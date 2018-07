Autore:

Giulia Fermani

RECORD STORICO DI VENDITE PER PSA Per rispondere alla domanda in crescita, già a fine maggio il Gruppo PSA aveva annuciato l'intenzione di rafforzare la capacità produttive di Suv in Europa. Oggi, allo scoccare del fatidico primo semestre il Gruppo ha registrato un nuovo successo, che si è subito rivelato un record storico. Gruppo PSA ha infatti venduto 2 181 800 veicoli nel mondo, vale a dire il 38,1% in più rispetto al primo semestre 2017.

LA CRESCITA IN EUROPA In Europa, le vendite del Gruppo sono volate a quota 1 673 700 unità, con un aumento del 61,5% rispetto allo scorso anno. Peugeot è il marchio che è cresce di più dall’inizio dell’anno e DS ha registrato un 2° trimestre da urlo per un totale di incremento delle vendite del 25,1%. Le vendite di Citroen aumentano del 7,4% e Opel, in crescita del 17,2%.

LA QUOTA SUV L’offensiva SUV del Gruppo PSA, che rappresentano circa il 28% delle vendite del Gruppo -vale a dire oltre 609 300 unità- passa attraverso i 13 modelli lanciati nel mondo dai 5 marchi Peugeot, Citroën, DS e Opel. Al vertice interno si colloca Peugeot (+26%), con Peugeot 3008 (144 000 unità vendute) e Peugeot 5008, che ha registrato 58 900 vendite. Il successo di vendita dei Suv Citroen, invece, è trainato dalla C3 Aircross e in DS la reginetta è la DS 7 Crossback, che nel secondo trimestre registra il +35%. In casa Opel comanda la famiglia X, con Crossland X, Mokka X, e Grandland X.