Nuova Mini Cooper 5 porte, te ne sei accorto che manca qualcosa?

Quando uscì la prima Mini Hatchback carrozzeria 5 porte (era il 2014), la 3 porte vide la sua curva di successo scendere in modo deciso. Mini 5 porte, ovvero più praticità, ma stesso go-kart feeling di Mini 3 porte. A un prezzo solo un poco superiore. Logico aspettarsi che anche Mini 5 porte di nuova generazione (ma è in realtà un ''super'' restyling), della quale escono ora i primi dati, assorba buona parte delle vendite di nuova Mini Cooper. Quindi, in breve: cosa cambia rispetto al passato (e rispetto al presente)?

Nuova Mini 5 porte, ''quasi'' uguale alla 3 porte

GEOMETRIA Cambiano le dimensioni esterne: nuova Mini Cooper 5 porte è lunga 4,03 metri, cioè +17 cm rispetto a nuova Mini 3 porte, ma anche +5 cm rispetto a Mini 5 porte precedente. A sua volta, il passo misura ora 2,56 metri, crescendo quindi di +7 cm rispetto a Cooper 3 porte e rimanendo sostanzialmente invariato rispetto alla 5 porte di prima. Tuttavia, una migliore organizzazione degli interni dovrebbe garantire un'abitabilità posteriore leggermente migliore. Quanto alla capacità di carico: anche il bagagliaio da 275 litri (da 925 litri abbattendo gli schienali della fila posteriore) mantiene i valori della precedente 5 porte, ma contiene pur sempre +65 litri in più rispetto alla 3 porte odierna.

Bagagliaio da 275 litri di capacità minima

ETEROZIGOTI Detto della presenza delle due portiere posteriori (che conservano le tradizionali maniglie in rilievo), le differenze si esauriscono praticamente qui. Interni identici a Cooper 3 porte, quindi pochi comandi fisici, niente leva del cambio e maxi display OLED circolare a centro plancia da 240 mm di diametro e alimentato da Mini Operating System 9.

Interni: vedi Cooper 3 porte

PETROLHEAD Un po' a sorpresa, visto l'entusiasmo con il quale Mini ha accompagnato al suo debutto nuova Mini Cooper full electric, nuova Mini 5 porte non esiste a propulsione elettrica. O almeno, non al lancio. La scelta è tra due motori turbo benzina, il 3 cilindri 1,5 litri da 156 cv di Mini Cooper C e il 4 cilindri 2,0 litri da 204 cv di Mini Cooper S. Per prezzi e data apertura ordini, ci riaggiorniamo a breve. Due considerazioni: in precedenza, il ''delta'' era di circa +700 euro, quindi la soglia di attacco dovrebbe rimanere al di sotto dei 30.000 euro. Non è inoltre chiaro se Cooper C 5 porte, dalle emissioni dichiarate di 136-149 g/km secondo WLTP, acceda agli incentivi di terza fascia, oppure no.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/06/2024