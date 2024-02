Nuova Nissan Juke 2024: in video il nuovo allestimento N-sport...giallo!

Per il 2024 Nissan aggiorna il suo veicolo forse di maggior personalità stilistica: Juke. Il crossover giapponese (qui la nostra prova) che sin dal suo debutto ha saputo creare dibattito attorno alle sue forme e al suo stile, così dirompente rispetto alla concorrenza di segmento. Eppure, l'intuizione di design ha conquistato il cuore di molti automobilisti con la sua personalità vivace, e quest'anno si rinnova con un restyling di metà carriera che introduce diverse novità estetiche e tecnologiche.

Come detto, non si tratta di una vera e propria nuova generazione ma di un importante aggiornamento. Più tecnologico che estetico. La Juke 2024 si distingue però per il nuovo colore giallo, una proposta che aveva già trovato spazio sulla prima generazione per poi non essere più riproposto sulla successiva. Secondo quanto detto da Nissan, il ritorno del giallo soddisfa una richiesta fatta dagli stessi clienti, desiderosi di riaverlo in gamma. Più chiaro e moderno rispetto a quello della prima generazione, è abbinato al tetto, agli specchietti, agli inserti sui passaruota, alla griglia frontale e ai montanti di colore nero per creare un contrasto cromatico riuscito. Anche il bianco perlato e il nero sono stati aggiornati con nuove tonalità più profonde e luminose. Inoltre, le versioni N-Connecta ed N-Design saranno disponibili con nuovi cerchi in lega di serie e a listino è stato introdotto l'inedito allestimento N-Sport.

Nissan Juke MY 2024: anche i cerchi in lega sono da 19'' sono nuovi

La vera ''rivoluzione'' - se così possiamo chiamarla - avviene però all'interno del veicolo. Nissan porta al debutto un nuovo sistema di infotainment con schermo da 12,3 pollici, inclinato verso il guidatore e dotato di una grafica moderna e intuitiva. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Nuovo anche il quadro strumenti digitale, sempre da 12,3 pollici, disponibile a partire dall'allestimento N-Connecta, che offre una grafica personalizzabile per avere sotto controllo i parametri di guida preferiti. La versione N-Sport - che al momento è disponibile soltanto su Juke 2024 - si distingue per i dettagli gialli che richiamano il colore della carrozzeria, come i nuovi sedili in Alcantara gialla con cuciture dedicate. Tutti gli allestimenti sono stati aggiornati con materiali e tessuti sostenibili. Tra le nuove integrazioni anche un cassetto portaoggetti più grande, che ha raggiunto i 7,8 litri, e un bracciolo ridisegnato per essere più robusto e confortevole. Lo stesso bracciolo si solleva per accedere a un vano portaoggetti centrale, come nel modello precedente, ma il coperchio è ora dotato di una clip che può contenere tre carte di credito.

Nissan Juke MY 2024: il nuovo sistema d'infotainment è su schermo da 12,4''

Il model year 2024 di Juke è disponibile in due sole motorizzazioni, progettate più per la guida sportiva che per quella sportiva. La motorizzazione 1.0 Turbo a 3 cilindri da 114 CV e 180 Nm di coppia rappresenta la scelta d'ingresso alla gamma Nissan Juke. Disponibile con cambio manuale a 6 marce o automatico a doppia frizione a 7 rapporti, questa versione garantisce agilità e consumi contenuti. Per chi invece ricerca la massima efficienza, la Juke Hybrid è la risposta. Si tratta di una full-hybrid che combina un motore a benzina 1.6 da 94 CV e 148 Nm con un motore elettrico da 49 CV e 205 Nm. La batteria raffreddata ad acqua da 1,2 kWh consente di partire in modalità completamente elettrica e di viaggiare - ma solo per pochi chilometri - a zero emissioni fino a 55 km/h. La potenza combinata dei due motori è di 143 CV, offrendo consumi ridotti.

Nissan Juke MY 2024: inedito il nuovo allestimento N-Sport

Attualmente, Nissan non ha ancora comunicato prezzo e disponibilità per la Juke MY2024. In linea di massima, il listino non dovrebbe allontanarsi troppo dall'attuale proposta e non è quindi previsto un rialzo sensibile. La curiosità è semmai attorno al nuovo allestimento N-Sport che dovrebbe collocarsi al vertice dell'offerta per contenuti tecnici e stilistici. Sarà l'unico a proporre il giallo come tinta per la carrozzeria? Restate connessi con noi per scoprirlo!

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 14/02/2024