Autore:

Giulia Fermani

NUOVA VERSIONE Già disponibile per Citroen C4 Cactus e e Citroen SpaceTourer, la versione speciale Rip Curl arriva ora anche sul Suv Citroen C3 Aircross. Basata sulla versione Shine, con nuovi dettagli per interni e carrozzeria, la nuova Citroen C3 Aircross Rip Curl è già ordinabile in Italia (il listino parte da 21.450 euro) e arriverà nelle concessionarie a ottobre.

COM'E' Per la versione speciale della C3 Aircross nata in collaborazione con il marchio australiano Rip Curl Citroen ha scelto cerchi in lega 16 pollici Matrix Black e vivaci dettagli colorati con nella speciale tinta Rip Curl Blue e ha aggiunto altre 4 colori per la carrozzeria a listino: Cosmic Silver, Ink Black, Misty Grey e Soft Sand, con tetto bicolore nero Ink Black in opzione. Alla voce tecnologia, Citroen C3 Aircross Rip Curl porta in dote il Citroen Connect Nav, abbinato a un Touch Pad da 7 pollici con funzione Mirror Screen, il Citroen Connect Box, la telecamera di retromarcia Top Rear Vision e sensori di parcheggio anteriori e il Grip Control con funzione Hill Assist Descent.