Acquistare Renault 5 nel 2025 e spendere il meno possibile. Per ora

Sempre in attesa della entry level da 25.000 euro: quanto mi costa, a primavera 2025, R5 E-Tech? La promo finanziaria in cifre

Di Renault 5 E-Tech, ad aprile 2025, si parla perché entra a listino la special edition Renault 5 E-Tech Roland Garros, una delizia di R5. Ma non è proprio sulla Roland Garros (che parte da 36.400 euro...) che si concentra l'attesa dei fan.

Renault 5 E-Tech Roland Garros, la nuova serie speciale

Si attende con trepidazione la versione più economica, quella individuata dalla sigla 95 CV Urban Range, quindi con batteria da 40 kWh, motore depotenziato e prezzo di listino - così ci viene promesso - pari a 25.000 euro. Era in programma entro febbraio, siamo ancora alla finestra.

Il consiglio è quello di salvarsi tra i preferiti il preconfiguratore sul sito web di Renault Italia e tenersi informati sulla data di apertura ordini. Non manca molto, a occhio e croce.

Nel frattempo.

Poiché l'auto è un bijoux e non tutti sono armati di pazienza: come spendere il meno possibile per una Renault 5... oggi? Perché in fondo, con la promo finanziaria in corso, è già possibile portarsi a casa un esemplare della squisita citycar elettrica dellaRégie a cifre piuttosto interessanti.

RENAULT 5 E-TECH, QUALE VERSIONE COSTA MENO?

L'edizione più accessibile di Renault 5 E-Tech risponde al momento alla formula Evolution 120 CV Urban Range:

batteria: 40 kWh

autonomia WLTP: 312 km

potenza: 120 CV

accelerazione 0-100 km/h: 9,0 secondi

prezzo di listino: 27.900 euro



Renault 5 E-Tech, prezzi a partire da 27.900 euro

L'equipaggiamento di serie non è il più completo ma è tutt'altro che povero e prevede, tra i vari accessori:

2 prese USB-C anteriori;

frenata di emergenza attiva con riconoscimento pedoni, ciclisti e incroci;

caricatore di bordo trifase da 11 kW;

climatizzatore automatico (monozona);

commutazione automatica abbaglianti/ anabbaglianti;

driver display da 7'';

assistenza al mantenimento di corsia;

display touchscreen audio da 10,1'' con 4 altoparlanti;

replicazione smartphone wireless Android Auto e Apple CarPlay;

retrovisori esterni elettrici;

sensori di parcheggio posteriori.



Renault 5 E-Tech, gli interni

La promozione

Su Renault 5 E-Tech Evolution 120 CV Urban Range, la Losanga pratica uno sconto di 1.000 euro. A due condizioni:

permuta o rottamazione

finanziamento Mobilize Financial Services



Il finanziamento proposto prevede un anticipo di 7.920 euro, un piano di ammortamento in 36 mesi con rata mensile di 155 euro, una rata finale dell'importo di 15.345 euro.

Renault 5 E-Tech Evolution, rate da 155 euro al mese

Riportiamo le cifre precise nel solito schema, tu farai i tuoi sacrosanti calcoli.

Renault 5 E-Tech Evolution 120 CV Urban Range Prezzo di listino 27.900 euro Prezzo promozionale 26.900 euro Sconto (euro) 1.000 euro Sconto (%) 3,6% Anticipo 7.920 euro Rata 155,27 euro Durata 36 mesi TAN (fisso) 3,00% TAEG 4,09% Rata finale residua / VFG 15.345 euro Permuta/rottamazione obbligatoria Scadenza promozione 5 maggio 2025

Per maggiori dettagli, visita la sezione ''offerte'' del sito web di Renault.

E se te lo eri perso, questo è il video del nostro primo test drive.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 14/04/2025