Ecoincentivi Auto 2025: Lombardia, Valle d’Aosta, Veneto, Bolzano e Sicilia

Lo Stato ha detto no all'Ecobonus, ma per il 2025 rimangono gli ecoincentivi regionali per la rottamazione delle vecchie auto e la loro sostituzione con modelli meno inquinanti. Scopri in questa guida quali regioni li prevedono, a quanto ammontano e come approfittarne.

Per il rinnovo del parco circolante rimangono gli incentivi regionali 2025

Le provnce che continuano a erogare un Ecobonus locale nel 2025 sono Lombardia, Valle d’Aosta, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano e Sicilia. Le modalità per la richiesta variano in base a regolamenti diversi, pubblicati sui siti ufficiali.

Lombardia: incentivi anche per le auto a idrogeno come la Toyota Mirai

Dal 3 aprile 2025, la Lombardia ha avviato un nuovo programma di incentivi con un fondo di 23,2 milioni di euro.

Auto nuove:

Contributi tra 1.500 e 3.500 € per l’acquisto di veicoli Euro 6D, elettrici o a idrogeno .

Bonus extra di 500 € per la rottamazione di auto benzina (Euro 1 o inferiore) e diesel (Euro 4 o inferiore).

Il contributo è scaglionato in base alle emissioni del veicolo che si acquista secondo la tabella

Emissioni CO2

Ciclo WLTP Emissioni NOx Ciclo RDE

(CLASSE EMISSIVA E ALIMENTAZIONE) Incentivi 0 Autovettura a zero emissioni

(ELETTRICA PURA o IDROGENO) 3.500 € ≤60 g/km NOX ≤ 85.8 mg/km

(>EURO 6D BENZINA, METANO, GPL O IBRIDE) 3.000 € ≤60 g/km NOX ≤ 126 mg/km

(>EURO 6D DIESEL) 2.000 € 60<CO2≤120 g/km NOX ≤ 85.8 mg/km

(>EURO 6D BENZINA, METANO, GPL O IBRIDE) 2.500 € 60<CO2≤120 g/km NOX ≤ 126 mg/km

(>EURO 6D DIESEL) 1.500 €

Moto e bici elettriche:

Da 1.000 a 4.000 € per ciclomotori elettrici e cargo e-bike.

Scadenza: 31 ottobre 2025, salvo esaurimento fondi.

L'incentivo è erogato esclusivamente per vetture intestate a persone fisiche, mentre il precedente bando destinato alle imprese per il programma ''Rinnova Veicoli 2024-2025'' risulta esaurito. Tutte le informazioni nel bando pubblicato sul sito della Regione Lombardia.

Incentivi per le bici elettriche in Lombardia

La Regione autonoma della Valle d’Aosta offre contributi a fondo perduto per l’acquisto di auto a basse emissioni, elettriche o ibride.

Importi:

Fino al 50% della spesa totale .

9.000 € per residenti over 35 .

12.700 € per under 35 .

Extra 10% di bonus per chi rottama un veicolo Euro 0, 1, 2, 3 o 4.

Maggiori informazioni sul sito della Regione Valle d’Aosta.

Incentivi per auto elettriche e ibride alla Pubblica Amministrazione in Veneto

Il Veneto ha attivato un programma di incentivi per la rottamazione dei veicoli inquinanti utilizzati dalla Pubblica Amministrazione.

Importi:

Da 8.000 a 25.000 €, in base alla tipologia del mezzo.

Periodo di richiesta:

Dall'11 marzo al 30 aprile 2025.

Domande online tramite la piattaforma della Regione Veneto.

Moto elettrica Zero Motorcycles DSR/X: moto ''green'' incentivate a Bolzano

Per ridurre le emissioni di CO₂, Bolzano offre incentivi sia per i cittadini sia per le imprese.

Auto:

2.000 € per l’acquisto di veicoli elettrici .

1.000 € per le auto ibride.

Moto, scooter e cargo bike:

Bonus fino al 30% del costo del veicolo .

Massimale di 12.000 € per singolo mezzo.

Flotte aziendali:

Contributi variabili per acquisto di auto elettriche e installazione di colonnine di ricarica.

Tutte le infosul portale ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano.

Flotte aziendali: bonus per le auto elettriche a Bolzano

La Sicilia prevede l'attivazione di un bando regionale per il 2025, ancora in fase di definizione.

Importi previsti:

5.000 € per auto elettriche nuove.

2.500 € per auto full hybrid Euro 6.

Attenzione: in attesa del Decreto Assessoriale che definirà le modalità di richiesta.

Domande e risposte sugli incentivi

Quali regioni offrono ecoincentivi per le auto nel 2025?

Attualmente, le regioni che hanno confermato incentivi per l'acquisto di auto nel 2025 includono Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Provincia di Bolzano. La Sicilia e altre regioni potrebbero introdurre misure simili nei prossimi mesi. È consigliabile controllare i siti ufficiali delle amministrazioni locali per aggiornamenti.

Quali tipologie di auto sono coperte dagli incentivi regionali?

Gli ecoincentivi variano da regione a regione, ma generalmente coprono auto elettriche, ibride e in alcuni casi anche modelli a basso impatto ambientale come quelli a metano o GPL. Alcune regioni offrono contributi solo in caso di rottamazione di veicoli più inquinanti.

A quanto ammontano gli ecoincentivi auto 2025?

L'importo degli incentivi dipende dalla regione e dalla tipologia di veicolo acquistato. Ad esempio, in Lombardia i contributi possono arrivare fino a 4.000 euro per auto elettriche, mentre in Veneto si parla di cifre tra gli 8.000 e i 25.000 euro a seconda del modello e delle emissioni.

Come si può fare domanda per ottenere gli incentivi?

Le procedure di richiesta variano da regione a regione. In genere, è necessario:

Verificare i requisiti sul sito ufficiale della propria regione. Acquistare un'auto idonea presso un concessionario convenzionato. Presentare la domanda online o tramite il concessionario stesso. Attendere l'approvazione e l'erogazione del contributo, che può avvenire sotto forma di sconto diretto o rimborso.

È obbligatoria la rottamazione per accedere agli ecoincentivi?

Dipende dalla regione. Alcune amministrazioni, come la Lombardia e il Veneto, offrono incentivi più elevati se si rottama un'auto Euro 0, 1, 2 o 3.

Quando scadono gli ecoincentivi regionali?

Le scadenze variano in base ai fondi stanziati. Alcuni programmi potrebbero esaurirsi rapidamente, quindi è consigliabile verificare periodicamente la disponibilità degli incentivi e presentare la domanda il prima possibile.

Gli incentivi regionali sono cumulabili con l’Ecobonus nazionale?

Per il 2025 non è previsto alcun Ecobonus nazionale (statale). Continua a seguirci per rimanere aggiornato su incentivi ed Ecobonus.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/04/2025