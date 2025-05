Nuova Jeep Compass, SUV jeep-futuristico. Video anteprima

Più grande, digitale ed elettrificata. La 4x4 c'è. Già in vendita la First Edition. Tutto quello che c'è da sapere su Compass 2025

Prendi Jeep Compass, quella in vendita da qualche anno, sottoponila a trapianto di spina dorsale, porta le lamiere a una temperatura da altoforno e poi deformale, lasciandoti guidare dall'istinto.

Il risultato sarà un SUV allineato al registro stilistico moderno, ma che il nostro inconscio assocerà all'istante a quell'insieme di ricordi, sensazioni fisiche e valori che la società riassume con quella formula magica di quattro lettere che è J-e-e-p.

Nuova Jeep Compass esce dall'anonimato e un brivido attraversa il corpo dalla testa ai piedi.

Come è fatta? Quanto è Jeep da 0 a 100?

Nuova Jeep Compass: eccomi

Una buona notizia: nuova Compass è nuova al 100% e le emozioni che trasmette al primo impatto sono a loro volta Jeep 100%. Ci assicurano, è 100% Jeep anche l'esperienza di guida.

E poco importa che il progetto di partenza sia (abilmente) mescolato con quello di altri modelli del Gruppo Stellantis. Se le economie di scala sono intelligenti, siano benvenute.

Stessa cosa dicasi per una Jeep che è ''anche'' 100% elettrica, se un matrimonio all'apparenza insolito restituisce le quattro ruote motrici: le EV, in offroad, non sono affatto femminucce, ormai si sa.

Jeep Compass 2025 è già ordinabile nella classica versione di lancio (First Edition). Esplorala sfogliando la gallery fotografica o guardando la video anteprima (scorri fino in fondo al testo). Oppure, leggi cosa dice Jeep sul suo nuovo gioiello (e che cosa aggiungiamo noi).



Jeep Compass 2025: ordini aperti per la First Edition

Jeep made in Itay

La prima buona notizia è che Jeep Compass di terza generazione, la seconda tra quelle in vendita in Europa, verrà ancora costruita a Melfi, lo stabilimento Stellantis del Mezzogiorno che dal 2020 assembla la Compass attuale (in fase di run out). Solo successivamente, scatterà la produzione anche in altri siti Stellantis sparsi per il mondo (Brasile?).

In realtà lo si sapeva già, ma sentirselo ripetere, è un ulteriore sollievo.

Nuova Jeep Compass, produzione a Melfi. Come prima

Il progetto tecnico-stilistico finale porta la firma congiunta dei team di ingegneri del marchio Jeep a Torino e negli Stati Uniti. Tanta Italia, insomma.

Jeep Compass nuova generazione si para davanti ai tuoi occhi con un look radicalmente rinnovato, ma in filigrana scorgi sempre una genetica squisitamente Jeep, con cromosomi-specchio ''vecchia Compass'' solo in parte deformati.

L’architettura di base è la piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis, la stessa inaugurata nel 2024 da nuova Peugeot 3008 e, a poco a poco, scelta anche da nuova Peugeot 5008, da nuova Opel Grandland e da nuova Citroen C5 Aircross.

La sagoma complessiva richiama la storica identità Jeep, mentre linee più marcate rispetto a precedente Compass ne sottolineano la vocazione offroad.

Quanto è lunga nuova Compass?

Pianale condiviso con altri SUV taglia M by Stellantis, ma misure personalizzate: Jeep Compass è lunga 4,55 metri, vale a dire 15 cm in più rispetto a prima e (cm più, cm meno) tanto quanto Peugeot 3008. Ma una decina di cm in meno rispetto a Grandland e C5 Aircross.

Lunghezza 4.552 mm Larghezza 1.928 mm Altezza 1.652 mm Passo 2.795 mm

Nuova Jeep Compass: 4,55 metri di lunghezza

Perché è una Jeep?

Dimensioni a parte, è l'impostazione visiva a distinguerla da tutti gli altri SUV del Gruppo. Compass è una Jeep essenzialmente perché esprime queste cinque caratteristiche:

la griglia frontale a sette feritoie;

i passaruota di forma trapezoidale (garantiscono una maggior escursione);

i rivestimenti protettivi tutt'attorno alla vettura;

una notevole altezza da terra ( 200 mm );

); angoli all terrain: attacco 20°, dosso 15°, uscita 26°.



I caratteristici passaruota squadrati

La protezione della carrozzeria è stata migliorata grazie all’introduzione di uno scudo modulare antigraffio e paraurti rinforzati. A sua volta, il radar anteriore è stato riposizionato un po' più in alto, per ridurre il rischio di impatti dannosi. In fuoristrada, ma anche nella giungla urbana.

Color natura

La gamma cromatica include sei tinte (anche con tetto nero a contrasto) ispirate a paesaggi naturali emblematici:

Pacifico ( blu ) rappresenta le vaste distese dell'Oceano Pacifico;

) rappresenta le vaste distese dell'Oceano Pacifico; Hawaii ( verde brillante ) riporta alle sfumature dell'omonimo arcipelago;

) riporta alle sfumature dell'omonimo arcipelago; Antartide ( bianco ) simboleggia i ghiacci e le nevi dell'estremo sud del pianeta;

) simboleggia i ghiacci e le nevi dell'estremo sud del pianeta; Amazzonia ( verde-marroncino ) evoca la foresta pluviale amazzonica;

) evoca la foresta pluviale amazzonica; Yosemite ( grigio ) richiama le imponenti scogliere del grande parco nazionale;

) richiama le imponenti scogliere del grande parco nazionale; Vulcano (nero) ricorda l'omonima isola in Sicilia.



Jeep Compass nel nuovo colore ''Hawaii''

Complessivamente parlando, l'effetto è buono: Compass si evolve in modo deciso, ma non rinnega il suo codice genetico. Ed è più semplice a dirsi, che non a mettersi in pratica.

In abitacolo, a nuova Jeep Compass erano richieste maggiori spaziosità e versatilità: missione compiuta. Tutto un un altro posto, sia come volume della ''stanza'', sia in tema di arredamento.



Jeep Compass 2025

Quanto è spaziosa nuova Compass?

La risposta è ''tanto''. O almeno, molto più di prima.

il passo è stato ottimizzato per offrire 55 mm in più di libertà di movimento per le gambe dei passeggeri posteriori;



è stato ottimizzato per offrire di libertà di movimento per le gambe dei passeggeri posteriori; il bagagliaio esprime una capacità di 550 litri (+45 litri rispetto alla versione precedente);



(+45 litri rispetto alla versione precedente); la configurazione 40/20/40 dei sedili posteriori è standard su tutta la gamma e garantisce flessibilità tra trasporto passeggeri e carico;



dei sedili posteriori è standard su tutta la gamma e garantisce flessibilità tra trasporto passeggeri e carico; sulla EV, il vano anteriore (frunk) aggiunge una capacità di 34 litri.



Se ve lo state chiedendo: no, non è prevista alcuna configurazione a 7 posti. Poco male, ci sembra di udire.



Infotainment

In ambito tecnologico (un ambito in cui Compass non ha mai primeggiato: sino ad oggi), il sistema di infotelematica è composto da un quadro strumenti digitale da 10 pollici e un ampio display centrale da 16 pollici di diagonale, incernierato a sbalzo e disposto in senso orizzontale.

Scontata le funzioni di navigazione integrata, assistenza vocale potenziata dall'Intelligenza Artificiale, compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, supporto per aggiornamenti over-the-air (OTA) vita natural durante.

Il display centrale da 16''

Di serie, anche un pacchetto ADAS per la guida autonoma di Livello 2.

Tra gli optional più appetitosi: head-up display, fari LED Matrix, accesso con smartphone, assistenza al cambio di corsia semi-automatica.

Jeep Compass 2025, l'abitacolo è sia più spazioso, sia più tecnologico di prima

Un giudizio a caldo? Un ambiente spazioso e tecnologico e dall'arredamento molto ben differenziato dai suoi ''cuginetti'', molto Jeep. Troppi comandi ''touch''? Dipende dalle proprie preferenze.

Come previsto, Jeep Compass declina la propria offerta propulsiva in tre tipologie di motori, a elettrificazione progressiva:

Potenza Trazione Mild Hybrid 48V 145 CV anteriore Plug-in Hybrid 195 CV anteriore Full Electric 213 - 375 CV anteriore o integrale

Jeep Compass 2025 disponibile in tre motorizzazioni

e-Hybrid 48V (145 CV)

Il familiare sistema ibrido soft che abbina un 3 cilindri 1.2 litri turbo benzina da 136 CV a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 28 CV di potenza di picco, alimentato da una batteria da 0,9 kWh posta sotto il sedile del conducente e integrato nel cambio automatico a doppia frizione eDCS a 6 rapporti.



Il familiare sistema ibrido soft che abbina un 3 cilindri 1.2 litri turbo benzina da 136 CV a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 28 CV di potenza di picco, alimentato da una batteria da 0,9 kWh posta sotto il sedile del conducente e integrato nel cambio automatico a doppia frizione eDCS a 6 rapporti. e-Hybrid Plug-in (195 CV)

La soluzione che combina un motore turbo 1.6 litri a 4 cilindri da 150 CV a un motore elettrico da 125 CV integrato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione eDCS a 7 rapporti e alimentato da una batteria da 21 kWh, per un'autonomia in EV di circa 80 km.



La soluzione che combina un motore turbo 1.6 litri a 4 cilindri da 150 CV a un motore elettrico da 125 CV integrato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione eDCS a 7 rapporti e alimentato da una batteria da 21 kWh, per un'autonomia in EV di circa 80 km. BEV (213-375 CV)

Tre versioni, dalla standard a trazione anteriore con 213 CV e batterie da 73 kWh, per un'autonomia di circa 500 km, alla versione long range con batterie da 97 kWh e autonomia fino a 660 km. Passando per l'edizione bi-motore a trazione integrale, alla quale è giusto dedicare un paragrafo a parte. Tempi di ricarica dal 20 all'80% in 30 minuti a potenza in DC di 160 kW, caricabatterie di bordo da 22 kW.



Jeep Compass 4xe, alias Compass a 4 ruote motrici (elettriche)

Jeep Compass 4xe: la nuova trazione integrale

La variante di Compass EV più performante (375 CV) integra un motore elettrico posteriore da 49 kW e una coppia di 232 Nm. Un riduttore 14:1 moltiplica tuttavia la coppia alle ruote posteriori fino al valore stratosferico di 3.100 Nm. Traduzione: possibilità di superare pendenze fino al 20%, anche con trazione zero sull'asse anteriore.

Jeep Compass 4xe, fino a 3.100 Nm al retrotreno

Non solo potenza e grip. Le versioni 4x4 di new Compass acquistano anche un affinamento delle capacità fuoristrada:

angoli di attacco ( 27° ), dosso ( 16° ) e uscita ( 31° ) migliorati;

), dosso ( ) e uscita ( ) migliorati; maggiore altezza da terra;

profondità di guado fino a 470 mm.



Di serie, ovviamente, il sistema Selec-Terrain e il controllo automatico della velocità in discesa. Le sospensioni, con molle, ammortizzatori e barra antirollio dedicati, sono infine registrate su un buon equilibrio tra confort e tenuta su fondi sconnessi.

Nuova Jeep Compass 4xe: Selec Terrain di serie

A sorpresa, nuova Jeep Compass è già ordinabile. Ma solo nell'allestimento che celebra il lancio sul mercato. Prenotazioni aperte, quindi, dal 6 maggio 2025, in formato First Edition, configurazione a tiratura limitata, nel tempo e nei volumi. Quindi: affrettarsi.

Jeep Compass First Edition

Compass First Edition è disponibile in due motorizzazioni, ai seguenti prezzi:

e-Hybrid 48V da 145 CV, prezzo di 41.900 euro .

da 145 CV, prezzo di . Full Electric da 213 CV, prezzo di 49.900 euro.



I prezzi si intendono chiavi in mano e messa su strada esclusa (1.210 euro).

Successivamente, debutteranno gli allestimenti ordinari. A cifre inferiori (a parità di motorizzazione).

Jeep Compass First Edition ordinabile dal 6 maggio 2025

Esteticamente, la First Edition si distingue soprattutto per i cerchi da 20 pollici e i fari LED Matrix. In ambito tecnico, include il sistema Selec-Terrain e la protezione a 360° del sottoscocca. Di serie anche i sedili riscaldati, mentre tra gli optional figurano sedili ventilati e massaggianti, tetto apribile panoramico e assistenza semi-automatica al cambio corsia. La sicurezza attiva e passiva è infine affidata a guida autonoma Livello 2, sensori di parcheggio anteriori/posteriori e retrocamera.

Jeep Compass First Edition: fari Matrix LED

Consegne di Jeep Compass First Edition a partire dal quarto trimestre del 2025, quindi da ottobre 2025 circa.

Jeep Compass First Edition: equipaggiamento al top

Dalle parole ai fatti: ecco il video della world premiere. Lascia il tuo commento su nuova Jeep Compass (non su YouTube: sul nostro sito web!), la tua prospettiva ci interessa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 06/05/2025