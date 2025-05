Prova Renault 4 E-Tech Electric: tra passato e futuro, il crossover a batterie in stile rétro (video)

Se avete notato, ultimamente, il vintage tira forte e, no, non parliamo di abbigliamento o arredi per la casa, ma di automobili.Probabilmente Renault è la casa che in questo filone Heritage ci crede più di tutti. Guardate la R5 (qui, la prova video di R5 E-Tech Electric) o quella che potrebbe essere la futura Twingo (leggi, tutto sul concept di Twingo e-Tech) a batterie, un vero concentrato di amarcord anni ’70, ’80 e ‘90. La R5 è anche auto dell’anno 2025.

Renault 4 E-Tech Electric: un vivace esemplare del modello originale

Renault 4 E-Tech Electric: la prova su strada del crossover francese a batterie

Ora arriva anche la Renault 4 E-Tech Electric, vista da vicino alla Milano Design Week, dove ha saputo calarsi perfettamente nel ruolo di icona stilistica. Un modello che omaggia l’antenata con un look squadrato e dettagli rivisitati, come i fari rotondi a LED incastonati sotto il vetro della calandra, il cofano scolpito, i parafanghi pronunciati e il portellone bello dritto. Anche la parte posteriore richiama il passato, con luci verticali e il terzo finestrino.

Un crossover compatto e furbo

La nuova R4 elettrica è lunga 4,14 metri, con un bagagliaio furbo da 420 litri con possibilità di carico fino a 2,20 metri reclinando tutti gli schienali e doppio fondo per sistemare il cavo di ricarica senza occupare il vano principale.

Renault 4 E-Tech Electric: lunghezza di 4,14 metri e spazio per quattro persone

E l’ispirazione crossover voluta da Renault è sottolineata da paraurti e passaruota in plastica grezza, dai mancorrenti sul tetto e dalla moderata altezza da terra. Insomma, un’operazione vintage ben riuscita perché equilibrata da uno stile al passo coi tempi.

A bordo, troviamo un ambiente moderno e ben rifinito. Niente a che vedere con gli interni spartani della vecchia R4: la nuova generazione propone materiali piacevoli alla vista e al tatto, come il tessuto Denim o la similpelle con cuciture a contrasto, che rivestono un po’ tutto l’abitacolo, dai sedili, alla plancia, alle portiere.

Renault 4 E-Tech Electric: un abitacolo accogliente e ad alto tasso tecnologico

Renault 4 E-Tech Electric: come è lo spazio a bordo?

Lo spazio è adeguato a quattro persone, con sedute comode, buona luminosità interna e un’attenzione particolare al design. L’effetto ''wow'' è garantito dalla combinazione tra rivestimenti curati e dettagli funzionali.

Con il tetto apribile tocchi il cielo con un dito

Chi sceglie la versione con tetto apribile in tessuto, che però arriverà tra qualche mese, potrà apprezzare ancora di più la piacevole sensazione della guida ''en plein air''. Piacciono anche i numerosi vani portaoggetti e il tunnel centrale basso che non intralcia il comfort a bordo.

Renault 4 E-Tech Electric: la versione con ampio tetto apribile di tela Plein Sud

Semmai, il selettore del cambio sul piantone di sterzo, in alto a destra, è molto vicino alla leva del tergicristallo e al satellite per gestire l'autoradio e ogni tanto capita di azionare i tergi anzichè inserire Drive o la retro.

La dotazione tecnologica di questa Renault (guarda il sito ufficiale di Renault Italia) è centrata su una plancia interamente digitale, dove spicca il touchscreen del sistema infotainment da 10''. Davanti agli occhi, invece, troviamo un quadro strumenti che può essere da 7'' oppure 10,1'' a seconda delle versioni.

Renault 4 E-Tech Electric: la leva del cambio sulla plancia del modello originale

Si cambiava spingendo o tirando la leva

Una volta, al posto delle bocchette dell’aria centrali c’era la leva del cambio e per mettere le marce dovevi spingerla o tirarla. Adesso, appena sotto, c’è una bella batteria di pulsanti fisici, che aiutano nella scelta delle funzioni senza distrarsi troppo.

Renault 4 E-Tech Electric: il touchscreen con Apple CarPlay e Android Auto wireless

Tutta l'efficacia di Google

Il sistema multimediale OpenR Link è compatibile con Android Auto e include Google Maps con pianificazione dei viaggi in base alle soste di ricarica. È possibile scaricare oltre 50 applicazioni da Play Store, tra cui videogame, streaming musicale e video.

L’assistente vocale Reno, basato su ChatGPT, migliora l’interazione con il veicolo, mentre le porte USB e la ricarica wireless dello smartphone completano la dotazione.

La sicurezza è garantita da un pacchetto che include fino a 26 sistemi ADAS, per una guida semi-autonoma di livello 2.

Motore elettrico Potenza 120 o 150 CV Coppia 225 o 245 Nm Velocità massima 150 km/h (versione da 150 CV) 0-100 km/h 8,5 secondi (versione da 150 CV) Batteria 40 o 52 kWh Autonomia 308 o 408 km Ricarica 11 kW in AC / 15-80% in 30' in CC Trazione anteriore Cambio monomarcia Dimensioni 4,14 x 1,80 x 1,57 m Bagagliaio da 420 litri Peso 1.500 kg circa Prezzo da 29.900 a 36.900 euro

La nuova Renault 4 E-Tech Electric è disponibile con due tagli di batteria: 40 kWh per la Urban Range e 52 kWh per la Comfort Range. La prima versione è abbinata a un motore da 120 CV e 225 Nm, con un’autonomia di 308 km. La seconda, più performante, offre 150 CV, 245 Nm e 408 km di percorrenza. Il sistema di ricarica varia in base alla potenza disponibile: in corrente alternata a 11 kW servono da poco più di due ore e mezza a circa tre ore e un quarto per passare dal 15 all’80%.

Renault 4 E-Tech Electric: sottopelle il telaio e lo schema elettrico con il pacco batterie

Con la ricarica veloce è tutto più semplice

In corrente continua, la batteria più piccola supporta fino a 80 kW e quella più grande fino a 100 kW, entrambe con tempi di ricarica di circa 30 minuti nella fascia 15%-80%. La vettura dispone anche di un caricabatterie bidirezionale da 11 kW che abilita la funzione V2L (Vehicle To Load), per alimentare dispositivi esterni a 220 Volt.

Renault 4 E-Tech Electric: batterie da 40 o 52 kWh e autonomia di 308 o 408 km

Alla guida: comfort in città e buona efficienza

La trazione anteriore e il cambio monomarcia in presa diretta rendono la R4 E-Tech Electric reattiva nei primi metri e scattante al semaforo. Il comportamento su strada è equilibrato: sospensioni ben tarate, buon assorbimento sui fondi irregolari, sterzo leggero ma comunicativo, e un generale comfort acustico grazie alla silenziosità del powertrain elettrico sono la ricetta giusta per una guida spigliata e confortevole.

Renault 4 E-Tech Electric: confortevole e silenziosa anche a velocità più sostenuta

Se la cava molto bene anche su tratti più scorrevoli

Il crossover francese si dimostra adatto anche ai tratti extraurbani e in autostrada, dove riesce a tenere velocità di 110-120 km/h senza problemi. In realtà potrebbe spingersi oltre, ma a quel punto i consumi di elettricità aumentano un po'.

La media indicata dal computer di bordo durante il test drive è stata di circa 11,5-12,5 kWh/100 km, ma con il piede leggero e nelle condizioni di viabilità a lei più congeniali si può fare meglio.

Renault 4 E-Tech Electric: sospensioni ben tarate e sterzo leggero

Ma dopo tante parole, sicuramente le immagini sono più esplicative. Il consiglio è di mettersi comodi e guardare il video della nuova R4 elettrica, perché troverete un'analisi più dettagliata e altre informazioni molto interessanti. Quindi, click su play!

La nuova Renault 4 E-Tech Electric è disponibile nelle versioni Evolution, Techno e Iconic, la prima solo con batteria da 40 kWh, e con prezzi a partire da 29.900 euro per la Urban Range Evolution, fino a 36.900 euro per la Comfort Range Iconic come quella della prova.

Renault 4 E-Tech Electric: con le personalizzazioni può arrivare fino a 370 varianti

Potete farla quasi su misura

Ci sono tantissime possibilità di personalizzazione fra sticker per esterni e interni, accessori e finiture per l’abitacolo, oltre ad alcuni pacchetti opzionali per stile, comfort e sicurezza, tanto da poter comporre fino a 370 varianti secondo Renault. Insomma, ve la potete confezionare quasi su misura. Cosa ne pensate della R4 E-Tech Electric? A noi convince il suo spirito giovane e hi-tech, ma con forti ispirazioni al suo passato e a voi?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/05/2025