Autore:

Giulia Fermani

VENDITE RECORD PER CITROEN Questa prima parte del 2018 ha permesso al Gruppo PSA di segnare un record storico, vendendo 2 181 800 veicoli nel mondo, vale a dire il 38,1% in più rispetto al primo semestre 2017. Il primo semestre di quest'anno è stato un successo anche per il marchio Citroen, con vendite mondiali in crescita del 9%. Successo ottenuto soprattutto grazie a C3, nuova C4 Cactus e C3 Aircross.

SUCCESSO PER DIVERSI MODELLI Le 573.000 Citroen vendute nel primo semestre del 2018 ( record in Europa degli ultimi 7 anni) segnano il successo delle ultime arrivate in gamma: della C3, con già 395.000 vendite globali dal lancio, della nuova berlina C4 Cactus, quasi 30.000 ordini dal lancio, e del Suv C3 Aircross in Europa, che ha quasi raggiunto quota 100.000 vendite dal lancio, e della C5 Aircross sul mercato cinese…per ora, dato che nel secondo trimestre del 2018 assisteremo al lancio anche in Europa.