Peugeot 2008, “porte aperte” a settembre per il nuovo SUV francese compatto

Sono passati quattro mesi esatti dalla presentazione ufficiale del nuovo Peugeot 2008, che si prepara finalmente ad arrivare anche nelle concessionarie italiane. Per l’occasione la casa francese ha preparato non uno, ma ben due weekend di “porte aperte” delle sue concessionarie, e apparecchiato una nutrita serie di offerte e promozioni per le versioni con motore termico e per quella elettrica.

Nuovo Peugeot 2008: il nuovo frontale

RATA UNICA L’offerta più interessante è quella che prevede un’unica rata mensile di 199 euro per tutti i modelli e le motorizzazioni, così strutturata:

Benzina PureTech 100 Active : anticipo 2.100 euro , TAN 6,99%, 36 mesi / 30 mila km (finanziamento i-Move)

: anticipo , TAN 6,99%, 36 mesi / 30 mila km (finanziamento i-Move) Diesel BlueHDi 130 EAT8 Allure : anticipo 5.900 euro , TAN 6,99%, 36 mesi / 30 mila km (finanziamento i-Move)

: anticipo , TAN 6,99%, 36 mesi / 30 mila km (finanziamento i-Move) BEV 156 CV Active: anticipo 2.900 euro, TAN 5,75%, 36 mesi / 30 mila km, inclusa Easy Wallbox

Nuovo Peugeot 2008: nuovi materiali e tecnologia per l'abitacolo

PER LA BEV Solo per il modello elettrico E-2008, che beneficia anche degli incentivi statali, l’offerta prevede un leasing finanziario Peugeot e-GO (tasso 5,75%) della durata di 36 mesi / 30 mila km, che comprende anche la Easy Wallbox per il box di casa.

SE VUOI C’È ANCHE SUBITO In occasione del debutto in Italia saranno disponibili anche diversi esemplari in pronta consegna, per tutte le motorizzazioni disponibili, nei tre allestimenti previsti per il nostro mercato: Active, Allure e GT.

PORTE APERTE Per vedere più da vicino il nuovo Peugeot 2008 l’appuntamento è nelle concessionarie della casa francese per il fine settimana del 16/17 settembre e per quello del 23 e 24 settembre.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/09/2023