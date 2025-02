Renault Duster alias Dacia Duster: ecco il restyling del SUV compatto per il Brasile

In Brasile debutta il restyling della Renault Duster. Di fatto, Dacia Duster è arrivata alla sua terza generazione in Europa rimpiazzando quello che è stato un vero best seller. Tuttavia, il SUV compatto continua la sua avventura in Sud America, ma con il marchio Renault. Per il model year 2026, il popolare sport utility riceve un aggiornamento estetico che ne prolunga la carriera, confermandolo come una scelta solida nel mercato sudamericano, il che conferma che non uscirà dai listini tanto presto.

Renault Duster 2026: il SUV compatto di seconda generazione ancora nei listini brasiliani

Lanciata nel 2017 come seconda generazione della Dacia Duster, la versione brasiliana a marchio Renault ha iniziato la produzione nel 2020. Dopo un primo restyling nel 2024, il modello riceve ora piccoli ma significativi aggiornamenti per il MY 2026. Tra le principali novità estetiche troviamo:

Antenna a pinna di squalo

Tetto nero lucido con griglia abbinata

Fari a LED di serie su tutta la gamma

Cerchi in lega da 17 pollici neri lucidi per l’allestimento Iconic Plus

Piastre paramotore grigie e barre sul tetto per un look più gagliardo.

Per gli appassionati di avventura, il kit opzionale Outsider Pack aggiunge luci supplementari sul paraurti anteriore e modanature laterali extra.

Renault Duster 2026: la versione con Outsider Pack opzionale

Sotto il cofano, la Renault Duster mantiene le due motorizzazioni già disponibili:

1.6 SCe benzina aspirato da 120 CV, con cambio manuale o automatico CVT

1.3 TCe turbo flex-fuel da 163 CV con cambio XTronic CVT

Renault Duster 2026: un SUV 4x2 ma adatto al fuoristrada

A differenza della versione europea a marchio Dacia, tutte le varianti vendute nel paese sudamericano sono esclusivamente a trazione anteriore. Tuttavia, grazie agli ottimi angoli d’attacco (30°) e uscita (34,5°) e a un’altezza da terra di 237 mm, la Duster continua a essere una scelta valida anche per i terreni più accidentati del Sud America.

Renault Duster 2026: gli interni robusti e ben rifiniti del SUV per il mercato brasiliano

La Renault Duster 2026 in Brasile ha un prezzo di partenza di R$ 132.990 (circa 22.000 euro) e arriva fino a R$ 167.690 (circa 27.800 euro) per l’allestimento più completo. Cosa ne pensate di questa nuova Renault Duster per il mercato brasiliano? Sarebbe ancora competitiva in Europa? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/02/2025