Citroen svela la nuova C5 Aircross: più grande, moderna ed elettrificata

Citroen ha ufficialmente svelato la nuova C5 Aircross (leggi qui le prime info su nuova Citroen C5 Aircross), modello chiave della sua gamma SUV, attesa in Europa nella seconda metà del 2025.

Citroen C5 Aircross 2025: il SUV francese debutterà nella seconda metà dell'anno

Lo sport utility è più grande nelle dimensioni, con una lunghezza che passa dai 4,5 metri del precedente modello ai 4,65 metri di oggi, ispirandosi al design che abbiamo visto su nuova C3 Aircross (qui, nuova C3 Aircross) e sulle rinnovate C4 e C4 X (leggi la prova di Citroen C4 e C4 X).

Stile spigoloso e aerodinamico

Le linee esterne sono più scolpite e mirano a una maggiore efficienza aerodinamica. Il frontale è caratterizzato da fari LED affilati, mentre quelli posteriori adottano un disegno più audace di prima.

All’interno, la nuova Citroen C5 Aircross 2025 presenta una console centrale completamente ridisegnata. Spicca un quadro strumenti digitale da 10 pollici e un touchscreen verticale di grandi dimensioni per l’infotainment, che secondo Citroen (qui il sito ufficiale di Citroen Italia) è il più grande mai installato su un modello Stellantis.

Citroen C5 Aircross 2025: l'abitacolo moderno, spazioso e con plancia digitale

Sono presenti anche comandi fisici per gestire alcune funzioni di bordo. Gli interni offrono un ambiente moderno e confortevole, con spazio abbondante per i passeggeri, sebbene non sia prevista una terza fila di sedili. Il bagagliaio aumenta la sua capacità, partendo ora da 651 litri.

Basata sull’architettura STLA Medium del gruppo Stellantis, la nuova Citroen C5 Aircross adotta una gamma di motorizzazioni aggiornata. Oltre ai propulsori mild-hybrid e plug-in hybrid, per la prima volta sarà disponibile anche una versione 100% elettrica, segnando un passaggio importante per il marchio francese. Tutte le versioni del SUV sono dotate di cambio automatico e trazione anteriore.

Citroen C5 Aircross 2025: SUV di 4,65 metri, con linee nette in ottica di efficienza aerodinamica

Sicurezza fino al livello 2 della guida semi-autonoma

Sul fronte tecnologico, il modello integra sistemi ADAS avanzati per la guida semi-autonoma di livello 2, e mantiene le sospensioni con smorzatori idraulici progressivi, tipiche della filosofia Citroen orientata al comfort.

Queste sono le prime informazioni su Citroen C5 Aircross, ma per tutti gli approfondimenti restate sui canali di Motorbox, poiché da domani troverete un’analisi molto più dettagliata sul nuovo SUV del Double Chevron.

Pubblicato da La redazione, 29/04/2025