solo pedale. I principali vantaggi includono:

Minore usura delle pastiglie dei freni

Maggiore autonomia grazie al recupero energetico

Guida più fluida, specialmente in ambiente urbano

Questa tecnologia sviluppata da Ampere sarà estesa ad altri modelli BEV di Renault e sarà disponibile anche in post-vendita per le Megane E-Tech Electric prodotte dopo marzo 2024.

Renault Megane E-Tech Electric 2025: i cerchi in lega leggera neri da 20'' della Esprit Alpine

Arriva il nuovo caricatore rapido

Per migliorare la ricarica, tutte le versioni della Megane E-Tech Electric sono dotate di serie del nuovo caricatore bidirezionale AC da 11 kW. In opzione, è disponibile il caricatore AC 22 kW.

Come funziona la ricarica Vehicle to Load?

Collegando l’adattatore opzionale V2L (Vehicle to Load), il caricatore da 11 kW può fornire l'energia elettrica residua della batteria di bordo pari a quella di una presa domestica da 220V, alimentando piccoli elettrodomestici.

Per semplificare la ricarica alle stazioni a corrente continua, la Renault Megane EV 2025 sarà compatibile con il servizio Plug & Charge.

Per il pieno di elettricità basta l’app My Renault

Questa funzione consente di ricaricare il veicolo senza l’uso di tessere fisiche o carte di credito: la stazione riconosce automaticamente l’auto e avvia la ricarica, associando il pagamento all’app My Renault (qui, la collaborazione Renault e Easy Park).

Il servizio Mobilize charge pass offre accesso a oltre 850.000 punti di ricarica pubblici in 25 Paesi europei, con tariffe agevolate su diverse reti di ricarica rapida e un abbonamento mensile senza impegno.

Renault Megane E-Tech Electric 2025: due allestimenti e prezzi da 39.750 euro

La gamma si articola in due versioni: Techno, con motore da 220 CV e batteria comfort range, ed Esprit Alpine. L’autonomia arriva fino a 468 km (WLTP). Il prezzo della nuova Renault Megane E-Tech Electric è di 39.750 euro per l'allestimento Techno e 41.750 euro per la Esprit Alpine. Voi cosa ne pensate di questa Renault elettrica? Siete interessati alla mobilità con energia alternativa? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/04/2025