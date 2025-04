Renault R17 electric restomod: il concept elettrico svelato alla Milano Design Week 2025

In occasione della Milano Design Week 2025 (qui, tutti gli eventi della MDW 2025), Renault ha svelato in anteprima italiana la R17 electric restomod, una show car che rilegge in chiave contemporanea un’icona degli anni ’70. Il modello è stato presentato nell’area espositiva Rnlt Milano, situata in pieno centro storico, nella zona di Corso Garibaldi, uno dei quartieri più vivaci e frequentati della città.

Renault R17 electric restomod: la show car EV presentata alla Milano Design Week 2025

Il concept elettrico (qui, la nuova R5 Turbo E ispirata alla Renault 5 Turbo) è frutto del team Design Renault e del designer Ora ïto, noto per il suo stile avanguardista. La vettura si ispira alla Renault 17, reinterpretandone le linee e gli interni con un approccio “neo-retrò”. L’intento, come spiegato da Laurens Van den Acker, Direttore Design Renault Group, è quello di “riportare in vita le leggende” e al tempo stesso “creare le leggende di domani”.

Una strategia di valorizzazione

Renault ha avviato una strategia orientata alla valorizzazione del proprio patrimonio storico, dando vita a progetti di restomod EV che uniscono design, elettrificazione e cultura pop. La R17 electric restomod rappresenta uno degli esempi più emblematici di questa visione.

Renault R17 electric restomod: l'abitacolo in stile neo-retrò del concept a batterie

Sebbene il modello non sia destinato alla produzione, la R17 electric restomod si presenta come un esercizio stilistico di forte impatto, capace di incarnare tanto l’eredità del marchio quanto la sua spinta verso il futuro. Le immagini diffuse evidenziano un design audace, dove l’elettrico si fonde con l’identità visiva storica della Renault 17.

Elementi salienti del concept includono:

Stile ispirato all’originale R17, con tratti modernizzati

Interni rivisitati con materiali e tecnologie attuali

Motorizzazione completamente elettrica

Firma di Ora ïto, designer noto per progetti trasversali tra arte e industria

Renault R17 electric restomod: Laurens van den Acker il Direttore Design Renault Group

Il restomod EV dimostra le potenzialità del design come linguaggio per reinterpretare il passato senza rinunciare all’innovazione. Anche se la Renault R17 electric restomod rimarrà un pezzo unico, conferma la direzione creativa intrapresa dal marchio francese nel dialogo fra tradizione e tecnologia.

Renault R17 electric restomod: la R17 originale che in Italia si chiamava R177

Da R17 a R177 per… scaramanzia

Un’ultima curiosità: in Italia la Renault 17 venne commercializzata come R177, per evitare il numero 17, considerato sfortunato. Lo sapevate? Cosa ne pensate di questo concept elettrico? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/04/2025