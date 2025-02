Nuove Citroen C4 e C4 X 2025: scopri prezzi, interni e opinioni dopo la prova

Le nuove Citroen C4 2025 e Citroen C4 X si rinnovano con un design aggiornato, motorizzazioni efficienti e tecnologie avanzate. Dopo averle viste per la prima volta al Salone di Parigi 2024, scopriamo come si comportano su strada.

Nuova Citroen C4 2025, 3/4 posteriore

Un frontale tutto nuovo

Il design della Citroen C4 2025 si distingue per un frontale ridisegnato, caratterizzato da un nuovo logo e fari dal look più frammentato. La firma luminosa è suddivisa in tre segmenti orizzontali, che accomunano C4 e C4 X.

Differenze tra Citroen C4 e C4 X

La Citroen C4 ha proporzioni compatte da fastback muscolosa, mentre il SUV coupé C4 X appare ora meno SUV e più coupé, anche se i ritocchi allo stile sono stati in punta di matita. Nella vista posteriore, la C4 presenta linee più pulite, mentre la C4 X rimane sostanzialmente invariata.

Dimensioni e capacità di carico

Citroen C4 : lunghezza di 4,36 m , bagagliaio da 380 litri con portellone ampio.

Citroen C4 X: lunghezza di 4,60 m, bagagliaio da 510 litri, ma con apertura meno pratica.

Entrambe risultano spaziose e accoglienti in rapporto alle rispettive dimensioni, con un evidente vantaggio della più grande C4 X.

Nuova Citroen C4 2025, il bagagliaio

Gli interni della nuova Citroen C4 2025 presentano un mix di materiali con plastiche morbide che vestono gran parte della plancia e dei pannelli porta anteriori, mentre i posteriori lasciano molta plastica dura a nudo.

I sedili a contrasto, richiamati da inserti sui pannelli porta, danno un tocco ricercato e i montaggi sono molto solidi: nessuno scricchiolio a smuovere le parti in plastica, a vantaggio della qualità percepita.

La dotazione tecnologica è di alto livello:

Strumentazione digitale con display da 7 pollici ad alta definizione.

Infotainment con schermo da 10 pollici , comandi vocali e intelligenza artificiale ChatGPT integrata.

Head-up display a colori (optional).

Nuovi sedili Advanced Comfort con imbottitura extra (+15 mm).

Sospensioni Advanced Comfort, di serie su tutta la gamma.

La plancia prevede un buon numero di tasti e pomelli per i comandi d'uso più comune: dal clima all'audio, e un tasto accanto all'infotainment richiama il menu per disattivare l'avviso di superamento dei limiti di velocità e il mantenimento di corsia. Utile!

Sotto alla piastra di ricarica wireless per lo smartphone (negli allestimenti che la prevedono) si trova un vano portaoggetti dotato di un doppio fondo quasi invisibile: un vero secretaire, per nascondere oggetti di valore.

Nuova Citroen C4 2025, sedili anteriori

Che motore monta la Citroen C4?

Nessun motore Diesel all’orizzionte, per la nuova Citroen C4 2025 la gamma propone motori a benzina, mild hybrid e 100% elettrici:

Benzina : PureTech 130 (1.2 turbo a benzina, 131 CV, 230 Nm, 0-100 km/h in 9,4 s, velocità massima 200 km/h).

Ibrido : Hybrid 100 (1.2 turbo mild-hybrid, 100 CV, 205 Nm, 0-100 km/h in 8,0 s, velocità massima 192 km/h). Hybrid 136 (1.2 turbo mild-hybrid, 136 CV, 230 Nm, 0-100 km/h in 8,0 s, velocità massima 206 km/h).



Da notare che nessun motore Citroen adotta più la controversa ''cinghia della distribuzione in bagno d'olio'', che in passato ha accusato seri problemi di affidabilità per i motori 1.2 a tre cilindri.

Elettrico : e-C4 136 (autonomia fino a 374 km, 0-100 km/h in 10 s, velocità massima 150 km/h). e-C4 156 (autonomia fino a 414 km, 0-100 km/h in 9,2 s, velocità massima 150 km/h).



Per la Citroen C4 X, la gamma è più limitata con le sole versioni Hybrid 136, e-C4 136 e e-C4 156.

Al volante della Nuova Citroen C4 X 2025

Nonostante la differenza in lunghezza, Citroen C4 e C4 X hanno un comportamento su strada simile. Entrambe hanno infatti un volante piccolo e leggero, dalla risposta progressiva. Niente di sportivo, sia chiaro, anche perché fanno sentire poco o nulla nelle mani del lavoro delle gomme sull'asfalto.

In entrambi i casi l'asso nella manica è l'ottimo comfort, dato dei sedili e delle sospensioni Advanced Comfort, che fanno un lavoro egregio per assorbire i fondi irregolari, ma anche dal buon isolamento acustico che riduce ai minimi termini la voce del motore.

L'assetto è ben molleggiato, senza essere flaccido: da alla fastback e al crossover di Citroen un comportamento equilibrato e sempre accomodante. Sono auto che amano la guida accompagnata e trasmettono un gran senso di sicurezza e padronanza, risultando anche maneggevoli.

Le ho guidate entrambe con motore mild hybrid da 136 CV e nessuna delle due ti incolla al sedile, ma entrambe hanno brio a sufficienza per una guida spigliata. E i consumi sono contenuti: con uno stile attento non è difficile rimanere al disotto dei 6 l/100 km.

Il cambio funziona bene in automatico, mentre non è sempre pronto a scalare marcia se adoperato in modalità sequenziale con le palette dietro al volante. Del resto anche la strumentazione fa capire che l'indole di C4 e C4 X non è quella delle auto sportive, visto che nessuna delle grafiche mi mostra un contagiri di immediata lettura.

Scarsa, in entrambe le vetture, la visuale posteriore, ostacolata dalla coda alta e soprattutto dal terzo montante: meglio scegliere versioni dotate di retrocamera, per trovare maggiore confidenza in manovra.

Al volante della Nuova Citroen C4 2025

Prezzo Citroen C4 2025

La nuova Citroen C4 è disponibile in quattro allestimenti:

You : da 25.850 € (Hybrid 136 CV), 35.350 € (elettrica 136 CV).

Plus : da 27.350 € (Hybrid), 35.850 € (elettrica).

Business : da 30.350 € (solo Hybrid 136 CV).

Max: da 29.350 € (Hybrid), 38.900 € (elettrica 156 CV).

Quali sono le dotazioni della Citroen C4?

Di serie su tutti gli allestimenti troviamo:

Frenata automatica di emergenza.

Cruise control non adattivo.

Riconoscimento dei limiti di velocità.

Avviso di superamento corsia.

Climatizzatore bi-zona.

Infotainment da 10 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless .

Sensori di parcheggio posteriori.

Nuova Citroen C4 2025, l'infotainment da 10''

L’allestimento Business aggiunge:

Sistema Keyless completo.

Strumentazione digitale da 7 pollici .

Navigatore.

Cruise control adattivo.

Monitoraggio dell'angolo cieco.

Sensori di parcheggio su tutti i lati.

Frenata automatica Active Safety Brake 2.0 (efficace anche di notte e vede i ciclisti).

Abbaglianti automatici.

Il top di gamma Max include anche il Pack Drive Assist 4 con:

Mantenimento di corsia.

Riconoscimento esteso dei segnai stradali.

Cruise control adattivo e intelligente.

Monitoraggio angolo cieco.

Active Safety Brake 2.0.

La guida autonoma di secondo livello si paga sempre a parte, costa 950 euro ed è disponibile solo per l’allestimento Max. E oltre alla guida autonoma aggiunge al pacchetto:​​​

Telecamere di manovra a 360°

Head-up Display

Ricarica wireless dello smartphone

Luci di svolta

Manca all'appello il portellone elettrico, che sarebbe stata la classica ciliegina sulla torta.

Nuova Citroen C4 2025, ricarica wireless per lo smartphone

Gli allestimenti della Citroen C4 X riprendono quelli della C4 con prezzi leggermente superiori:

You : da 29.150 € (Hybrid 136 CV), 35.000 € (elettrica 136 CV).

Plus : da 30.350 € (Hybrid), 35.900 € (elettrica).

Business : da 31.850 € (solo Hybrid).

Max: da 32.350 € (Hybrid), 38.950 € (elettrica 156 CV).

Nuova Citroen C4 X 2025, 3/4 anteriore

La nuova Citroen C4 e la Citroen C4 X 2025 offrono un buon compromesso tra comfort, tecnologia e motorizzazioni efficienti.

Prodotte in Spagna nello stabilimento Stellantis di Madrid, sono una valida alternativa per chi cerca un’auto spaziosa e tecnologica.

Come si vede la forbice dei prezzi per le Hybrid è stretta e indirizza verso la soluzione top di gamma. Visita il configuratore online Citroen per personalizzare la tua Citroen C4 o C4 X!

