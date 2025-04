Dacia Bigster diventa Renault Boreal? Il SUV compatto per il Sudamerica immaginato da un web designer

Dacia Bigster potrebbe sbarcare in Sud America come Renault Boreal, ma non c'è nulla di confermato. Intanto, ecco i rendering non ufficiali di KDesign AG

La nuova Dacia Bigster(guarda la prova video di Dacia Bigster) potrebbe diventare Renault Boreal per il mercato sudamericano? Per ora certamente no.

Al momento, non vi sono conferme ufficiali, ma il gruppo Renault (qui, listini e configuratore Renault) non è nuovo a operazioni di rebranding tra i propri marchi.

Questa strategia permette di ottimizzare i costi di produzione e di adattare i modelli alle esigenze dei vari mercati, senza creare sovrapposizioni.

Renault Boreal: potrebbe arrivare sul mercato Sudamericano, ma non è ufficiale

È il caso della Renault Duster, (leggi qui l’analisi su Renault Duster) che è la versione del marchio francese della Dacia Duster per il Sud America (qui la prova in video di Dacia Duster).

Lo stesso principio è stato applicato anche ad altri modelli come il pick-up Renault Oroch, derivato sempre dal SUV Duster per i mercati extra UE, e la Renault Symbol, che fino al 2021 era una Dacia Logan con un marchio diverso.

Da Dacia a Renault il passo sarebbe breve

La logica, quindi, ci dice che il nuovo SUV compatto Dacia Bigster, primo modello del gruppo a essere equipaggiato con il motore Hybrid 155, potrebbe subire un'operazione simile e diventare un modello Renault.

Se ciò accadesse, questa nuova versione calzerebbe a pennello per i mercati al di fuori dell’Europa. Insomma, dopo Austral(qui, la prova di Renault Austral) ecco Boreal. Come dire, da un emisfero terrestre all’altro nel giro di un SUV.

Renault Boreal: l'abitacolo derivato da Dacia Bigster secondo i rendering di KDesign AG

A parte le facili battute, l’ipotesi della Renault Boreal ha spinto Kleber Silva, web designer brasiliano conosciuto sui social come KDesign AG, (qui, il profilo Instagram di KDesign AG) a immaginare il possibile aspetto dello sport utility compatto attraverso un rendering digitale.

Renault Boreal: come cambia da Dacia Bigster?

Basandosi sulla Dacia Bigster, il designer ha elaborato un modello con alcune differenze stilistiche rispetto all’originale. Tra le principali modifiche visibili nei rendering:

Paraurti anteriore ridisegnato, in linea con lo stile Renault.

Fanali posteriori a LED differenti, che si discostano dalla Bigster.

Interni modificati, suggerendo un possibile posizionamento più premium rispetto alla Dacia.

Un progetto virtuale interessante

Nonostante si tratti di un’interpretazione non ufficiale, il progetto di Silva offre un’interessante visione di come potrebbe apparire una Renault Boreal basata sulla Bigster.

Renault Boreal: il frontale nell'interpretazione del web designer Kleber Silva

Al momento, la trasformazione della Dacia Bigster in Renault Boreal rimane solo un’ipotesi senza conferme ufficiali.

Una strategia efficace

Tuttavia, considerando la strategia adottata dal gruppo Renault in passato, non è escluso che una versione specifica per il mercato sudamericano possa effettivamente prendere forma.Se Renault decidesse di lanciare la Boreal, potrebbe adottare piccole variazioni di design e dotazioni per renderla più adatta alle esigenze locali.

Renault Boreal: la nuova Dacia Bigster da cui potrebbe derivare il SUV a marchio francese

Resta da vedere se questa possibilità si concretizzerà o se rimarrà solo un esercizio di stile nato dalla creatività di un designer indipendente.

Quindi, cosa ne pensate? Dovremmo aspettarci una Renault Boreal alias Dacia Bigster dal profilo più premium o pensate sia solo il risultato della fervida mente del designer brasiliano? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/04/2025