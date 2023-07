Peugeot 308 elettrica, aperti gli ordini anche in Italia

Il debutto è stato un paio di mesi fa, ma solo oggi aprono gli ordini per la prima 308 completamente a batteria, disponibile in Italia in due diversi allestimenti, Allure e GT, con prezzi di 41.740 euro e 42.840 euro rispettivamente. La versione BEV affianca quelle benzina, Diesel e ibride plug-in già a listino.

Nuova Peugeot E-308, aperti gli ordini in Italia

MOTORE E BATTERIA La nuova Peugeot E-308 monta il nuovo propulsore elettrico di Stellantis con potenza di 156 CV (115 kW) e 270 Nm di coppia massima. La batteria ha invece una capacità di 54 kWh, per un’autonomia di 410 km (ciclo combinato WLTP), che in città diventano quasi 530 (ciclo urbano WLTP). Di serie il caricatore interno da 11 kW, mentre in corrente continua la potenza massima accettata è 100 kW, così da passare dal 20% all'80% di carica in circa 30 minuti.

Nuova Peugeot E-308, i cerchi da 18'' con disegno specifico

VERSIONE ALLURE L’allestimento di attacco della versione elettrica di Peugeot 308 comprende la navigazione connessa con mappe 3D, connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless, fari full LED davanti, cerchi in lega da 18'', vetri posteriori oscurati, cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza, assistente al mantenimento di corsia, riconoscimento dei segnali stradali, sedili e volante riscaldabili.

Nuova Peugeot E-308, gli interni

VERSIONE GT L’allestimento top di gamma aggiunge gli utili proiettori Full LED Matrix, luci a LED ad artiglio posteriori, monitoraggio dell’angolo cieco e allerta presenza traffico posteriore, rivestimento interno del cielo in color nero mistral, pedaliera e battitacco in alluminio, luce ambientale, interni in TEP / Alcantara con cuciture a contrasto Adamite, accesso e avviamento senza chiave.

Nuova Peugeot E-308, il badge sul portellone

PREZZI E DISPONIBILITÀ La nuova Peugeot E-308 Allure costa 41.740 euro, mentre la versione GT costa 42.840 euro. Entrambi i modelli rientrano nella fascia di prezzo che permette di accedere agli incentivi statali e, laddove disponibili, quelli regionali (come in Lombardia). Inizio consegne alla fine dell'estate.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/07/2023